Тур: 34. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Питер Банкс
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
12
Навас
Кейлор
19
Ньякат
Мусса
24
Орье
Серж
32
Лоди
Ренан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Навас КейлорВратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
24 Орье СержЗащитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
34 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Ноттингем Форест
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.57
2
Среднее время на гол
57
45
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.43
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.73
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
51
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|19 (6)
|0.58
|Мбеумо Брайан
|6 (1)
|0.18
|Йенсен Матиас
|5
|0.15
|Висса Йоан
|5
|0.15
|Дасилва Джош
|3
|0.09
|Янельт Витали
|3
|0.09
|Ми Бен
|3
|0.09
|Пиннок Итан
|2
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Баптист Шендон
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.24
|Гиббс-Уайт Морган
|4 (1)
|0.12
|Авонийи Тайво
|4
|0.12
|Деннис Эммануэль
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Неко
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Йенсен Матиас
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Неко
|7
|0
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Навас Кейлор
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ноттингем Форест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
9
6
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Ноттингем Форест
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
17
15
Брентфорд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (16)
36% (12)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Ноттингем Форест
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
27% (9)
52% (17)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
14
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
26
21
Голы по времени матча
Забито
30
7
15 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
3
10%
1
14%
1-15
4
13%
1
14%
16-30
8
27%
0
0%
31-45
5
17%
1
14%
46-60
3
10%
1
14%
61-75
7
23%
3
43%
76-90
Пропущено
17
39
6 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
0
0%
2
5%
1-15
4
24%
9
23%
16-30
2
12%
4
10%
31-45
4
24%
9
23%
46-60
4
24%
6
15%
61-75
3
18%
9
23%
76-90
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
5%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
5
25%
76-90
Пропущено
25
23
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
20%
2
9%
1-15
8
32%
3
13%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
3
12%
6
26%
76-90
Забито
51
27
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
4
8%
4
15%
1-15
7
14%
4
15%
16-30
12
24%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
3
11%
61-75
14
27%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
42
62
22 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
5
12%
4
6%
1-15
12
29%
12
19%
16-30
5
12%
10
16%
31-45
8
19%
13
21%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
6
14%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1
Результаты матчей
Брентфорд
Ноттингем Форест
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
88
611
511
116
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
610
89
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2112
1617
726
627
132
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2.
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3.
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|58 - 26
|62
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|48 - 39
|60
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|55 - 40
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|50 - 43
|47
|10.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 44
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|32 - 63
|36
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|29 - 60
|30
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|33
|6
|6
|21
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|8.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|33 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд - Ноттингем Форест
Исход игры
Брентфорд
85.7% (108)
Ничья
11.1% (14)
Ноттингем Форест
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
62.93% (73)
Нет
37.07% (43)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
39.7% (50)
1:0 Брентфорд
22.2% (28)
2:0 Брентфорд
9.5% (12)
1:1 Ничья
8.7% (11)
3:2 Брентфорд
3.2% (4)
3:1 Брентфорд
2.4% (3)
1:2 Ноттингем Форест
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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