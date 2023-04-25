Возвращается в игру Джакоб Рамси, сейчас постарается он разбегаться. Ну а пока фиксируется фланговый фол против Джона Макгинна, которого толкали сразу двое соперников.

Бирмингемцы не предпринимают явных усилий, чтобы повести с более весомым счётом. Как бы не пожалеть им потом об этом.

Зажигается флажок боковым арбитром: это офсайд наблюдается у "Фулхэма". Манор Соломон забрался здесь во "вне игры".

Карлос Винисиус, Седрик Соареш и Том Кэрни появляются на замену в составе "Фулхэма" вместо Манора Соломона, Кенни Тете и Андреаса Перейры.

Замечается в действиях "дачников" некоторая спешка, и чем ближе 90-я минута, тем больше у хозяев будет желание, наоборот, тянуть время.

Энтони Робертсон около центральной линии плотно вцепился сзади в Джона Макгинна и дождался свистка арбитра относительного его фола.

Всё благополучно обошлось для "Фулхэма" на угловом возле его ворот. Далее ушли в контратаку "дачники", но она уже стала обычной атакой.

Андреас Перейра допустил ошибку во время перепасовки на хозяйской половине поля, отправив мяч с нескольких метров низом влево за боковую линию.

Харрисон Рид догнал мяч впереди на правом фланге, однако это не слишком помогло визитёрам, поскольку вскоре оказался аут для вброса "Астон Виллы".

Олли Уоткинс не сумел опередить в левой части чужой штрафной Энтони Робертсона, откликаясь на передачу Джакоба Рамси, и достался низовой мяч спокойно Бернду Лено.

Игрок "Астон Виллы" лежит на газоне в середине поля. Это Джакоб Рамси, которому помог недавно упасть потянувший его сзади за бока Кенни Тете.

Теперь же представители медицинской бригады помогают пострадавшему футболисту справиться с последствиями повреждения.

Тем временем секундомер тикает, минуты игрового времени исчезают. "Фулхэм" это не может радовать, учитывая текущий счёт на табло.

Беззаботно владели мячом "вилланы" недалеко от своей штрафной, однако гости постарались и отняли себе владение. Впрочем, зафиксировано, что Манор Соломон упустил мяч за лицевую. Хотя на повторе видно, что не упустил.

Эзри Конса решил на своей половине разыграть штрафной путём передачи для Эмилиано Мартинеса. Чуть позже добились хозяева стандарта уже на половине соперника - и одновременно в середине поля.

Алекс Морено не шибко успешно действовал в атаке на левом фланге. Забросить мяч в центр штрафной у него не получилось, а получился аут в пользу "Фулхэма".

В принципе, стартовал второй тайм в том же ключе, в каком шла игра на протяжении большей части тайма первого. Игра в центре поля без каких-то ярких прорывов и чего-то подобного.

Офсайд на левом краю атаки у "Фулхэма". С некоторым опозданием судья определил положение "вне игры".

Эшли Янг на правом фланге обороны отправил мяч за лицевую линию. Это значит, что гости исполнят угловой с левого края.

Андреас Перейра осуществлял подачу корнера, потом сохранили гости контроль над мячом вторым темпом, но не создали опасность. В итоге Дуглас Соарес подхватил сферу около лицевой, а Кенни Тете выбил её за пределы поля. Возникла небольшая стычка между этими двумя футболистами, однако довольно быстро погасли страсти.

Восьмой угловой заработан "Астон Виллой". Посмотрим, будет ли с него организовано нечто острое. С правого края ожидается подача.

Свисток на перерыв. Минимально ведёт пока что "Астон Вилла" в матче с "Фулхэмом". Отдыхаем.

45' Джон Макгинн пробивал с правого края вратарской в ближний угол, но спас Бернд Лено свою команду, а подача углового не удалась для хозяев обостряющей.

45' В два раза больше мячом владеет "Астон Вилла" в первом тайме: 67% у неё против 33% у "Фулхэма".

45' Бобби Рид нарушает правила в середине поля, роняя Алекса Морено, следствием чего становится жёлтая карточка фолившему.

