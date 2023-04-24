Тур: 33. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Брамэлл Томас
Позже
18
Янг
Эшли
15
Морено
Алекс
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Астон Вилла
Фулхэм
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.27
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.43
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
Среднее время на гол
62
98
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.44
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.19
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.16
|Соарес Дуглас
|4
|0.13
|Рамси Джакоб
|4
|0.13
|Бэйли Леон
|4
|0.13
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.35
|Перейра Андреас
|4 (1)
|0.13
|Рид Бобби
|4
|0.13
|Манор Соломон
|4
|0.13
|Виллиан Боргес
|3
|0.1
|Рид Харрисон
|3
|0.1
|Пальинья Жоау
|3
|0.1
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Уилсон Гарри
|2
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|5
|1
|Мартинес Эмилиано
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Янг Эшли
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|11
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Рид Бобби
|7
|0
|Тете Кенни
|7
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
7
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Фулхэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
14
19
Астон Вилла
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Фулхэм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
21
26
Голы по времени матча
Забито
29
21
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
10
34%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
5
24%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
28%
5
24%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
8
40%
76-90
Забито
18
22
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
6
27%
61-75
5
28%
5
23%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
Забито
47
43
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
11
23%
2
5%
1-15
5
11%
10
23%
16-30
4
9%
4
9%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
7
15%
9
21%
61-75
13
28%
10
23%
76-90
Пропущено
39
43
22 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
9
23%
5
12%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
9
23%
8
19%
31-45
4
10%
7
16%
46-60
7
18%
5
12%
61-75
6
15%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2
Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Фулхэм
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
8 раз 26%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
97
97
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
511
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
247
1418
1417
428
625
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Фулхэм
Исход игры
Астон Вилла
82.9% (58)
Ничья
15.7% (11)
Фулхэм
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.67% (44)
Меньше
34.33% (23)
Обе команды забьют
Да
76.12% (51)
Нет
23.88% (16)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
52.9% (37)
1:0 Астон Вилла
12.9% (9)
1:1 Ничья
10% (7)
2:0 Астон Вилла
7.1% (5)
3:1 Астон Вилла
7.1% (5)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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