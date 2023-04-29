Тур: 30. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Фритц Марко
0:0
Первый тайм: 30'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мбамба НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
Байер Л
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
2.83
1.33
Среднее время на гол
31
67
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|9
|0.3
|Бехренс Кевин
|7
|0.23
|Хаберер Яник
|5
|0.17
|Сибачо Жордан
|4
|0.13
|Духи Данило
|4
|0.13
|Михель Свен
|3 (1)
|0.1
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.07
|Юранович Йосип
|2 (1)
|0.07
|Зегуйн Пауль
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Левелинг Джейми
|1
|0.03
|Хедира Рани
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Еккель Пауль
|1
|0.03
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.3
|Фримпонг Жереми
|8
|0.27
|Гложек Адам
|5
|0.17
|Азмун Сердар
|4
|0.13
|Амири Надим
|4 (1)
|0.13
|Демирбай Керем
|3
|0.1
|Адли Амин
|3
|0.1
|Баккер Митчел
|3
|0.1
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.1
|Шик Патрик
|3
|0.1
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|4
|1
|Бехренс Кевин
|5
|0
|Кнохе Робин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Еккель Пауль
|2
|1
|Торсби Мортен
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|10
|2
|Андрих Роберт
|8
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Амири Надим
|5
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Байер Л
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
4
4
Унион Берлин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
15
28
Унион Берлин
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Байер Л
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
24
18
Волевые поражения
19
32
Голы по времени матча
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
13%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
5
21%
6
29%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Пропущено
10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
20%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
3
30%
7
32%
76-90
Забито
18
34
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
3
17%
10
29%
29%
46-60
5
28%
4
12%
61-75
5
28%
6
18%
76-90
Пропущено
23
17
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
22%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
30%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Забито
42
55
15 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
4
10%
4
7%
1-15
3
7%
7
13%
16-30
8
19%
10
18%
31-45
8
19%
16
29%
29%
46-60
8
19%
9
16%
61-75
11
26%
9
16%
76-90
Пропущено
33
39
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
7
21%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
10
30%
6
15%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
6
18%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1
Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3
Результаты матчей
Унион Берлин
Байер Л
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
6
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:3
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
104
114
311
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
411
77
114
59
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
227
1415
1811
425
920
128
326
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|0:0 Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|4.
|1:0 Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|45 - 37
|54
|6.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|50 - 45
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|9.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|10.
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|43 - 47
|36
|11.
|0:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|40 - 47
|36
|12.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|13.
|0:1 Заявка
|30
|8
|6
|16
|38 - 55
|30
|14.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|1:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|37 - 51
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 56
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|7.
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|16.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 25
|23
|5.
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 29
|9
|15.
|1:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Байер Л
Исход игры
Унион Берлин
30.3% (37)
Ничья
37.7% (46)
Байер Л
32% (39)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
88.7% (102)
Нет
11.3% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (40)
2:1 Унион Берлин
20.5% (25)
1:2 Байер Л
20.5% (25)
2:2 Ничья
4.9% (6)
1:0 Унион Берлин
4.9% (6)
0:1 Байер Л
4.1% (5)
2:0 Унион Берлин
1.6% (2)
2:3 Байер Л
1.6% (2)
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