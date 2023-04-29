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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Кёльн
0:0
Первый тайм: 30'
Фрайбург
0'
25' Желтая карточка
Мартель Эрик

Ход матча

25'
Мартель Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Кёльн 25.2% (30)
X 34.5% (41)
Фрайбург 40.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Фрайбург
3.45
3.46
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
Кёльн
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-2-2

История личных встреч

Кёльн
Фрайбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
5:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
К
2:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.08
1.22

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

44
21

Голов в среднем за матч

2.1
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 6 (3) 0.2
Схири Эльес 6 0.2
Тиггес Штеффен 5 0.17
Любичич Деян 4 0.13
Майна Линтон 3 0.1
Гусенбашич Денис 3 0.1
Тилманн Ян 2 0.07
Зельке Дейви 2 0.07
Адамян Саркис 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.43
Грегорич Михаэль 10 0.33
Хёлер Лукас 5 0.17
Доан Рицу 4 0.13
Гинтер Маттиас 4 0.13
Кюблер Лукас 2 0.07
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Схири Эльес 5 0
Мартель Эрик 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Тилманн Ян 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Швебе Марвин 1 0
Зельке Дейви 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кайтель Янник 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Кёльн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фрайбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
5
Кёльн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Фрайбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

14
25
Кёльн
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Фрайбург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

18
30

Голы по времени матча

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
7
30%
6
32%
46-60
4
17%
6
32%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
0
0%
8
32%
46-60
4
29%
3
12%
61-75
3
21%
6
24%
76-90

Забито

17
26
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
3
18%
6
23%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

33
12
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
5
15%
0
0%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
5
15%
3
25%
46-60
7
21%
1
8%
61-75
6
18%
5
42%
76-90

Забито

40
45
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
6
15%
7
16%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
8
20%
13
29%
46-60
4
10%
7
16%
61-75
9
23%
7
16%
76-90

Пропущено

47
37
22 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 18
8
17%
2
5%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
10
21%
4
11%
31-45
5
11%
11
30%
30%
46-60
11
23%
4
11%
61-75
9
19%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2

Результаты матчей

Кёльн
Фрайбург

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
8
7
5
9
2.5
3
12
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
6
8
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
23
6
10
19
1.5
14
15
8
21
2.5
5
24
2
27
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 30 15 9 6 45 - 37 54
6.
Байер Л
 0:0 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 30 12 9 9 50 - 45 45
8.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
9.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
10.
Боруссия М
 0:1 Заявка 30 9 9 12 43 - 47 36
11.
Кёльн
 0:0 Заявка 30 8 12 10 40 - 47 36
12.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
13.
Аугсбург
 0:1 Заявка 30 8 6 16 38 - 55 30
14.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 1:0 Заявка 30 6 10 14 37 - 51 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
3.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
4.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 15 8 4 3 30 - 16 28
7.
Боруссия М
 0:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
8.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Штутгарт
 1:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 25 23
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
10.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 0:1 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 15 1 6 8 14 - 29 9
15.
Штутгарт
 1:0 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    39'
    Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 38'
    Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 38'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 37'
    Хюберс Тимо нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    37'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 37'
    Эггештайн Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 37'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 36'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • 36'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 36'
    Контроль мяча: Кёльн: 45%, Фрайбург: 55%.
  • 36'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 35'
    Хюберс Тимо успешно блокирует удар.
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    Прогнозы 119
    Кёльн 25.2% (30)
    X 34.5% (41)
    Фрайбург 40.3% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Фрайбург
    3.45
    3.46
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кёльн 0:0 Фрайбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Кёльн
    25.2% (30)
    Ничья
    34.5% (41)
    Фрайбург
    40.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.3% (36)
    1:2 Фрайбург
    30.3% (36)
    2:1 Кёльн
    13.4% (16)
    1:0 Кёльн
    6.7% (8)
    0:2 Фрайбург
    5% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Фрайбург
    1.7% (2)
    1:3 Фрайбург
    1.7% (2)
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