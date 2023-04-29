Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Баккер Митчел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

31' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Жереми Фримпонг возвращается на поле.

30' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Фримпонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Жереми Фримпонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

27' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лайдуни Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.

19' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Диаби Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.

17' Пьеро Инкапье выиграл воздушное противоборство у Юранович Йосип

17' Пьеро Инкапье выиграл воздушное противоборство у Юранович Йосип

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Сибачо Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Сибачо Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Юранович Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Лайдуни Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

6' Сибачо Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Кнохе Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Юранович Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре