  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Хоффенхайм
Прогнозы 55
РБ Лейпциг 94.5% (52)
X 5.5% (3)
Хоффенхайм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Хоффенхайм
1.45
5.37
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

РБ Лейпциг
Хоффенхайм

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.41
Вернер Тимо 9 0.31
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.21
Собослаи Доминик 4 0.14
Андре Силва 4 0.14
Орбан Вилли 3 0.1
Ольмо Дани 2 0.07
Хенрихс Бенджамин 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Кампль Кевин 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Лаймер Конрад 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 9 (2) 0.31
Баумгартнер Кристоф 6 0.21
Даббур Мунас 5 0.17
Бебу Ила 4 (1) 0.14
Сков Роберт 3 (2) 0.1
Кабак Озан 2 0.07
Рюттер Жоржиньо 2 0.07
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 7 0
Собослаи Доминик 3 2
Айдара Амаду 5 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 9 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Брукс Джон 4 0
Даббур Мунас 2 1
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Нсоки Стенли 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Хоффенхайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
10
РБ Лейпциг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хоффенхайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

20
14
РБ Лейпциг
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (16)
21% (6)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Хоффенхайм
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
20

Волевые поражения

25
24

Голы по времени матча

Забито

32
18
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
16%
2
11%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
7
22%
5
28%
31-45
7
22%
6
33%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
6
19%
2
11%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
8
57%
3
13%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
5
23%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
8
36%
7
33%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
4
15%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
8
36%
5
19%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
2
9%
7
27%
76-90

Забито

54
39
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
10
19%
4
10%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
19%
10
26%
31-45
8
15%
9
23%
46-60
6
11%
3
8%
61-75
14
26%
9
23%
76-90

Пропущено

36
50
16 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
3
8%
8
16%
1-15
3
8%
10
20%
16-30
10
28%
9
18%
31-45
7
19%
5
10%
46-60
10
28%
4
8%
61-75
3
8%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2
Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Хоффенхайм

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
3
1.5
5
10
6
8
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
5
9
4
11
2.5
2
12
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
16
13
1.5
10
19
10
19
2.5
5
24
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 29 19 3 7 66 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 Заявка 29 16 7 6 44 - 31 55
4.
Фрайбург
 Заявка 29 15 8 6 45 - 37 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 15 6 8 53 - 37 51
6.
Байер Л
 Заявка 29 14 5 10 53 - 41 47
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 11 9 9 49 - 45 42
10.
Боруссия М
 Заявка 29 9 9 11 43 - 46 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
5.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
6.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 19 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    РБ Лейпциг 94.5% (52)
    X 5.5% (3)
    Хоффенхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Хоффенхайм
    1.45
    5.37
    7.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.2% (55)
    Ничья
    5.1% (3)
    Хоффенхайм
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (36)
    Меньше
    34.55% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (38)
    Нет
    30.91% (17)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    44.1% (26)
    2:0 РБ Лейпциг
    15.3% (9)
    1:0 РБ Лейпциг
    13.6% (8)
    3:1 РБ Лейпциг
    10.2% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    РБ Лейпциг
    Хоффенхайм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     