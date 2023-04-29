Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Denis Huseinbasic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Удар от ворот произведет Кёльн

89' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Фрайбург

86' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Хорошую попытку сделал Denis Huseinbasic. Удар в створ, но вратарь начеку

84' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Фрайбург

81' Тактическая замена. Мартель Эрик уходит с поля и его заменяет Denis Huseinbasic

81' Тиггес Штеффен нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

81' Шиндлер Кингсли из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Хюберс Тимо из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Удар от ворот произведет Фрайбург

79' Тиггес Штеффен не смог попасть в створ ударом издали

79' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

79' Ян Тильман успешно блокирует удар.

79' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Фрайбург

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Хёлер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Хёлер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хюберс Тимо из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Фрайбург

70' Ян Тильман из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

64' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Фрайбург

63' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи

61' Ян Тильман из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Кёльн

59' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Грифо Винченцо пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

59' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

57' Тактическая замена. Любичич Деян уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

55' Удар от ворот произведет Фрайбург

55' Шмиц Бенно не смог попасть в створ ударом издали

55' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Г О О О О О О Л - Доан Рицу из команды Фрайбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

54' Хёлер Лукас из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

50' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновлен

48' Грегорич Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника