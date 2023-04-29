Неплохо Кристоф Баумгартнер пробил в ближний (правый) угол низом из-под Давида Раума - мяч финишировал в руках Яниса Бласвиха, который контролировал обстановку.

"РБ Лейпциг" настроен ещё забить сколько-то голов в позиционных атаках, прежде чем переходить к формату игры вторым номером.

Дошёл мяч у гостей с левого фланга по цепочке на правый до Павла Кадержабека, чья подача не нашла голову никого из партнёров.

Тимо Вернер, подавая с правого края, заработал угловой для "Рб Лейпцига". Далее выполнил навес от флажка Давид Раум на ближний край вратарской - ничего острого не получилось.

На несколько метров вышел из своей штрафной Янис Бласвих, чтобы попасоваться с защитниками собственной команды. У тех мяч вскоре отправился в аут.

Конрад Лаймер проходил в чужую штрафную и навёл мяч на ногу Джона Брукса, выбившего сферу на угловой удар.

Эмиль Форсберг навесил справа с корнера на дальний полуфланг, где не удалось попасть но мячу ногой игроку хозяев. Впоследствии добились "быки" аута в свою пользу.

В нашем матче характер игры практически не меняется. Первым номером по-прежнему действует "РБ Лейпциг", желающий распечатать чужие ворота до перерыва.

Мохамед Симакан выполнил навес справа в центр штрафной площади гостей, где мяч стал чеканиться об газон, не подставляясь ни для кого для удара по воротам.

ОПАСНО! Ила Бебу прорывался по зоне левого инсайда после ошибки хозяйской обороны, только вот не попал хлёстким ударом в ближний угол.

ОТВЕТНЫЙ ШАНС! Давид Раум притормозил на левом полуфланге в чужой штрафной площаде, стал обыгрывать соперника на замахе, а потом был заблокирован его удар.

Кристофер Нкунку нерасторопно сейчас сыграл в районе линии чужой штрафной, проявив пассивность и упустив мяч из своего владения.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кристофер Нкунку! Джон Брукс отдал пас сопернику Конраду Лаймеру около своей штрафной, и таким образом случился перехват мяча "быками". Обыгрался Кристофер Нкунку с Эмилем Форсбергом, вырвался один на один с Оливером Бауманном и поразил правый нижний угол.

Мохамед Симакан покатил в правую часть чужой штрафной на Кристофера Нкунку, который в падении не сумел отправить мяч в ближний угол, получилось рядом.

22' Было время во второй половине нулевых годов, когда "Хоффенхайм" до зимнего перерыва вёл борьбу за первое место с "Баварией". Но потом сдулся.

21' "РБ Лейпциг" ведёт борьбу за еврокубковые места, тогда как "Хоффенхайм" ещё не обеспечил себе сохранение прописки на следующий сезон в Первой Бундеслиге.

20' Оказывается медицинская помощь пострадавшему игроку "быков". Затем он шагает за пределы поля под аплодисменты. Но о вынужденной замене речь не идёт.

18' Мохамед Симакан, упавший на правом краю атаки "РБ Лейпцига" после контакта с Илой Бебу, не дождался штрафного для хозяев.

17' Эмиль Форсберг оказался в офсайде, куда он забежал по левому полуфлангу, откликаясь на забросный пас из глубины поля.

16' Эмиль Форсберг отдал к чужой штрафной на Кристофера Нкунку, потом Конрад Лаймер ещё поучаствовал в марафоне коротких передач без создания какого-либо момента.

15' "Хоффенхайм" только что находился на грани пропущенного гола. Это и неудивительно, если посмотреть, в каких зонах таблицы располагаются встречающиеся команды.

14' КАКОЙ ШАНС! Тимо Вернер принял мяч на левом полуфланге, когда ему подарил снаряд Деннис Гайгер, а затем плохо пробил на исполнение, перекинув сферу через перекладину.

13' Мохамед Симакан выполнял с правого фланга доставку в центр штрафной площади, однако Джон Брукс вынес мяч. Вскоре углового добились на правом краю хозяева, который они разыграли вообще без опасности.