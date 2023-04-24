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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Астон Вилла
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 70
Астон Вилла 82.9% (58)
X 15.7% (11)
Фулхэм 1.4% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Фулхэм
1.82
4.05
4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
32
Дендонкер
Леандер
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
10
Буэндия
Эмилиано
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
30
Винисиус
Карлос
Астон Вилла
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Фулхэм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.43
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18

Среднее время на гол

62
98

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.44
Ингс Дэнни 6 (2) 0.19
Буэндия Эмилиано 5 0.16
Соарес Дуглас 4 0.13
Рамси Джакоб 4 0.13
Бэйли Леон 4 0.13
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.35
Перейра Андреас 4 (1) 0.13
Рид Бобби 4 0.13
Манор Соломон 4 0.13
Виллиан Боргес 3 0.1
Рид Харрисон 3 0.1
Пальинья Жоау 3 0.1
Джеймс Дэниэл 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Уилсон Гарри 2 0.06
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 5 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Янг Эшли 4 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Дуран Джон 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 11 0
Перейра Андреас 8 0
Рид Бобби 7 0
Тете Кенни 7 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

7
7
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Фулхэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

14
19
Астон Вилла
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Фулхэм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

21
26

Голы по времени матча

Забито

29
21
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
10
34%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
5
24%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
28%
5
24%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
8
40%
76-90

Забито

18
22
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
6
27%
61-75
5
28%
5
23%
76-90

Пропущено

21
23
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Забито

47
43
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
11
23%
2
5%
1-15
5
11%
10
23%
16-30
4
9%
4
9%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
7
15%
9
21%
61-75
13
28%
10
23%
76-90

Пропущено

39
43
22 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
9
23%
5
12%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
9
23%
8
19%
31-45
4
10%
7
16%
46-60
7
18%
5
12%
61-75
6
15%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2
Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Фулхэм

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
8 раз 26%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
9
7
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
24
7
14
18
1.5
14
17
4
28
2.5
6
25
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2023, осталось 1 день 6 часов 43 минуты.

    Главный судья: Брамэлл Томас

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    • Прогнозы 70
    Астон Вилла 82.9% (58)
    X 15.7% (11)
    Фулхэм 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Фулхэм
    1.82
    4.05
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Фулхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    82.9% (58)
    Ничья
    15.7% (11)
    Фулхэм
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.67% (44)
    Меньше
    34.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.12% (51)
    Нет
    23.88% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    52.9% (37)
    1:0 Астон Вилла
    12.9% (9)
    1:1 Ничья
    10% (7)
    2:0 Астон Вилла
    7.1% (5)
    3:1 Астон Вилла
    7.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
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