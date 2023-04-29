Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Мойсес Кайседо нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мойсес Кайседо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Мойсес Кайседо нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

51' Команда Брайтон играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Вельтман Йоел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

48' Марч Соломон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Нелсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

35' Луис Матеус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Энсисо Хулио . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Невеш Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Назначен штрафной. Пострадал Жоао Гомес, его свалил Уэбстер Адам

30' Марч Соломон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Жоао Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

29' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Брайтон

28' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

28' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Г О О О О Л - Гросс Паскаль правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

26' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

25' Энсисо Хулио не смог попасть в створ ударом издали

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хорошую попытку сделал Луис Матеус II . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Нету Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хорошую попытку сделал Уэлбек Данни . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Гилмор Билли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

19' Уэлбек Данни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Энсисо Хулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Отличный командный гол!

13' Г О О О О Л - Гросс Паскаль забивает с левой ноги!

13' Энсисо Хулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновлен

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?