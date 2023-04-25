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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Астон Вилла
1:0
Второй тайм: 71'
Фулхэм
0'
1:0
21' Гол
Мингс Тайрон
45' Желтая карточка
Рид Бобби

Ход матча

17'
 
Рид Бобби
Уилсон Гарри
21'
Мингс Тайрон
(Макгинн Джон)
1:0
45'
 
Рид Бобби
68'
 
Винисиус Карлос
Манор Соломон
68'
 
Кэрни Том
Перейра Андреас
68'
 
Седрик Соареш
Тете Кенни

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 286 Количество передач 142
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 131
Астон Вилла 86.3% (113)
X 13% (17)
Фулхэм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Фулхэм
1.79
6.40
4.85
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
10
Буэндия
Эмилиано
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
11
Манор
Соломон
21
Джеймс
Дэниэл
Астон Вилла
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Фулхэм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.43
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18

Среднее время на гол

62
98

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.42
Ингс Дэнни 6 (2) 0.18
Буэндия Эмилиано 5 0.15
Соарес Дуглас 4 0.12
Рамси Джакоб 4 0.12
Бэйли Леон 4 0.12
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.34
Перейра Андреас 4 (1) 0.13
Рид Бобби 4 0.13
Манор Соломон 4 0.13
Виллиан Боргес 3 0.09
Рид Харрисон 3 0.09
Пальинья Жоау 3 0.09
Джеймс Дэниэл 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Уилсон Гарри 2 0.06
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 5 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Янг Эшли 4 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Дуран Джон 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 11 0
Рид Бобби 8 0
Перейра Андреас 8 0
Тете Кенни 7 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

7
7
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Фулхэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

14
19
Астон Вилла
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Фулхэм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

21
26

Голы по времени матча

Забито

29
21
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
10
34%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
5
24%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
28%
5
24%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
8
40%
76-90

Забито

18
22
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
6
27%
61-75
5
28%
5
23%
76-90

Пропущено

21
23
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Забито

47
43
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
11
23%
2
5%
1-15
5
11%
10
23%
16-30
4
9%
4
9%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
7
15%
9
21%
61-75
13
28%
10
23%
76-90

Пропущено

39
43
22 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
9
23%
5
12%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
9
23%
8
19%
31-45
4
10%
7
16%
46-60
7
18%
5
12%
61-75
6
15%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2
Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Фулхэм

