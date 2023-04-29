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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Шальке 04
0:1
Первый тайм: 42'
Вердер
0'
0:1
18' Гол
Дукш Марвин
28' Желтая карточка
Стаге Йенс
0:1. Гол Марвина Дюкша (видео). ...

Ход матча

18'
0:1
Дукш Марвин
(Вайзер Митчелл)
28'
 
Стаге Йенс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 122
Шальке 04 49.2% (60)
X 20.5% (25)
Вердер 30.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Вердер
5.40
4.10
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шволов
Александер
41
Матричани
Хеннинг
4
Ёсида
Мая
35
Каминьски
Марцин
18
Уронен
Йере
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
10
Саласар
Родриго
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
17
Филипп
Максимилиан
7
Дукш
Марвин
Шальке 04
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Шальке 04
Вердер

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:1
Б
2:1
Б2
1:4
Б2
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:2
К
0:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
5:1
ТМС
2:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.63

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

49
52

Голов в среднем за матч

1.44
1.53

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

62
58

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 9 (3) 0.3
Теродде Симон 4 0.13
Дрекслер Доминик 3 0.1
Полтер Себастьян 1 0.03
Саласар Родриго 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Каминьски Марцин 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.53
Дукш Марвин 12 0.4
Стаге Йенс 3 0.1
Вайзер Митчелл 2 0.07
Юнг Антони 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Пипер Амос 2 0.07
Бёрк Оливер 2 0.07
Шмидт Никлас 2 0.07
Гросс Кристиан 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03
Шмид Романо 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 5 0
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Дженц Мориц 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Латца Данни 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штарк Никлас 8 0
Пипер Амос 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Гросс Кристиан 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Стаге Йенс 4 0
Дукш Марвин 3 0
Шмид Романо 3 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Вердер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
12
Шальке 04
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Вердер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

3
14
Шальке 04
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Вердер
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

25
25

Волевые поражения

11
26

Голы по времени матча

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
4
22%
3
12%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
28%
12
48%
76-90

Пропущено

34
29
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
15%
4
14%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
9
26%
3
10%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
8
24%
8
28%
76-90

Забито

7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
0
0%
6
26%
1-15
2
29%
5
22%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
71%
7
30%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
5
22%
5
19%
46-60
2
9%
7
27%
61-75
8
35%
5
19%
76-90

Забито

25
48
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 14
13 Не забивали 4
4
16%
9
19%
1-15
3
12%
10
21%
16-30
4
16%
2
4%
31-45
3
12%
5
10%
46-60
1
4%
3
6%
61-75
10
40%
19
40%
76-90

Пропущено

57
55
23 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
6
11%
6
11%
1-15
4
7%
7
13%
16-30
13
23%
9
16%
31-45
11
19%
11
20%
46-60
7
12%
9
16%
61-75
16
28%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2
Вердер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2

Результаты матчей

Шальке 04
Вердер

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
24
5
7
22
1.5
15
14
2
27
2.5
5
24
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Вердер
 1:0 Заявка 30 11 5 14 48 - 56 38
11.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
12.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 0:1 Заявка 30 5 9 16 26 - 57 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
3.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
4.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Вердер
 1:0 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Вердер
 1:0 Заявка 15 6 4 5 24 - 31 22
8.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 0:1 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
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    Прогнозы 122
    Шальке 04 49.2% (60)
    X 20.5% (25)
    Вердер 30.3% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Вердер
    5.40
    4.10
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шальке 04 0:1 Вердер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Вердер

    Исход игры
    Шальке 04
    49.2% (60)
    Ничья
    20.5% (25)
    Вердер
    30.3% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Шальке 04
    28.7% (35)
    1:2 Вердер
    18.9% (23)
    1:1 Ничья
    17.2% (21)
    1:0 Шальке 04
    10.7% (13)
    3:2 Шальке 04
    4.1% (5)
    0:1 Вердер
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Вердер
    1.6% (2)
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    Шальке 04
    Вердер
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