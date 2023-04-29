Тур: 30. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Зрители: 45000 Главный судья: Вельц Тобиас
2:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолГирасси Серу
45' Желтая карточкаВайгль Юлиан
61' Желтая карточкаЛайнер Штефан
77' Желтая карточкаЗагаду Дан-Аксель
1:1
78' ПенальтиВайгль Юлиан
80' Undefined phrase: football_event_Итакура Ко
82' Красная карточкаИтакура Ко
2:1
83' ПенальтиКулибали Танги
85' Желтая карточкаКаразор Атакан
90'+10
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
1:0
45'
61'
73'
78'
1:1
80'
82'
83'
2:1
84'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
284 Количество передач 336
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Соса
Борна
14
Мвумпа
Силас
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Боруссия М
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.07
Среднее время на гол
53
84
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.23
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
1.67
1.15
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|8 (1)
|0.27
|Мвумпа Силас
|5 (1)
|0.17
|Эндо Ватару
|4
|0.13
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.13
|Кулибали Танги
|3 (1)
|0.1
|Соса Борна
|2
|0.07
|Томаш Тьягу
|2
|0.07
|Ахамада Науиру
|2
|0.07
|Мавропанос Константинос
|2
|0.07
|Вагноман Жоша
|2
|0.07
|Антон Вальдемар
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Диаш Жиль
|1
|0.03
|Переа Хуан
|1
|0.03
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.43
|Хофманн Йонас
|9
|0.3
|Штиндль Ларс
|5
|0.17
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.17
|Эльведи Нико
|3
|0.1
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.07
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|10
|0
|Мавропанос Константинос
|8
|1
|Ито Хироки
|5
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Гирасси Серу
|3
|1
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Мвумпа Силас
|4
|0
|Вагноман Жоша
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Загаду Дан-Аксель
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Бредлов Фабиан
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|11
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Плеа Алассан
|4
|0
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Боруссия М
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
8
12
Штутгарт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Боруссия М
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
11
26
Штутгарт
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Боруссия М
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
30% (9)
53% (16)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
9
Волевые поражения
19
38
Голы по времени матча
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
19%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
8
38%
4
25%
76-90
Пропущено
20
29
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
20%
5
17%
1-15
4
20%
4
14%
16-30
3
15%
1
3%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
5
25%
12
41%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
6%
4
14%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
5
28%
4
14%
61-75
4
22%
7
24%
76-90
Пропущено
31
18
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
7
23%
1
6%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
4
13%
6
33%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
7
23%
3
17%
76-90
Забито
39
45
16 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
5
13%
7
16%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
3
8%
6
13%
46-60
8
21%
7
16%
61-75
12
31%
11
24%
76-90
Пропущено
51
47
26 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 23
11
22%
6
13%
1-15
8
16%
8
17%
16-30
7
14%
7
15%
31-45
10
20%
5
11%
46-60
3
6%
6
13%
61-75
12
24%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Результаты матчей
Штутгарт
Боруссия М
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
69
96
312
69
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
219
1119
1218
426
723
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|1:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|48 - 56
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|0:1 Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 57
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|3.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|1:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 31
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 2:1 Боруссия М
Исход игры
Штутгарт
39.2% (47)
Ничья
41.7% (50)
Боруссия М
19.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (40)
2:1 Штутгарт
24.2% (29)
1:2 Боруссия М
12.5% (15)
1:0 Штутгарт
9.2% (11)
2:2 Ничья
6.7% (8)
0:2 Боруссия М
2.5% (3)
0:1 Боруссия М
2.5% (3)
3:1 Штутгарт
1.7% (2)
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