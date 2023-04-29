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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Брентфорд
 
Позже
Ноттингем Форест

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 125
Брентфорд 85.6% (107)
X 11.2% (14)
Ноттингем Форест 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Ноттингем Форест
5.15
3.98
5.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
24
Дамсгор
Миккель
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
9
Шаде
Кевин
12
Навас
Кейлор
38
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
4
Уорролл
Джо
24
Орье
Серж
32
Лоди
Ренан
5
Мангаля
Орель
28
Данило
Ларанжера
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
Брентфорд
4-3-3
Ноттингем Форест
3-4-2-1

История личных встреч

Брентфорд
Ноттингем Форест

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
3:4
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:3

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.57
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.43

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.73

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
51

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 19 (6) 0.58
Мбеумо Брайан 6 (1) 0.18
Йенсен Матиас 5 0.15
Висса Йоан 5 0.15
Дасилва Джош 3 0.09
Янельт Витали 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.24
Гиббс-Уайт Морган 4 (1) 0.12
Авонийи Тайво 4 0.12
Деннис Эммануэль 2 0.06
Данило Ларанжера 1 0.03
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Норгор Кристиан 6 0
Хикки Аарон 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Генри Рико 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Неко 7 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Лоди Ренан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Фелипе Аугусто IV 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ноттингем Форест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

9
6
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Ноттингем Форест
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

17
15
Брентфорд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (16)
36% (12)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Ноттингем Форест
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
27% (9)
52% (17)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

26
21

Голы по времени матча

Забито

30
7
15 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
3
10%
1
14%
1-15
4
13%
1
14%
16-30
8
27%
0
0%
31-45
5
17%
1
14%
46-60
3
10%
1
14%
61-75
7
23%
3
43%
76-90

Пропущено

17
39
6 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
0
0%
2
5%
1-15
4
24%
9
23%
16-30
2
12%
4
10%
31-45
4
24%
9
23%
46-60
4
24%
6
15%
61-75
3
18%
9
23%
76-90

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
5%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
5
25%
76-90

Пропущено

25
23
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
20%
2
9%
1-15
8
32%
3
13%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
3
12%
6
26%
76-90

Забито

51
27
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
4
8%
4
15%
1-15
7
14%
4
15%
16-30
12
24%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
3
11%
61-75
14
27%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

42
62
22 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
5
12%
4
6%
1-15
12
29%
12
19%
16-30
5
12%
10
16%
31-45
8
19%
13
21%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
6
14%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1

Результаты матчей

Брентфорд
Ноттингем Форест

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
6
11
5
11
2.5
1
16
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
6
10
8
9
1.5
1
15
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
21
12
16
17
1.5
7
26
6
27
2.5
1
32
2
31
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
17.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
12.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
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    Прогнозы 125
    Брентфорд 85.6% (107)
    X 11.2% (14)
    Ноттингем Форест 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ноттингем Форест
    5.15
    3.98
    5.63
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Брентфорд
    85.7% (108)
    Ничья
    11.1% (14)
    Ноттингем Форест
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    62.93% (73)
    Нет
    37.07% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    39.7% (50)
    1:0 Брентфорд
    22.2% (28)
    2:0 Брентфорд
    9.5% (12)
    1:1 Ничья
    8.7% (11)
    3:2 Брентфорд
    3.2% (4)
    3:1 Брентфорд
    2.4% (3)
    1:2 Ноттингем Форест
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Брентфорд
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