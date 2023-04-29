Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тиаго Томас не смог попасть в створ ударом издали

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Команда Штутгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Вайгль Юлиан получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мийо Энцо из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Хорошую попытку сделал Мвумпа Силас . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Нойхаус Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вагноман Жоша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Соса Борна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Штутгарт

37' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лайнер Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лука Нец пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу держит все под контролем

34' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Г О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт забил фантастический гол правой пяткой!

22' Антон Вальдемар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Мийо Энцо пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

21' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Каразор Атакан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Мийо Энцо из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Нгуму Натан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

5' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лайнер Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мийо Энцо выиграл воздушное противоборство у Лука Нец.

4' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.