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
8 раз 26%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
9
7
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
24
7
14
18
1.5
14
17
4
28
2.5
6
25
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 33 10 7 16 28 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 33 9 10 14 31 - 41 37
14.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 1:0 Заявка 33 8 8 17 42 - 62 32
17.
Лестер
 0:1 Заявка 33 8 4 21 43 - 57 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 17 8 2 7 16 - 19 26
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Лидс
 1:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 30 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 0:1 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 0:1 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 17 4 4 9 17 - 22 16
10.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 0:1 Заявка 17 4 1 12 24 - 36 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 1:0 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    70'
    Энтони Робертсон около центральной линии плотно вцепился сзади в Джона Макгинна и дождался свистка арбитра относительного его фола.
  • 69'
    Замечается в действиях "дачников" некоторая спешка, и чем ближе 90-я минута, тем больше у хозяев будет желание, наоборот, тянуть время.
  • Замена
    68'
    Карлос Винисиус, Седрик Соареш и Том Кэрни появляются на замену в составе "Фулхэма" вместо Манора Соломона, Кенни Тете и Андреаса Перейры.
  • Офсайд
    67'
    Зажигается флажок боковым арбитром: это офсайд наблюдается у "Фулхэма". Манор Соломон забрался здесь во "вне игры".
  • 66'
    Правда, в обороне неплохо действуют подопечные Унаи Эмери, нейтрализуя попытки оппонентов прорваться  с правого атакующего фланга.
  • 65'
    Бирмингемцы не предпринимают явных усилий, чтобы повести с более весомым счётом. Как бы не пожалеть им потом об этом.
  • Фол, нарушение
    64'
    Возвращается в игру Джакоб Рамси, сейчас постарается он разбегаться. Ну а пока фиксируется фланговый фол против Джона Макгинна, которого толкали сразу двое соперников. 
  • 63'
    Тем временем секундомер тикает, минуты игрового времени исчезают. "Фулхэм" это не может радовать, учитывая текущий счёт на табло.
  • 62'
    Теперь же представители медицинской бригады помогают пострадавшему футболисту справиться с последствиями повреждения.
  • Травма, повреждение
    61'
    Игрок "Астон Виллы" лежит на газоне в середине поля. Это Джакоб Рамси, которому помог недавно упасть потянувший его сзади за бока Кенни Тете.
  • 60'
    Дэниэл Джеймс справа возле лицевой разбирался с парой защитников команды соперника и сделал прострел, перехваченный центром обороны бирмингемцев.
  • 59'
    Олли Уоткинс не сумел опередить в левой части чужой штрафной Энтони Робертсона, откликаясь на передачу Джакоба Рамси, и достался низовой мяч спокойно Бернду Лено.
  • 58'
    Харрисон Рид догнал мяч впереди на правом фланге, однако это не слишком помогло визитёрам, поскольку вскоре оказался аут для вброса "Астон Виллы".
  • 57'
    Андреас Перейра допустил ошибку во время перепасовки на хозяйской половине поля, отправив мяч с нескольких метров низом влево за боковую линию.
  • 56'
    Всё благополучно обошлось для "Фулхэма" на угловом возле его ворот. Далее ушли в контратаку "дачники", но она уже стала обычной атакой.
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    • Угловой
      55'
      Восьмой угловой заработан "Астон Виллой". Посмотрим, будет ли с него организовано нечто острое. С правого края ожидается подача.
    • 53'
      Андреас Перейра осуществлял подачу корнера, потом сохранили гости контроль над мячом вторым темпом, но не создали опасность. В итоге Дуглас Соарес подхватил сферу около лицевой, а Кенни Тете выбил её за пределы поля. Возникла небольшая стычка между этими двумя футболистами, однако довольно быстро погасли страсти.
    • Угловой
      52'
      Эшли Янг на правом фланге обороны отправил мяч за лицевую линию. Это значит, что гости исполнят угловой с левого края.
    • Офсайд
      51'
      Офсайд на левом краю атаки у "Фулхэма". С некоторым опозданием судья определил положение "вне игры".
    • 50'
      В принципе, стартовал второй тайм в том же ключе, в каком шла игра на протяжении большей части тайма первого. Игра в центре поля без каких-то ярких прорывов и чего-то подобного.
    • 49'
      Алекс Морено не шибко успешно действовал в атаке на левом фланге. Забросить мяч в центр штрафной у него не получилось, а получился аут в пользу "Фулхэма".
    • Фол, нарушение
      48'
      Эзри Конса решил на своей половине разыграть штрафной путём передачи для Эмилиано Мартинеса. Чуть позже добились хозяева стандарта уже на половине соперника - и одновременно в середине поля.
    • 47'
