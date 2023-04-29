Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Гётце Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Аугсбург

83' Линдстрём Йеспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Аугсбург

81' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

79' Тута совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Пакстен Ааронсон ослабляет давление, выбив мяч.

72' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Аугсбург

72' Эбимбе Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Борре Рафаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Баумгартлингер Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Баумгартлингер Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Кнауфф Ансгар уходит с поля и его заменяет Пакстен Ааронсон

66' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Педерсен Мадс не смог попасть в створ ударом издали

65' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

63' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Демирович Эрмедин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

61' Эбимбе Эрик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

61' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

60' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Аугсбург

60' Роде Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

58' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

58' Варгас Рубен из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Хасебе Макото выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Борре Рафаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Роде Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Бута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Хасебе Макото выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Майер Арне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника