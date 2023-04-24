Тур: 33. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Мэдли Анди
История личных встреч
Челси
Брентфорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.23
|Стерлинг Рахим
|4
|0.13
|Маунт Мэйсон
|3
|0.1
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Галлахер Конор
|2
|0.06
|Фелиш Жоау
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|19 (6)
|0.59
|Мбеумо Брайан
|5 (1)
|0.16
|Йенсен Матиас
|5
|0.16
|Висса Йоан
|5
|0.16
|Дасилва Джош
|3
|0.09
|Янельт Витали
|3
|0.09
|Ми Бен
|3
|0.09
|Пиннок Итан
|2
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|8
|1
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Ковачич Матео
|7
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Йенсен Матиас
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Брентфорд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
14
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Брентфорд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
10
28
Челси
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Брентфорд
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
38% (12)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
16
42
Голы по времени матча
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
6
35%
6
30%
76-90
Пропущено
14
24
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
5
21%
1-15
1
7%
8
33%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
7
50%
2
8%
61-75
3
21%
3
13%
76-90
Забито
15
30
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
3
20%
3
10%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
4
27%
8
27%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
5
29%
29%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
2
12%
3
18%
76-90
Забито
32
50
15 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
4
13%
4
8%
1-15
6
19%
7
14%
16-30
5
16%
12
24%
31-45
6
19%
7
14%
46-60
3
9%
7
14%
61-75
8
25%
13
26%
76-90
Пропущено
31
41
13 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
2
6%
5
12%
1-15
4
13%
12
29%
29%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
11
35%
6
15%
61-75
5
16%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3
Результаты матчей
Челси
Брентфорд
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
610
88
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
106
312
79
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
248
922
1517
229
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогнозы на матч Челси - Брентфорд
Исход игры
Челси
84.8% (39)
Ничья
10.9% (5)
Брентфорд
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.11% (14)
Меньше
68.89% (31)
Обе команды забьют
Да
37.78% (17)
Нет
62.22% (28)
Популярный счёт
2:0 Челси
37% (17)
2:1 Челси
23.9% (11)
1:0 Челси
17.4% (8)
1:1 Ничья
8.7% (4)
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