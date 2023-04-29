Тур: 30. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 55000 Главный судья: Райчель Тобиас
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
54'
0:1
61'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
414 Количество передач 318
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.10 Победа "Фрайбурга"
-
-
1.39 ТМ(3) гола
-
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Фрайбург
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.08
1.22
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
44
21
Голов в среднем за матч
2.1
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.2
|Схири Эльес
|6
|0.2
|Тиггес Штеффен
|5
|0.17
|Любичич Деян
|4
|0.13
|Майна Линтон
|3
|0.1
|Гусенбашич Денис
|3
|0.1
|Тилманн Ян
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|13 (6)
|0.43
|Грегорич Михаэль
|10
|0.33
|Доан Рицу
|5
|0.17
|Хёлер Лукас
|5
|0.17
|Гинтер Маттиас
|4
|0.13
|Кюблер Лукас
|2
|0.07
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Чон У-Ён II
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Рохль Мерлин
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|7
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Схири Эльес
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|9
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кайтель Янник
|4
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Фрайбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
5
Кёльн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Фрайбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
14
25
Кёльн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Фрайбург
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
18
30
Голы по времени матча
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
7
30%
7
35%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
8
32%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
3
20%
6
24%
76-90
Забито
17
26
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
3
18%
6
23%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90
Пропущено
33
12
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
5
15%
0
0%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
5
15%
3
25%
46-60
7
21%
1
8%
61-75
6
18%
5
42%
76-90
Забито
40
46
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
6
15%
7
15%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
8
20%
14
30%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
9
23%
7
15%
76-90
Пропущено
48
37
22 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
8
17%
2
5%
1-15
4
8%
5
14%
16-30
10
21%
4
11%
31-45
6
13%
11
30%
30%
46-60
11
23%
4
11%
61-75
9
19%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2
Результаты матчей
Кёльн
Фрайбург
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
3
6 раз 20%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
510
87
510
312
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
510
69
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
246
1020
1416
822
525
228
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|1:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|48 - 56
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|0:1 Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 57
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|3.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|1:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 31
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10