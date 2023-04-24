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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 51
Манчестер Сити 72.5% (37)
X 17.6% (9)
Арсенал 9.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
6.10
4.68
5.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Арсенал

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
18 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 14 побед

42 матча

57.1%
16.7%
26.2%
24 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
20 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

2.22
1.46

Среднее время на гол

40
61

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

0.96
1.22

Среднее время на гол

93
73

Всего голов

63
57

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 32 (6) 1.07
Фоден Фил 9 0.3
Альварес Хулиан 7 (1) 0.23
Де Брёйне Кевин 5 0.17
Грилиш Джек 5 0.17
Марез Рияд 5 (1) 0.17
Силва Бернарду 4 0.13
Гюндоган Илкай 4 0.13
Родри Эрнандес 2 0.07
Канселу Жоау 2 0.07
Стоунс Джон 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 15 0.47
Сака Букайо 13 (2) 0.41
Эдегор Мартин 12 0.38
Жезус Габриэл 9 (1) 0.28
Джака Гранит 5 0.16
Нкетиа Эдди 4 0.13
Нелсон Райс 3 0.09
Парти Томас 3 0.09
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Родри Эрнандес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Грилиш Джек 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Парти Томас 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

2
6
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Арсенал
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

26
45
Манчестер Сити
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
13% (4)
47% (14)
Арсенал
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

28
51

Голы по времени матча

Забито

50
29
27 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 17
7
14%
7
24%
1-15
8
16%
7
24%
16-30
12
24%
4
14%
31-45
9
18%
6
21%
46-60
10
20%
4
14%
61-75
4
8%
1
3%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Забито

27
46
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
11%
2
4%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
19%
7
15%
31-45
6
22%
12
26%
46-60
8
30%
30%
9
20%
61-75
2
7%
10
22%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
3
21%
6
30%
61-75
5
36%
2
10%
76-90

Забито

77
75
38 В 1-м тайме 33
39 Во 2-м тайме 42
25 Забивали первыми 21
2 Не забивали 2
10
13%
9
12%
1-15
11
14%
13
17%
16-30
17
22%
11
15%
31-45
15
19%
18
24%
46-60
18
23%
13
17%
61-75
6
8%
11
15%
76-90

Пропущено

29
36
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
4
14%
6
17%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
6
21%
10
28%
61-75
9
31%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2
Арсенал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Арсенал

Точный счет

3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
3:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

4
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
6 раз 38%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
4
7 раз 23%
2
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
3
9 раз 28%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
6 раз 19%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
13
3
11
4
2.5
11
5
7
8
3.5
5
11
2
13
4.5
1
15
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
15
1
7
8
1.5
10
6
6
9
2.5
5
11
2
13
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
30
2
20
10
1.5
23
9
17
13
2.5
16
16
9
21
3.5
7
25
2
28
4.5
1
31
2
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 58 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.1% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Манчестер Сити 72.5% (37)
    X 17.6% (9)
    Арсенал 9.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Арсенал
    6.10
    4.68
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Сити
    72.5% (37)
    Ничья
    17.6% (9)
    Арсенал
    9.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.36% (38)
    Меньше
    13.64% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (41)
    Нет
    6.82% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    43.1% (22)
    3:1 Манчестер Сити
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    3.9% (2)
    3:2 Манчестер Сити
    3.9% (2)
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    Арсенал
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