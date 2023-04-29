Тур: 31. Стадион: Корнаредо. Зрители: 3627
5:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаСеко Аюму
1:0
25' ГолАлиседа Игнасио
28' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
38' Желтая карточкаШтеффен Ренато
1:1
45' ГолДемхасай Шкельчим
56' Желтая карточкаМацек Роман
58' Желтая карточкаГерц Кристиан
2:1
59' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
3:1
64' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
4:1
70' ГолЦелар Жан
5:1
78' ГолАлиседа Игнасио
90'+3
Ход матча
10'
25'
1:0
38'
45'
1:1
56'
58'
59'
64'
70'
4:1
78'
5:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
0 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
77
Мацек
Роман
20
Думбия
Усман
34
Хара
Теруки
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Хара ТерукиЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Лугано
Грасcхоппер
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
28 матчей
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|14 (4)
|0.45
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0.23
|Алиседа Игнасио
|6
|0.19
|Штеффен Ренато
|4
|0.13
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.26
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.26
|Шеттине Гильерме
|6
|0.19
|Пушич Петар
|4 (1)
|0.13
|Герц Кристиан
|4
|0.13
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.1
|Рибейро Томас
|3
|0.1
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Демхасай Шкельчим
|2
|0.06
|Шабани Меритан
|2
|0.06
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.03
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|9
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Мацек Роман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|9
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Герц Кристиан
|7
|0
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Абраши Амир
|6
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Болла Бендегуз
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Грасcхоппер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
13
10
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Грасcхоппер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
19
22
Лугано
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
32
32
Голы по времени матча
Забито
29
18
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
7
24%
6
33%
31-45
1
3%
5
28%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
7
24%
1
6%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
0
0%
1
3%
1-15
4
21%
6
19%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
6
19%
61-75
6
32%
8
26%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
9%
3
11%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
7
25%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
1
5%
8
29%
61-75
10
45%
3
11%
76-90
Пропущено
20
25
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
25%
4
16%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
1
5%
6
24%
76-90
Забито
51
46
25 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
6
12%
5
11%
1-15
7
14%
6
13%
16-30
12
24%
13
28%
31-45
2
4%
8
17%
46-60
7
14%
10
22%
61-75
17
33%
4
9%
76-90
Пропущено
39
56
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 34
12 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
5
13%
5
9%
1-15
8
21%
8
14%
16-30
7
18%
9
16%
31-45
4
10%
10
18%
46-60
8
21%
10
18%
61-75
7
18%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0
Результаты матчей
Лугано
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
2
10 раз 32%
0
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 52%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лугано
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
87
214
411
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
69
412
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
283
1417
1219
427
526
229
328
130
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|11
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7