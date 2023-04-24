Тур: 33. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Арсенал
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
18 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 14 побед
42 матча
57.1%
16.7%
26.2%
24 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
20 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
2.22
1.46
Среднее время на гол
40
61
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
0.96
1.22
Среднее время на гол
93
73
Всего голов
63
57
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|32 (6)
|1.07
|Фоден Фил
|9
|0.3
|Альварес Хулиан
|7 (1)
|0.23
|Де Брёйне Кевин
|5
|0.17
|Грилиш Джек
|5
|0.17
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.17
|Силва Бернарду
|4
|0.13
|Гюндоган Илкай
|4
|0.13
|Родри Эрнандес
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|15
|0.47
|Сака Букайо
|13 (2)
|0.41
|Эдегор Мартин
|12
|0.38
|Жезус Габриэл
|9 (1)
|0.28
|Джака Гранит
|5
|0.16
|Нкетиа Эдди
|4
|0.13
|Нелсон Райс
|3
|0.09
|Парти Томас
|3
|0.09
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Родри Эрнандес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|6
|0
|Жезус Габриэл
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Зинченко Александр
|3
|0
|Парти Томас
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Рамсдейл Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
2
6
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Арсенал
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
26
45
Манчестер Сити
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
13% (4)
47% (14)
Арсенал
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
28
51
Голы по времени матча
Забито
50
29
27 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 17
7
14%
7
24%
1-15
8
16%
7
24%
16-30
12
24%
4
14%
31-45
9
18%
6
21%
46-60
10
20%
4
14%
61-75
4
8%
1
3%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Забито
27
46
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
11%
2
4%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
19%
7
15%
31-45
6
22%
12
26%
46-60
8
30%
30%
9
20%
61-75
2
7%
10
22%
76-90
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
3
21%
6
30%
61-75
5
36%
2
10%
76-90
Забито
77
75
38 В 1-м тайме 33
39 Во 2-м тайме 42
25 Забивали первыми 21
2 Не забивали 2
10
13%
9
12%
1-15
11
14%
13
17%
16-30
17
22%
11
15%
31-45
15
19%
18
24%
46-60
18
23%
13
17%
61-75
6
8%
11
15%
76-90
Пропущено
29
36
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
4
14%
6
17%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
6
21%
10
28%
61-75
9
31%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2
Арсенал
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Арсенал
Точный счет
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
3:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
4
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
6 раз 38%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
4
7 раз 23%
2
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
3
9 раз 28%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
6 раз 19%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
114
115
78
511
213
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
151
78
106
69
511
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
302
2010
239
1713
1616
921
725
228
131
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Арсенал
Исход игры
Манчестер Сити
72.5% (37)
Ничья
17.6% (9)
Арсенал
9.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
86.36% (38)
Меньше
13.64% (6)
Обе команды забьют
Да
93.18% (41)
Нет
6.82% (3)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
43.1% (22)
3:1 Манчестер Сити
11.8% (6)
2:2 Ничья
9.8% (5)
1:1 Ничья
5.9% (3)
1:0 Манчестер Сити
3.9% (2)
3:2 Манчестер Сити
3.9% (2)
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