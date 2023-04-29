Тур: 30. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Райчель Тобиас
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Фрайбург
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.08
1.22
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
44
21
Голов в среднем за матч
2.1
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.2
|Схири Эльес
|6
|0.2
|Тиггес Штеффен
|5
|0.17
|Любичич Деян
|4
|0.13
|Майна Линтон
|3
|0.1
|Гусенбашич Денис
|3
|0.1
|Тилманн Ян
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|13 (6)
|0.43
|Грегорич Михаэль
|10
|0.33
|Хёлер Лукас
|5
|0.17
|Доан Рицу
|4
|0.13
|Гинтер Маттиас
|4
|0.13
|Кюблер Лукас
|2
|0.07
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Чон У-Ён II
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Рохль Мерлин
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|7
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Схири Эльес
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кайтель Янник
|4
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фрайбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
5
Кёльн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Фрайбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
14
25
Кёльн
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Фрайбург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
18
30
Голы по времени матча
Забито
23
19
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
7
30%
6
32%
46-60
4
17%
6
32%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
0
0%
8
32%
46-60
4
29%
3
12%
61-75
3
21%
6
24%
76-90
Забито
17
26
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
3
18%
6
23%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90
Пропущено
33
12
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
5
15%
0
0%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
5
15%
3
25%
46-60
7
21%
1
8%
61-75
6
18%
5
42%
76-90
Забито
40
45
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
6
15%
7
16%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
8
20%
13
29%
46-60
4
10%
7
16%
61-75
9
23%
7
16%
76-90
Пропущено
47
37
22 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 18
8
17%
2
5%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
10
21%
4
11%
31-45
5
11%
11
30%
30%
46-60
11
23%
4
11%
61-75
9
19%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2
Результаты матчей
Кёльн
Фрайбург
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
59
87
59
312
113
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
510
68
312
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
236
1019
1415
821
524
227
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|0:0 Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|4.
|1:0 Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|45 - 37
|54
|6.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|50 - 45
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|9.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|10.
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|43 - 47
|36
|11.
|0:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|40 - 47
|36
|12.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|13.
|0:1 Заявка
|30
|8
|6
|16
|38 - 55
|30
|14.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|1:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|37 - 51
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 56
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|7.
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|16.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 25
|23
|5.
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 29
|9
|15.
|1:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Фрайбург
Исход игры
Кёльн
25.2% (30)
Ничья
34.5% (41)
Фрайбург
40.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (36)
1:2 Фрайбург
30.3% (36)
2:1 Кёльн
13.4% (16)
1:0 Кёльн
6.7% (8)
0:2 Фрайбург
5% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Фрайбург
1.7% (2)
1:3 Фрайбург
1.7% (2)
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