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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Унион Берлин
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 54
Унион Берлин 38.9% (21)
X 27.8% (15)
Байер Л 33.3% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Байер Л
3.06
3.50
2.99
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Унион Берлин
Байер Л

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
5:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

2.83
1.33

Среднее время на гол

31
67

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 9 0.31
Бехренс Кевин 7 0.24
Хаберер Яник 5 0.17
Сибачо Жордан 4 0.14
Духи Данило 4 0.14
Михель Свен 3 (1) 0.1
Кнохе Робин 2 (1) 0.07
Юранович Йосип 2 (1) 0.07
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Хедира Рани 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.31
Фримпонг Жереми 8 0.28
Гложек Адам 5 0.17
Азмун Сердар 4 0.14
Амири Надим 4 (1) 0.14
Демирбай Керем 3 0.1
Адли Амин 3 0.1
Баккер Митчел 3 0.1
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.1
Шик Патрик 3 0.1
Андрих Роберт 2 0.07
Вирц Флориан 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Та Джонатан 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.03
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 4 1
Бехренс Кевин 5 0
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Еккель Пауль 2 1
Торсби Мортен 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Лайдуни Аисса 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 10 2
Андрих Роберт 8 0
Та Джонатан 6 0
Амири Надим 5 0
Баккер Митчел 3 1
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Демирбай Керем 3 0
Диаби Мусса 3 0
Адли Амин 1 1
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Вирц Флориан 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Байер Л
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

4
4
Унион Берлин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

15
28
Унион Берлин
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Байер Л
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

24
18

Волевые поражения

19
32

Голы по времени матча

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
13%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
5
21%
6
29%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Пропущено

10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
20%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
3
30%
7
32%
76-90

Забито

18
34
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
3
17%
10
29%
29%
46-60
5
28%
4
12%
61-75
5
28%
6
18%
76-90

Пропущено

23
17
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
22%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
30%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

42
55
15 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
4
10%
4
7%
1-15
3
7%
7
13%
16-30
8
19%
10
18%
31-45
8
19%
16
29%
29%
46-60
8
19%
9
16%
61-75
11
26%
9
16%
76-90

Пропущено

33
39
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
7
21%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
10
30%
6
15%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
6
18%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1
Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3

Результаты матчей

Унион Берлин
Байер Л

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
6
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:3
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
10
4
1.5
11
4
3
11
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
7
7
1
14
2.5
5
9
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
14
15
1.5
18
11
4
25
2.5
9
20
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 29 19 3 7 66 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 Заявка 29 16 7 6 44 - 31 55
4.
Фрайбург
 Заявка 29 15 8 6 45 - 37 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 15 6 8 53 - 37 51
6.
Байер Л
 Заявка 29 14 5 10 53 - 41 47
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 11 9 9 49 - 45 42
10.
Боруссия М
 Заявка 29 9 9 11 43 - 46 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
5.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
6.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 19 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 54
    Унион Берлин 38.9% (21)
    X 27.8% (15)
    Байер Л 33.3% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Байер Л
    3.06
    3.50
    2.99
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Берлин - Байер Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин - Байер Л

    Исход игры
    Унион Берлин
    38.9% (21)
    Ничья
    27.8% (15)
    Байер Л
    33.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (45)
    Нет
    13.46% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    25.9% (14)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    1:2 Байер Л
    20.4% (11)
    1:0 Унион Берлин
    7.4% (4)
    2:3 Байер Л
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    0:1 Байер Л
    3.7% (2)
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