      Беззаботно владели мячом "вилланы" недалеко от своей штрафной, однако гости постарались и отняли себе владение. Впрочем, зафиксировано, что Манор Соломон упустил мяч за лицевую. Хотя на повторе видно, что не упустил.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Минимально ведёт пока что "Астон Вилла" в матче с "Фулхэмом". Отдыхаем.
    • Опасный момент
      45'
      Джон Макгинн пробивал с правого края вратарской в ближний угол, но спас Бернд Лено свою команду, а подача углового не удалась для хозяев обостряющей.
    • 45'
      В два раза больше мячом владеет "Астон Вилла" в первом тайме: 67% у неё против 33% у "Фулхэма".
    • Желтая карточка
      45'
      Бобби Рид нарушает правила в середине поля, роняя Алекса Морено, следствием чего становится жёлтая карточка фолившему.
    • 45'
      Эшли Янг разыграл штрафной на правом фланге на своей половине поля, после чего продолжили нехотя пасовать мяч другу другу футболисты "Астон Виллы".
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты прибавляются к первому тайму. Как и предполагалось плюс-минус.
    • Фол, нарушение
      44'
      На линии центрального круга совершается мелкое нарушение правил футболистом "Астон Виллы": Олли Уоткинс не по правилам действует против Жоау Пальиньи.
    • 42'
      На этот раз также Джон Макгинн выполнял подачу углового, но далее не возникло никакого намёка на опасный момент перед воротами лондонской команды.
    • Угловой
      41'
      Очередной угловой заработан бирмингемским клубом на правом фланге. Если помните, несколько корнеров подряд минут двадцать назад привели к голу в ворота "дачников".
    • 40'
      И вновь "Астон Вилла" контролирует игровой снаряд в середине поля. Эшли Янг приближался к правому флангу, однако решил не пасовать ещё дальше партнёру и развернулся в обратную сторону.
    • 39'
      Слева в чужой штрафной пытались что-то интересное придумать футболисты "Фулхэма", да не получилось у них чего-то любопытного, мяч был упущен ими за пределы поля.
    • 38'
      Эмилиан Буэндия наносил удар из-за пределов штрафной площади по чужой рамке, но дело в том, что не дошёл мяч до этой самой рамки, оказавшись накрытым.
    • 37'
      В общем, бирмингемцы не испытывают проблем с удержанием минимального счёта в свою пользу. "Дачники" на данный момент не готовы серьёзно поставить вопрос восстановления статуса-кво на табло.
    • 36'
      По касаниям в чужой штрафной площади "Астон Вилла" в пять раз превосходит своего противника, сейчас статистику такую показали: десять против двух.
    • 35'
      Далее Мартинес рукой далеко ввёл мяч в игру, вбросив его в центр поля, и развилась довольно интересная атака "Астон Виллы", которая завершилась ударом с подступов к штрафной в руки Бернда Лено.
    • 35'
      У "Фулхэма" есть десять минут с небольшим, чтобы попытаться сравнять счёт до перерыва. Но вот тут лёгкая подача прилетает с правого фланга в руки Эмилиано Мартинеса.
    • 33'
      Арбитру будет повод прибавить к первому тайму пару-тройку компенсированных минут, поскольку не одна была вынужденная остановка.
    • Травма, повреждение
      32'
      Медицинская помощь потребовалась футболисту "Астон Виллы" около центральной линии. Речь идёт об Эмилиано Буэндии.
    • 31'
      Бернд Лено не сильно спешил выносить мяч от своих ворот, а потом сделал-таки это, но получилось неудачно, и сфера вскоре покинула пределы поля - влево за боковую линию.
    • 30'
      Не удалось обострить с помощью своего стандартного положения подопечным Марку Силвы. Подхватили они подбор около чужой штрафной, однако ж упустили мяч за лицевую линию. Если персонально, то это был Манор Соломон.
    • Угловой
      29'
      Угловой на правом фланге заработан только что "дачниками". Это первый корнер в сегодняшнем матче для команды из Лондона. Андреас Перейра будет выполнять подачу.
    • 28'
      Не взрывается игра, проходя в тихом и размеренном темпе. Забитый гол хозяев пока не сумел вскрыть игру и спровоцировать "Фулхэм" на явное оголение своих тылов.
    • Фол, нарушение
      27'
      Мелкий фол совершает "Фулхэм" на половине поля соперника недалеко от штрафной площади. Ничего серьёзного там не было - так, обычные будни.
    • 26'
      Эшли Янг делал подачу с правого фланга в область дальнего края вратарской, а там Алекс Морено пробивал с лёта, но оказался мяч заблокирован защитником "Фулхэма".
    • 25'
      Длинный заброс последовал сейчас от футболиста гостевой команды. Олуватосин Адарабиойо его делал из глубины поля - и зря, наверно. Потому что мяч одиноко и неопасно полетел к Эмилиано Мартинесу.
    • 24'
      Позволяется защитникам "Астон Виллы" без особого прессинга в их адрес пасоваться поперечно перед своей штрафной площадью. Не выдвигаются сильно вперёд игроки "Фулхэма".
    • Офсайд
      23'
      Положение "вне игры" фиксируется у "Фулхэма" на правом фланге. Заброс последовал в ту зону, потом стали "дачники" разыгрывать мяч накоротке, и вот итог - офсайд. 
