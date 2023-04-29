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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Штутгарт
1:0
Первый тайм: 29'
Боруссия М
0'
1:0
21' Гол
Гирасси Серу
Штутгарт - Боруссия Менхенгладба...

Ход матча

21'
Гирасси Серу
(Антон Вальдемар)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 120
Штутгарт 39.2% (47)
X 41.7% (50)
Боруссия М 19.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Боруссия М
4.25
6.00
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
14
Мвумпа
Силас
8
Мийо
Энцо
9
Гирасси
Серу
1
Омлин
Йонас
18
Лайнер
Штефан
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
Штутгарт
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия М

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.07

Среднее время на гол

53
84

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 8 (1) 0.27
Мвумпа Силас 5 (1) 0.17
Эндо Ватару 4 0.13
Фюрих Крис 4 (1) 0.13
Соса Борна 2 0.07
Томаш Тьягу 2 0.07
Ахамада Науиру 2 0.07
Мавропанос Константинос 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Кулибали Танги 2 0.07
Ито Хироки 1 0.03
Антон Вальдемар 1 0.03
Диаш Жиль 1 0.03
Переа Хуан 1 0.03
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.43
Хофманн Йонас 9 0.3
Штиндль Ларс 5 0.17
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.17
Эльведи Нико 3 0.1
Плеа Алассан 2 (1) 0.07
Вольф Ханнес 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Херрманн Патрик 1 0.03
Фридрих Марвин 1 0.03
Нойхаус Флориан 1 0.03
Нгуму Натан 1 0.03
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 8 1
Каразор Атакан 9 0
Ито Хироки 5 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Мвумпа Силас 4 0
Вагноман Жоша 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Кулибали Танги 2 0
Эндо Ватару 1 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 11 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Итакура Ко 1 1
Херрманн Патрик 2 0
Эльведи Нико 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Зиппель Тобиас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Даниель Фарке 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Боруссия М
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
11
Штутгарт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Боруссия М
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

11
26
Штутгарт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Боруссия М
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
9

Волевые поражения

19
37

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
7
37%
3
20%
76-90

Пропущено

19
27
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
21%
5
19%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
21%
11
41%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
6%
4
14%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
5
28%
4
14%
61-75
4
22%
7
24%
76-90

Пропущено

31
18
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
7
23%
1
6%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
4
13%
6
33%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
7
23%
3
17%
76-90

Забито

37
44
15 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
5
14%
7
16%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
6
16%
9
20%
31-45
3
8%
6
14%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
11
30%
30%
10
23%
76-90

Пропущено

50
45
26 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 22
11
22%
6
13%
1-15
8
16%
7
16%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
10
20%
5
11%
46-60
3
6%
6
13%
61-75
11
22%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия М

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
9
6
3
11
2.5
6
9
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
20
9
10
19
1.5
12
17
4
25
2.5
7
22
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 30 15 9 6 45 - 37 54
6.
Байер Л
 0:0 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 30 12 9 9 50 - 45 45
8.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
9.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
10.
Боруссия М
 0:1 Заявка 30 9 9 12 43 - 47 36
11.
Кёльн
 0:0 Заявка 30 8 12 10 40 - 47 36
12.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
13.
Аугсбург
 0:1 Заявка 30 8 6 16 38 - 55 30
14.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 1:0 Заявка 30 6 10 14 37 - 51 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
4.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 15 8 4 3 30 - 16 28
7.
Боруссия М
 0:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
8.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Штутгарт
 1:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 25 23
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
10.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 0:1 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 15 1 6 8 14 - 29 9
15.
Штутгарт
 1:0 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • 34'
    Мийо Энцо успешно блокирует удар.
  • 34'
    Лайнер Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    34'
    Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 34'
    Бредлов Фабиан делает важнейший сейв!
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 34'
    Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 33'
    Боруссия М пытается что-то создать.
  • 32'
    Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 120
    Штутгарт 39.2% (47)
    X 41.7% (50)
    Боруссия М 19.2% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Боруссия М
    4.25
    6.00
    4.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 1:0 Боруссия М

    Исход игры
    Штутгарт
    39.2% (47)
    Ничья
    41.7% (50)
    Боруссия М
    19.2% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (40)
    2:1 Штутгарт
    24.2% (29)
    1:2 Боруссия М
    12.5% (15)
    1:0 Штутгарт
    9.2% (11)
    2:2 Ничья
    6.7% (8)
    0:2 Боруссия М
    2.5% (3)
    0:1 Боруссия М
    2.5% (3)
    3:1 Штутгарт
    1.7% (2)
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    Штутгарт
    Боруссия М
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