45' Эшли Янг разыграл штрафной на правом фланге на своей половине поля, после чего продолжили нехотя пасовать мяч другу другу футболисты "Астон Виллы".

45' 3 минуты прибавляются к первому тайму. Как и предполагалось плюс-минус.

44' На линии центрального круга совершается мелкое нарушение правил футболистом "Астон Виллы": Олли Уоткинс не по правилам действует против Жоау Пальиньи.

42' На этот раз также Джон Макгинн выполнял подачу углового, но далее не возникло никакого намёка на опасный момент перед воротами лондонской команды.

41' Очередной угловой заработан бирмингемским клубом на правом фланге. Если помните, несколько корнеров подряд минут двадцать назад привели к голу в ворота "дачников".

40' И вновь "Астон Вилла" контролирует игровой снаряд в середине поля. Эшли Янг приближался к правому флангу, однако решил не пасовать ещё дальше партнёру и развернулся в обратную сторону.

39' Слева в чужой штрафной пытались что-то интересное придумать футболисты "Фулхэма", да не получилось у них чего-то любопытного, мяч был упущен ими за пределы поля.

38' Эмилиан Буэндия наносил удар из-за пределов штрафной площади по чужой рамке, но дело в том, что не дошёл мяч до этой самой рамки, оказавшись накрытым.

37' В общем, бирмингемцы не испытывают проблем с удержанием минимального счёта в свою пользу. "Дачники" на данный момент не готовы серьёзно поставить вопрос восстановления статуса-кво на табло.

36' По касаниям в чужой штрафной площади "Астон Вилла" в пять раз превосходит своего противника, сейчас статистику такую показали: десять против двух.

35' Далее Мартинес рукой далеко ввёл мяч в игру, вбросив его в центр поля, и развилась довольно интересная атака "Астон Виллы", которая завершилась ударом с подступов к штрафной в руки Бернда Лено.

35' У "Фулхэма" есть десять минут с небольшим, чтобы попытаться сравнять счёт до перерыва. Но вот тут лёгкая подача прилетает с правого фланга в руки Эмилиано Мартинеса.

33' Арбитру будет повод прибавить к первому тайму пару-тройку компенсированных минут, поскольку не одна была вынужденная остановка.

32' Медицинская помощь потребовалась футболисту "Астон Виллы" около центральной линии. Речь идёт об Эмилиано Буэндии.

31' Бернд Лено не сильно спешил выносить мяч от своих ворот, а потом сделал-таки это, но получилось неудачно, и сфера вскоре покинула пределы поля - влево за боковую линию.

30' Не удалось обострить с помощью своего стандартного положения подопечным Марку Силвы. Подхватили они подбор около чужой штрафной, однако ж упустили мяч за лицевую линию. Если персонально, то это был Манор Соломон.

29' Угловой на правом фланге заработан только что "дачниками". Это первый корнер в сегодняшнем матче для команды из Лондона. Андреас Перейра будет выполнять подачу.

28' Не взрывается игра, проходя в тихом и размеренном темпе. Забитый гол хозяев пока не сумел вскрыть игру и спровоцировать "Фулхэм" на явное оголение своих тылов.

27' Мелкий фол совершает "Фулхэм" на половине поля соперника недалеко от штрафной площади. Ничего серьёзного там не было - так, обычные будни.

26' Эшли Янг делал подачу с правого фланга в область дальнего края вратарской, а там Алекс Морено пробивал с лёта, но оказался мяч заблокирован защитником "Фулхэма".

25' Длинный заброс последовал сейчас от футболиста гостевой команды. Олуватосин Адарабиойо его делал из глубины поля - и зря, наверно. Потому что мяч одиноко и неопасно полетел к Эмилиано Мартинесу.

24' Позволяется защитникам "Астон Виллы" без особого прессинга в их адрес пасоваться поперечно перед своей штрафной площадью. Не выдвигаются сильно вперёд игроки "Фулхэма".

23' Положение "вне игры" фиксируется у "Фулхэма" на правом фланге. Заброс последовал в ту зону, потом стали "дачники" разыгрывать мяч накоротке, и вот итог - офсайд.