    • Судья
      22'
      Знатно порадовался Унаи Эмери забитому голу своей команды. Но пока ещё рано почивать на лаврах, полтора тайма остаётся играть впереди соперникам в сегодняшнем матче.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тайрон Мингс!
      Три подряд угловых с правого края исполнил Джон Макгинн. В последнем случае Тайрон Мингс из района правого угла вратарской головой переправил мяч в противоположный угол ворот.
    • Угловой
      20'
      Джон Макгинн подаёт угловой с правого фланга, нанесён удар по воротам в верховой борьбе, и "Астон Вилла" получает право на очередной - уже четвёртый по счёту - корнер.
    • 19'
      Вновь "Астон Вилла" сейчас стремится приблизиться к чужой штрафной площадке, но пока ничего опасного, на левом фланге зарабатывается аут хозяевами.
    • Офсайд
      18'
      Андреас Перейра на левом крыле атаки визитёров открывался под проникающую передачу, однако не смог опередить Леандера Дендонкера, да и вообще "вне игры" там было.
    • Замена
      17'
      Бобби Рид появляется на замену вместо Гарри Уилсона в составе "Фулхэма". Пострадавший покинул поле на своих ногах, и незаметно, чтобы он сильно хромал, но продолжить встречу он не смог.
    • Травма, повреждение
      16'
      Гарри Уилсон получил некое повреждение, и теперь ему оказывают медицинскую помощь. Даже замена вынужденная у гостей готовится в данной ситуации.
    • 15'
      Событийности не хватает этому матчу пока что. Посмотрим, что будет дальше. Пока достаточно скучно всё происходит, футбольным гурманам не особо бы понравилось такое.
    • 14'
      Бирмингемцы владели мячом в последние несколько минут, проводя позиционные атаки. Стопроцентного голевого момента так и не создали подопечные Унаи Эмери за это небольшое время.
    • Судья
      13'
      Игрок "Астон Виллы" падает в чужой штрафной, однако арбитр не ставит пенальти. Олли Уоткинс оказался на газоне в районе левого угла вратарской после контакта с Олуватосином Арабиойо.
    • Фол, нарушение
      12'
      Жоау Пальинья в середине поля отметился небольшим нарушением правил в отношении Дугласа Соареса. Практически ничего не изменится, просто разыграют штрафной хозяева.
    • Угловой
      11'
      Корнер с правой стороны, как выяснилось, не представлял для ворот "Фулхэма" такой угрозы, как предыдущий. В итоге стали держать мяч "вилланы" в центральной трети поля.
    • Опасный момент
      10'
      Дуглас Соарес исполнял корнер с левого края, и мяч отскочил на подступы к штрафной, чтобы Эшли Янг приложился в правый угол, но от Харрисона Рида сфера срикошетила на ещё один угловой.
    • Угловой
      9'
      Разыграли свой стандарт подопечные Унаи Эмери, и последовала подача на левый край чужой вратарской, где был заработан угловой удар "Астон Виллой".
    • Фол, нарушение
      8'
      Штрафной заработала бирмингемская команда метрах в 30 от чужих ворот, грубо говоря, по центру. Всё потому что Жоау Пальинья сфолил на Джоне Макгинне.
    • 7'
      У "Фулхэма" в последнее время были зафиксированы два победных матча в чемпионате Англии - он превзошёл в личных встречах "Эвертон" и "Лидс".
    • 6'
      Эмилиано Буэндия пробивал по чужим воротам примерно с линии штрафной площади после прострела с левого фланга, и был заблокирован этот удар представителя хозяев поля.
    • 5'
      Очковое преимущество "вилланов" над "дачниками" в таблице АПЛ составляет шесть баллов. Соответственно, они может либо остаться таким же, либо измениться в любую сторону на три очка.
    • 4'
      В целом начало матча оказывается довольно спокойным, за исключением того удара по воротам в исполнении Андреаса Перейры на первой минуте встречи.
    • 3'
      В турнирной таблице играющие команды представляют первую половину: "Астон Вилла" идёт на шестой строчке, а "Фулхэм" располагается на девятой.
    • 2'
      "Астон Вилла" играет сегодня в бордово-голубо-белой форме, тогда как у "Фулхэма" бело-чёрная расцветка.
    • Опасный момент
      1'
      Андреас Перейра уже пробивал опасно боковыми ножницами в падении после подачи с правого фланга - получилось рядом с ближним углом створа.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Фулхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    86.3% (113)
    Ничья
    13% (17)
    Фулхэм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.77% (82)
    Меньше
    32.23% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.03% (92)
    Нет
    23.97% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    53.4% (70)
    1:0 Астон Вилла
    13% (17)
    1:1 Ничья
    8.4% (11)
    2:0 Астон Вилла
    6.9% (9)
    3:1 Астон Вилла
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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    Фулхэм
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