Тур: 31. Стадион: Корнаредо.
1:1
Второй тайм: 51'
0'
10' Желтая карточкаСеко Аюму
1:0
25' ГолАлиседа Игнасио
28' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
38' Желтая карточкаШтеффен Ренато
1:1
45' ГолДемхасай Шкельчим
Ход матча
10'
25'
1:0
38'
45'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
77
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
34
Хара
Теруки
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Хара ТерукиЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Лугано
Грасcхоппер
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
28 матчей
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (4)
|0.42
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0.16
|Алиседа Игнасио
|5
|0.16
|Штеффен Ренато
|4
|0.13
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.26
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.26
|Шеттине Гильерме
|6
|0.19
|Пушич Петар
|4 (1)
|0.13
|Герц Кристиан
|4
|0.13
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.1
|Рибейро Томас
|3
|0.1
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Демхасай Шкельчим
|2
|0.06
|Шабани Меритан
|2
|0.06
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.03
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|9
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|9
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Абраши Амир
|6
|0
|Герц Кристиан
|6
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Болла Бендегуз
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Грасcхоппер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
13
9
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Грасcхоппер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
19
22
Лугано
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Грасcхоппер
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
16
Волевые поражения
32
31
Голы по времени матча
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
29%
29%
5
29%
29%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
25%
1
6%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
6
33%
7
27%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
7
25%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
1
5%
8
29%
61-75
10
45%
3
11%
76-90
Пропущено
20
25
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
25%
4
16%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
1
5%
6
24%
76-90
Забито
46
45
24 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
6
13%
5
11%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
12
26%
12
27%
31-45
1
2%
8
18%
46-60
5
11%
10
22%
61-75
16
35%
4
9%
76-90
Пропущено
38
51
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
5
13%
5
10%
1-15
8
21%
7
14%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
8
21%
8
16%
61-75
7
18%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0
Результаты матчей
Лугано
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лугано
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
87
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
69
411
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
273
1317
1218
327
525
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|10
|3
|70 - 25
|61
|2.
|30
|12
|9
|9
|48 - 40
|45
|3.
|1:1
|31
|10
|15
|6
|40 - 41
|45
|4.
|1:1
|31
|11
|11
|9
|45 - 41
|44
|5.
|1:1
|31
|11
|8
|12
|48 - 50
|41
|6.
|30
|9
|12
|9
|39 - 36
|39
|7.
|1:1
|31
|9
|10
|12
|53 - 46
|37
|8.
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|9.
|30
|7
|9
|14
|38 - 57
|30
|10.
|30
|7
|8
|15
|28 - 55
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|46 - 8
|39
|2.
|1:1
|16
|7
|8
|1
|23 - 13
|29
|3.
|1:1
|15
|8
|2
|5
|29 - 24
|26
|4.
|1:1
|15
|6
|6
|3
|27 - 18
|24
|5.
|1:1
|16
|6
|6
|4
|24 - 20
|24
|6.
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|23 - 20
|20
|8.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|14 - 25
|19
|10.
|15
|2
|4
|9
|16 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|2.
|15
|5
|7
|3
|24 - 17
|22
|3.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 21
|20
|4.
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|5.
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|6.
|1:1
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|7.
|1:1
|16
|3
|6
|7
|19 - 26
|15
|8.
|15
|3
|5
|7
|13 - 28
|14
|9.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
|10.
|15
|2
|4
|9
|14 - 30
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7