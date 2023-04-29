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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брайтон
 
Позже
Вулверхэмптон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 123
Брайтон 81.3% (100)
X 14.6% (18)
Вулверхэмптон 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Вулверхэмптон
5.85
4.80
6.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
27
Гилмор
Билли
7
Марч
Соломон
21
Ундав
Дениз
20
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
35
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
8
Невеш
Рубен
27
Луис
Матеус
II
29
Коста
Диего
7
Нету
Педру
Брайтон
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.24

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

85
72

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.27
Митома Каору 7 0.23
Троссар Леандро 7 0.23
Марч Соломон 6 0.2
Гросс Паскаль 6 0.2
Уэлбек Данни 4 0.13
Фергюсон Эван 4 0.13
Лаллана Адам 2 0.07
Энсисо Хулио 2 0.07
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 6 0.18
Невеш Рубен 6 (3) 0.18
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 3 0
Вельтман Йоел 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Данк Льюис 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 11 0
Семеду Нелсон 9 1
Поденсе Даниэл 5 0
Гомес Жоао 5 0
Гомеш Тоти 5 0
Коста Диего 3 1
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Аит-Нури Раян 4 0
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Са Жозе 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Вулверхэмптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вулверхэмптон
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

26
11
Брайтон
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Вулверхэмптон
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
18% (6)
48% (16)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

16
21

Волевые поражения

32
20

Голы по времени матча

Забито

22
12
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
18%
3
25%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
7
32%
3
25%
76-90

Пропущено

17
25
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
5
29%
29%
1
4%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
4
24%
6
24%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
1
6%
4
16%
76-90

Забито

32
15
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 22
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
7
22%
4
27%
31-45
7
22%
2
13%
46-60
5
16%
4
27%
61-75
4
13%
2
13%
76-90

Пропущено

24
21
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
13%
6
29%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
7
29%
29%
4
19%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Забито

54
27
23 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 12
8
15%
5
19%
1-15
8
15%
3
11%
16-30
7
13%
5
19%
31-45
10
19%
3
11%
46-60
10
19%
6
22%
61-75
11
20%
5
19%
76-90

Пропущено

41
46
22 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 25
8
20%
7
15%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
9
22%
5
11%
31-45
6
15%
9
20%
46-60
8
20%
10
22%
61-75
5
12%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Брайтон
Вулверхэмптон

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
8
1.5
5
12
5
9
2.5
1
16
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
2
14
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
21
12
16
14
1.5
7
26
9
21
2.5
1
32
4
26
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
17.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
12.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брайтон: 74%, Вулверхэмптон: 26%.
  • 10'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 9'
    Вулверхэмптон контролирует мяч.
  • 9'
    Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 8'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брайтон будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    7'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
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    • Травма, повреждение
      5'
      Ундав Дениз возвращается на поле.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      5'
      Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Нелсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Брайтон: 69%, Вулверхэмптон: 31%.
    • Травма, повреждение
      4'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ундав Дениз получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      3'
      Ундав Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      3'
      Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 2'
      Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Ундав Дениз из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Семеду Нелсон
    • 1'
      Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Данк Льюис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Вулверхэмптон начинает контратаку
    • 1'
      Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Брайтон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.5% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Брайтон 81.3% (100)
    X 14.6% (18)
    Вулверхэмптон 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    5.85
    4.80
    6.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брайтон
    81.5% (101)
    Ничья
    14.5% (18)
    Вулверхэмптон
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.14% (61)
    Меньше
    47.86% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (75)
    Нет
    35.9% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    43.5% (54)
    1:0 Брайтон
    18.5% (23)
    2:0 Брайтон
    12.1% (15)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    0:1 Вулверхэмптон
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Брайтон
    1.6% (2)
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