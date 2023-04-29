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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Лугано
1:1
Второй тайм: 51'
Грасcхоппер
0'
10' Желтая карточка
Секо Аюму
1:0
25' Гол
Алиседа Игнасио
28' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
38' Желтая карточка
Штеффен Ренато
1:1
45' Гол
Демхасай Шкельчим

Ход матча

10'
 
Секо Аюму
25'
Алиседа Игнасио
(Эспиноса Джон)
1:0
28'
Саббатини Хонатан
 
38'
Штеффен Ренато
 
45'
1:1
Демхасай Шкельчим
(Кавабэ Хаяо)
46'
 
Феррейра Филипе
Болла Бендегуз

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Грасcхоппер
2.45
5.40
4.40
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
23
Валенсуэла
Мильтон
77
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
31
Алиседа
Игнасио
1
Морейра
Андре
34
Хара
Теруки
15
Секо
Аюму
14
Рибейро
Томас
31
Шмидт
Доминик
II
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
77
Болла
Бендегуз
10
Пушич
Петар
8
Giotto
Morandi
9
Демхасай
Шкельчим
Лугано
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Грасcхоппер

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

28 матчей

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.42
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0.16
Алиседа Игнасио 5 0.16
Штеффен Ренато 4 0.13
Саббатини Хонатан 3 0.1
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Циглер Рето 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Бабич Борис 2 0.06
Бислими Уран 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.26
Дадашов Ренат 8 (2) 0.26
Шеттине Гильерме 6 0.19
Пушич Петар 4 (1) 0.13
Герц Кристиан 4 0.13
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.1
Рибейро Томас 3 0.1
Болла Бендегуз 2 0.06
Демхасай Шкельчим 2 0.06
Шабани Меритан 2 0.06
Giotto Morandi 1 (1) 0.03
Francis Momoh 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 9 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Штеффен Ренато 6 0
Махмуд Хадж 4 1
Крешник Хайризи 5 0
Маю Хишам 3 1
Саббатини Хонатан 4 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Мацек Роман 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 6 1
Лоосли Ноа 3 2
Абраши Амир 6 0
Герц Кристиан 6 0
Шеттине Гильерме 6 0
Болла Бендегуз 6 0
Рибейро Томас 6 0
Шмидт Доминик II 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Лугано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Грасcхоппер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

13
9
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Грасcхоппер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

19
22
Лугано
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Грасcхоппер
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

32
31

Голы по времени матча

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
29%
29%
5
29%
29%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
25%
1
6%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
6
33%
7
27%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
7
25%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
1
5%
8
29%
61-75
10
45%
3
11%
76-90

Пропущено

20
25
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
25%
4
16%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
1
5%
6
24%
76-90

Забито

46
45
24 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
6
13%
5
11%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
12
26%
12
27%
31-45
1
2%
8
18%
46-60
5
11%
10
22%
61-75
16
35%
4
9%
76-90

Пропущено

38
51
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
5
13%
5
10%
1-15
8
21%
7
14%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
8
21%
8
16%
61-75
7
18%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0

Результаты матчей

Лугано
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лугано
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
8
7
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
27
3
13
17
1.5
12
18
3
27
2.5
5
25
1
29
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Люцерн
 30 12 9 9 48 - 40 45
3.
Серветт
 1:1 31 10 15 6 40 - 41 45
4.
Лугано
 1:1 31 11 11 9 45 - 41 44
5.
Грасcхоппер
 1:1 31 11 8 12 48 - 50 41
6.
Базель
 30 9 12 9 39 - 36 39
7.
Санкт-Галлен
 1:1 31 9 10 12 53 - 46 37
8.
Цюрих
 30 7 12 11 30 - 48 33
9.
Сьон
 30 7 9 14 38 - 57 30
10.
Винтертур
 30 7 8 15 28 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 1:1 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Грасcхоппер
 1:1 15 8 2 5 29 - 24 26
4.
Санкт-Галлен
 1:1 15 6 6 3 27 - 18 24
5.
Лугано
 1:1 16 6 6 4 24 - 20 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
9.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Лугано
 1:1 15 5 5 5 21 - 21 20
4.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
5.
Базель
 15 4 5 6 16 - 19 17
6.
Серветт
 1:1 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 1:1 16 3 6 7 19 - 26 15
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 1:1 16 3 4 9 26 - 28 13
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Белоко Стефан 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Желтая карточка
    58'
    Герц Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Болла Бендегуз уходит с поля. Filipe Ferreira выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    Лугано
    Ничья
    Грасcхоппер
    2.45
    5.40
    4.40
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