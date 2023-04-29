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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 48000 Главный судья: Вилленборг Франк
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Аугсбург
0'
20' Желтая карточка
Вейга Ренату
1:0
25' Гол в свои ворота
Реджбекай Элвис
1:1
58' Гол
Демирович Эрмедин
61' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
61' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
79' Желтая карточка
Тута
90'+5
1:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...
1:0. Автогол Элвиса Рексбечая (в...

Ход матча

20'
 
Вейга Ренату
25'
Реджбекай Элвис
1:0
46'
 
Гумни Роберт
Вейга Ренату
46'
 
Баумгартлингер Юлиан
Энгельс Арне
58'
1:1
Демирович Эрмедин
(Варгас Рубен)
61'
Эбимбе Эрик
 
61'
 
Демирович Эрмедин
61'
 
Кардона Ирвин
Варгас Рубен
67'
Ааронсон Пакстен
Кнауфф Ансгар
 
71'
 
Дорш Никлас
Баумгартлингер Юлиан
79'
Тута
 
82'
Линдстрём Йеспер
Борре Рафаэль
 
82'
Алиду Фариде
Эбимбе Эрик
 
90'
Чендлер Тимоти
Бута
 
90'
 
Йебоа Келвин
Бельо Дион Дрене

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 522 Количество передач 339
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Айнтрахт Фр 82.5% (99)
X 15.8% (19)
Аугсбург 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
25
Ленц
Кристофер
24
Бута
36
Кнауфф
Ансгар
17
Роде
Себастьян
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
19
Борре
Рафаэль
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
8
Вейга
Ренату
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Демирович
Эрмедин
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Аугсбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
5:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
ТМС
2:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.17

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.27

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 13 (2) 0.43
Камада Даити 7 (2) 0.23
Линдстрём Йеспер 7 0.23
Роде Себастьян 4 0.13
Соу Джибрил 4 0.13
Гётце Марио 2 0.07
Бута 2 0.07
Борре Рафаэль 2 (1) 0.07
Эбимбе Эрик 2 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Тута 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Алиду Фариде 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.3
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.27
Нидерлехнер Флориан 4 0.13
Майер Арне 4 0.13
Варгас Рубен 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.07
Хан Андре 2 0.07
Бельо Дион Дрене 2 0.07
Гумни Роберт 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 6 0
Роде Себастьян 6 0
Коло-Муани Рандаль 4 1
Гётце Марио 5 0
Борре Рафаэль 4 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Камада Даити 3 0
Эбимбе Эрик 3 0
Трапп Кевин 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 10 0
Бериша Мергим 8 1
Демирович Эрмедин 6 1
Бауэр Максимилиан 7 0
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Энгельс Арне 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Удуохаи Феликс 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Аугсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
18
Айнтрахт Фр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Аугсбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

18
12
Айнтрахт Фр
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Аугсбург
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
13% (4)
43% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

24
30

Голы по времени матча

Забито

28
24
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
11%
7
29%
29%
1-15
8
29%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
6
21%
5
21%
76-90

Пропущено

19
34
11 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
26%
6
18%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
3
16%
8
24%
31-45
5
26%
2
6%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
2
11%
6
18%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
19%
3
20%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
3
14%
6
40%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
6
21%
2
10%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
5
18%
7
33%
76-90

Забито

49
39
24 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
7
14%
10
26%
1-15
11
22%
5
13%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
7
14%
8
21%
46-60
10
20%
3
8%
61-75
8
16%
7
18%
76-90

Пропущено

47
55
26 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
11
23%
8
15%
1-15
6
13%
9
16%
16-30
9
19%
9
16%
31-45
8
17%
7
13%
46-60
6
13%
9
16%
61-75
7
15%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Аугсбург

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
9 раз 30%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
5 раз 17%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
2
13
5
10
2.5
1
14
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
8
7
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
25
5
12
18
1.5
10
20
8
22
2.5
4
26
4
26
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Вердер
 1:0 Заявка 30 11 5 14 48 - 56 38
11.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
12.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 0:1 Заявка 30 5 9 16 26 - 57 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
3.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
4.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Вердер
 1:0 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Вердер
 1:0 Заявка 15 6 4 5 24 - 31 22
8.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 0:1 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 95'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 56%, Аугсбург: 44%.
  • 95'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • 94'
    Кардона Ирвин из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Удуохаи Феликс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Айнтрахт Фр 82.5% (99)
    X 15.8% (19)
    Аугсбург 1.7% (2)
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