22' Знатно порадовался Унаи Эмери забитому голу своей команды. Но пока ещё рано почивать на лаврах, полтора тайма остаётся играть впереди соперникам в сегодняшнем матче.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тайрон Мингс!

Три подряд угловых с правого края исполнил Джон Макгинн. В последнем случае Тайрон Мингс из района правого угла вратарской головой переправил мяч в противоположный угол ворот.

20' Джон Макгинн подаёт угловой с правого фланга, нанесён удар по воротам в верховой борьбе, и "Астон Вилла" получает право на очередной - уже четвёртый по счёту - корнер.

19' Вновь "Астон Вилла" сейчас стремится приблизиться к чужой штрафной площадке, но пока ничего опасного, на левом фланге зарабатывается аут хозяевами.

18' Андреас Перейра на левом крыле атаки визитёров открывался под проникающую передачу, однако не смог опередить Леандера Дендонкера, да и вообще "вне игры" там было.

17' Бобби Рид появляется на замену вместо Гарри Уилсона в составе "Фулхэма". Пострадавший покинул поле на своих ногах, и незаметно, чтобы он сильно хромал, но продолжить встречу он не смог.

16' Гарри Уилсон получил некое повреждение, и теперь ему оказывают медицинскую помощь. Даже замена вынужденная у гостей готовится в данной ситуации.

15' Событийности не хватает этому матчу пока что. Посмотрим, что будет дальше. Пока достаточно скучно всё происходит, футбольным гурманам не особо бы понравилось такое.

14' Бирмингемцы владели мячом в последние несколько минут, проводя позиционные атаки. Стопроцентного голевого момента так и не создали подопечные Унаи Эмери за это небольшое время.

13' Игрок "Астон Виллы" падает в чужой штрафной, однако арбитр не ставит пенальти. Олли Уоткинс оказался на газоне в районе левого угла вратарской после контакта с Олуватосином Арабиойо.

12' Жоау Пальинья в середине поля отметился небольшим нарушением правил в отношении Дугласа Соареса. Практически ничего не изменится, просто разыграют штрафной хозяева.

11' Корнер с правой стороны, как выяснилось, не представлял для ворот "Фулхэма" такой угрозы, как предыдущий. В итоге стали держать мяч "вилланы" в центральной трети поля.

10' Дуглас Соарес исполнял корнер с левого края, и мяч отскочил на подступы к штрафной, чтобы Эшли Янг приложился в правый угол, но от Харрисона Рида сфера срикошетила на ещё один угловой.

9' Разыграли свой стандарт подопечные Унаи Эмери, и последовала подача на левый край чужой вратарской, где был заработан угловой удар "Астон Виллой".

8' Штрафной заработала бирмингемская команда метрах в 30 от чужих ворот, грубо говоря, по центру. Всё потому что Жоау Пальинья сфолил на Джоне Макгинне.

7' У "Фулхэма" в последнее время были зафиксированы два победных матча в чемпионате Англии - он превзошёл в личных встречах "Эвертон" и "Лидс".

6' Эмилиано Буэндия пробивал по чужим воротам примерно с линии штрафной площади после прострела с левого фланга, и был заблокирован этот удар представителя хозяев поля.

5' Очковое преимущество "вилланов" над "дачниками" в таблице АПЛ составляет шесть баллов. Соответственно, они может либо остаться таким же, либо измениться в любую сторону на три очка.

4' В целом начало матча оказывается довольно спокойным, за исключением того удара по воротам в исполнении Андреаса Перейры на первой минуте встречи.

3' В турнирной таблице играющие команды представляют первую половину: "Астон Вилла" идёт на шестой строчке, а "Фулхэм" располагается на девятой.

2' "Астон Вилла" играет сегодня в бордово-голубо-белой форме, тогда как у "Фулхэма" бело-чёрная расцветка.

1' Андреас Перейра уже пробивал опасно боковыми ножницами в падении после подачи с правого фланга - получилось рядом с ближним углом створа.