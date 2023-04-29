  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 55000 Главный судья: Райчель Тобиас
Кёльн
0:1
Конец матча
Фрайбург
0'
24' Желтая карточка
Мартель Эрик
0:1
54' Гол
Доан Рицу
61' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90'+6
0:1. Гол Рицу Доана (видео). Чем...

Ход матча

24'
Мартель Эрик
 
54'
0:1
Доан Рицу
(Хёлер Лукас)
57'
Тилманн Ян
Любичич Деян
 
61'
 
Хёфлер Николас
64'
Зельке Дейви
Шмиц Бенно
 
64'
Шиндлер Кингсли
Тиггес Штеффен
 
72'
 
Шаллаи Роланд
Грифо Винченцо
72'
 
Сильдиллия Килианн
Доан Рицу
78'
 
Кайтель Янник
Грегорич Михаэль
81'
Гусенбашич Денис
Мартель Эрик
 
81'
Лимниос Димитрис
Майна Линтон
 
90'
 
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 414 Количество передач 318
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Кёльн 25.2% (30)
X 34.5% (41)
Фрайбург 40.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
Кёльн
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-2-2

История личных встреч

Кёльн
Фрайбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
5:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
К
2:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.08
1.22

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

44
21

Голов в среднем за матч

2.1
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 6 (3) 0.2
Схири Эльес 6 0.2
Тиггес Штеффен 5 0.17
Любичич Деян 4 0.13
Майна Линтон 3 0.1
Гусенбашич Денис 3 0.1
Тилманн Ян 2 0.07
Зельке Дейви 2 0.07
Адамян Саркис 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.43
Грегорич Михаэль 10 0.33
Доан Рицу 5 0.17
Хёлер Лукас 5 0.17
Гинтер Маттиас 4 0.13
Кюблер Лукас 2 0.07
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Схири Эльес 5 0
Мартель Эрик 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Тилманн Ян 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Швебе Марвин 1 0
Зельке Дейви 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кайтель Янник 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Фрайбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
5
Кёльн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Фрайбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

14
25
Кёльн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Фрайбург
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

18
30

Голы по времени матча

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
7
30%
7
35%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
4
17%
2
10%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
8
32%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
3
20%
6
24%
76-90

Забито

17
26
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
3
18%
6
23%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

33
12
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
5
15%
0
0%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
5
15%
3
25%
46-60
7
21%
1
8%
61-75
6
18%
5
42%
76-90

Забито

40
46
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
6
15%
7
15%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
8
20%
14
30%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
9
23%
7
15%
76-90

Пропущено

48
37
22 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
8
17%
2
5%
1-15
4
8%
5
14%
16-30
10
21%
4
11%
31-45
6
13%
11
30%
30%
46-60
11
23%
4
11%
61-75
9
19%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2

Результаты матчей

Кёльн
Фрайбург

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
3
6 раз 20%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
8
7
5
10
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
24
6
10
20
1.5
14
16
8
22
2.5
5
25
2
28
3.5
3
27
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Вердер
 1:0 Заявка 30 11 5 14 48 - 56 38
11.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
12.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 0:1 Заявка 30 5 9 16 26 - 57 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
3.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
4.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Вердер
 1:0 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Вердер
 1:0 Заявка 15 6 4 5 24 - 31 22
8.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 0:1 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Фрайбург не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 55000 болельщиков
  • 96'
    Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Фрайбург: 43%.
  • 96'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Флеккен Марк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Тиггес Штеффен нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.
  • 96'
    Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Угловой
    95'
    Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Гинтер Маттиас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 95'
    Denis Huseinbasic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 94'
    Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы