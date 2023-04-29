Тур: 30. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Стилер Тобиас
1:0
Первый тайм: 30'
Бонусы букмекеров
Ход матча
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
23
Брукс
Джон
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
28 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.13
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.4
|Вернер Тимо
|9
|0.3
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.2
|Собослаи Доминик
|4
|0.13
|Андре Силва
|4
|0.13
|Орбан Вилли
|3
|0.1
|Ольмо Дани
|2
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.07
|Айдара Амаду
|2
|0.07
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Поульсен Юссуф
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|Лаймер Конрад
|1
|0.03
|Диалло Абду
|1
|0.03
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Раум Давид
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|9 (2)
|0.3
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.2
|Даббур Мунас
|5
|0.17
|Бебу Ила
|4 (1)
|0.13
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.1
|Кабак Озан
|2
|0.07
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.07
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Прёмель Гриша
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дольберг Каспер
|1
|0.03
|Нсоки Стенли
|1
|0.03
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.03
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|7
|0
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Лаймер Конрад
|7
|0
|Собослаи Доминик
|3
|2
|Айдара Амаду
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Андре Силва
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Акпогума Кевин
|9
|0
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Брукс Джон
|4
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Руди Себастьян
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Нсоки Стенли
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Хоффенхайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
5
10
РБ Лейпциг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хоффенхайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
20
14
РБ Лейпциг
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (16)
21% (6)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Хоффенхайм
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
20
Волевые поражения
25
24
Голы по времени матча
Забито
32
18
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
16%
2
11%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
7
22%
5
28%
31-45
7
22%
6
33%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
6
19%
2
11%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
8
57%
3
13%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
5
23%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
8
36%
7
33%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
4
15%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
8
36%
5
19%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
2
9%
7
27%
76-90
Забито
54
39
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
10
19%
4
10%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
19%
10
26%
31-45
8
15%
9
23%
46-60
6
11%
3
8%
61-75
14
26%
9
23%
76-90
Пропущено
36
50
16 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
3
8%
8
16%
1-15
3
8%
10
20%
16-30
10
28%
9
18%
31-45
7
19%
5
10%
46-60
10
28%
4
8%
61-75
3
8%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2
Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
113
510
68
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
510
59
411
212
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1613
1019
1019
524
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|0:0 Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|4.
|1:0 Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|45 - 37
|54
|6.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|50 - 45
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|9.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|10.
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|43 - 47
|36
|11.
|0:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|40 - 47
|36
|12.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|13.
|0:1 Заявка
|30
|8
|6
|16
|38 - 55
|30
|14.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|1:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|37 - 51
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 56
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|7.
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|16.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 25
|23
|5.
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 29
|9
|15.
|1:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм
Исход игры
РБ Лейпциг
95.2% (120)
Ничья
4% (5)
Хоффенхайм
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.5% (86)
Меньше
26.5% (31)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.2% (62)
2:0 РБ Лейпциг
15.9% (20)
3:1 РБ Лейпциг
13.5% (17)
1:0 РБ Лейпциг
6.3% (8)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:0 РБ Лейпциг
1.6% (2)
3:2 РБ Лейпциг
1.6% (2)
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