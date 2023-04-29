Тур: 30. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 48000 Главный судья: Вилленборг Франк
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаВейга Ренату
1:0
25' Гол в свои воротаРеджбекай Элвис
1:1
58' ГолДемирович Эрмедин
61' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
61' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
79' Желтая карточкаТута
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
20'
25'
1:0
58'
61'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
522 Количество передач 339
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
24
Бута
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
40
Коубек
Томаш
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
-
46 Гебур ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Аугсбург
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.17
Среднее время на гол
49
77
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.27
Среднее время на гол
72
70
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|13 (2)
|0.43
|Камада Даити
|7 (2)
|0.23
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.23
|Роде Себастьян
|4
|0.13
|Соу Джибрил
|4
|0.13
|Гётце Марио
|2
|0.07
|Бута
|2
|0.07
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.07
|Эбимбе Эрик
|2
|0.07
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Тута
|1
|0.03
|Аларио Лукас
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Алиду Фариде
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.3
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.27
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.13
|Майер Арне
|4
|0.13
|Варгас Рубен
|3
|0.1
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Хан Андре
|2
|0.07
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.07
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|7
|0
|Тута
|6
|0
|Роде Себастьян
|6
|0
|Коло-Муани Рандаль
|4
|1
|Гётце Марио
|5
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Камада Даити
|3
|0
|Эбимбе Эрик
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|10
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|Бауэр Максимилиан
|7
|0
|Иаго Лопес
|5
|1
|Реджбекай Элвис
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Гумни Роберт
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Энгельс Арне
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Майер Арне
|3
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Аугсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
6
18
Айнтрахт Фр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Аугсбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
18
12
Айнтрахт Фр
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Аугсбург
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
13% (4)
43% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
24
30
Голы по времени матча
Забито
28
24
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
11%
7
29%
29%
1-15
8
29%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
6
21%
5
21%
76-90
Пропущено
19
34
11 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
26%
6
18%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
3
16%
8
24%
31-45
5
26%
2
6%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
2
11%
6
18%
76-90
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
19%
3
20%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
3
14%
6
40%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
28
21
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
6
21%
2
10%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
5
18%
7
33%
76-90
Забито
49
39
24 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
7
14%
10
26%
1-15
11
22%
5
13%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
7
14%
8
21%
46-60
10
20%
3
8%
61-75
8
16%
7
18%
76-90
Пропущено
47
55
26 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
11
23%
8
15%
1-15
6
13%
9
16%
16-30
9
19%
9
16%
31-45
8
17%
7
13%
46-60
6
13%
9
16%
61-75
7
15%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Аугсбург
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
9 раз 30%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
5 раз 17%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
78
213
510
114
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
510
87
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
255
1218
1020
822
426
426
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|1:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|48 - 56
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|0:1 Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 57
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|3.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|1:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 31
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10