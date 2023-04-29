Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
27
Гилмор
Билли
21
Ундав
Дениз
20
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
35
Гомес
Жоао
29
Коста
Диего
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Вулверхэмптон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Среднее время на гол
72
62
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.24
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
85
72
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|8 (5)
|0.27
|Митома Каору
|7
|0.23
|Троссар Леандро
|7
|0.23
|Марч Соломон
|6
|0.2
|Гросс Паскаль
|6
|0.2
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|Фергюсон Эван
|4
|0.13
|Лаллана Адам
|2
|0.07
|Энсисо Хулио
|2
|0.07
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|6
|0.18
|Невеш Рубен
|6 (3)
|0.18
|Траоре Адама
|2
|0.06
|Хи-Чан Хван
|2
|0.06
|Кунья Матеус
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Лемина Марио
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Вельтман Йоел
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|11
|0
|Семеду Нелсон
|9
|1
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Гомеш Тоти
|5
|0
|Коста Диего
|3
|1
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Са Жозе
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Вулверхэмптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вулверхэмптон
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
26
11
Брайтон
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Вулверхэмптон
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
18% (6)
48% (16)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
16
21
Волевые поражения
32
20
Голы по времени матча
Забито
22
12
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
18%
3
25%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
7
32%
3
25%
76-90
Пропущено
17
25
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
5
29%
29%
1
4%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
4
24%
6
24%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
1
6%
4
16%
76-90
Забито
32
15
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 22
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
7
22%
4
27%
31-45
7
22%
2
13%
46-60
5
16%
4
27%
61-75
4
13%
2
13%
76-90
Пропущено
24
21
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
13%
6
29%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
7
29%
29%
4
19%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Забито
54
27
23 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 12
8
15%
5
19%
1-15
8
15%
3
11%
16-30
7
13%
5
19%
31-45
10
19%
3
11%
46-60
10
19%
6
22%
61-75
11
20%
5
19%
76-90
Пропущено
41
46
22 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 25
8
20%
7
15%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
9
22%
5
11%
31-45
6
15%
9
20%
46-60
8
20%
10
22%
61-75
5
12%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Брайтон
Вулверхэмптон
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
116
68
512
59
116
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
106
106
214
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
2112
1614
726
921
132
426
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2.
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3.
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|58 - 26
|62
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|48 - 39
|60
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|55 - 40
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|50 - 43
|47
|10.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 44
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|32 - 63
|36
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|29 - 60
|30
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|33
|6
|6
|21
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|8.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|33 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон - Вулверхэмптон
Исход игры
Брайтон
81.5% (101)
Ничья
14.5% (18)
Вулверхэмптон
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (61)
Меньше
47.86% (56)
Обе команды забьют
Да
64.1% (75)
Нет
35.9% (42)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
43.5% (54)
1:0 Брайтон
18.5% (23)
2:0 Брайтон
12.1% (15)
1:1 Ничья
11.3% (14)
0:1 Вулверхэмптон
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:1 Брайтон
1.6% (2)
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