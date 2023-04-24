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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Челси
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 46
Челси 84.8% (39)
X 10.9% (5)
Брентфорд 4.3% (2)
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Челси
Ничья
Брентфорд
1.75
5.20
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
КЛ
0:2
ПЛ
0:1
К
4:0
К
4:0
К
2:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.23
Стерлинг Рахим 4 0.13
Маунт Мэйсон 3 0.1
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Галлахер Конор 2 0.06
Фелиш Жоау 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 19 (6) 0.59
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.16
Йенсен Матиас 5 0.16
Висса Йоан 5 0.16
Дасилва Джош 3 0.09
Янельт Витали 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 8 1
Кулибали Калиду 6 1
Ковачич Матео 7 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Томас Тухель 1 1
Фофана Уэсли 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Норгор Кристиан 6 0
Хикки Аарон 6 0
Йенсен Матиас 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Брентфорд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
14
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Брентфорд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

10
28
Челси
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Брентфорд
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
38% (12)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

16
42

Голы по времени матча

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
6
35%
6
30%
76-90

Пропущено

14
24
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
5
21%
1-15
1
7%
8
33%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
7
50%
2
8%
61-75
3
21%
3
13%
76-90

Забито

15
30
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
3
20%
3
10%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
4
27%
8
27%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
5
29%
29%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
2
12%
3
18%
76-90

Забито

32
50
15 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
4
13%
4
8%
1-15
6
19%
7
14%
16-30
5
16%
12
24%
31-45
6
19%
7
14%
46-60
3
9%
7
14%
61-75
8
25%
13
26%
76-90

Пропущено

31
41
13 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
2
6%
5
12%
1-15
4
13%
12
29%
29%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
11
35%
6
15%
61-75
5
16%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3

Результаты матчей

Челси
Брентфорд

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
8
8
1
15
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
12
1.5
7
9
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
24
8
9
22
1.5
15
17
2
29
2.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.

    Главный судья: Мэдли Анди

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Челси.
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    • Прогнозы 46
    Челси 84.8% (39)
    X 10.9% (5)
    Брентфорд 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Брентфорд
    1.75
    5.20
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Брентфорд

    Исход игры
    Челси
    84.8% (39)
    Ничья
    10.9% (5)
    Брентфорд
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    37.78% (17)
    Нет
    62.22% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    37% (17)
    2:1 Челси
    23.9% (11)
    1:0 Челси
    17.4% (8)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
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