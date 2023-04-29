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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 31584 Главный судья: Кут Дэвид
Брайтон
6:0
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
6' Гол
Ундав Дениз
2:0
13' Гол
Гросс Паскаль
3:0
26' Гол
Гросс Паскаль
4:0
39' Гол
Уэлбек Данни
45' Желтая карточка
Вельтман Йоел
5:0
48' Гол
Уэлбек Данни
6:0
66' Гол
Ундав Дениз
90' Желтая карточка
Траоре Адама
90'+3

Ход матча

6'
Ундав Дениз
(Уэлбек Данни)
1:0
13'
Гросс Паскаль
(Энсисо Хулио)
2:0
26'
Гросс Паскаль
(Энсисо Хулио)
3:0
39'
Уэлбек Данни
(Эступиньян Первис)
4:0
45'
 
Поденсе Даниэл
Семеду Нелсон
45'
Вельтман Йоел
 
46'
 
Гомеш Тоти
Гомес Жоао
46'
 
Коллинз Натан
Доусон Крэйг
46'
 
Хи-Чан Хван
Коста Диего
48'
Уэлбек Данни
5:0
56'
Буонанотте Факундо
Уэлбек Данни
 
56'
Митома Каору
Марч Соломон
 
65'
Кайседо Мойсес
Вельтман Йоел
 
65'
Макаллистер Алексис
Энсисо Хулио
 
66'
Ундав Дениз
6:0
80'
Айяри Ясин
Ундав Дениз
 
83'
 
Траоре Адама
Нету Педру
90'
 
Траоре Адама

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Брайтон 81.5% (101)
X 14.5% (18)
Вулверхэмптон 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
7
Марч
Соломон
13
Гросс
Паскаль
27
Гилмор
Билли
20
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
21
Ундав
Дениз
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
35
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
8
Невеш
Рубен
27
Луис
Матеус
II
7
Нету
Педру
29
Коста
Диего
Брайтон
4-4-2
Вулверхэмптон
4-4-2

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.24

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

85
72

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 8 0.26
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.26
Митома Каору 7 0.23
Троссар Леандро 7 0.23
Марч Соломон 6 0.19
Уэлбек Данни 6 0.19
Фергюсон Эван 4 0.13
Энсисо Хулио 2 0.06
Лаллана Адам 2 0.06
Ундав Дениз 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 6 0.18
Невеш Рубен 6 (3) 0.18
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Вельтман Йоел 4 0
Гросс Паскаль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Данк Льюис 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 11 0
Семеду Нелсон 9 1
Поденсе Даниэл 5 0
Гомес Жоао 5 0
Гомеш Тоти 5 0
Коста Диего 3 1
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Аит-Нури Раян 4 0
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Са Жозе 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Траоре Адама 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Вулверхэмптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вулверхэмптон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

26
11
Брайтон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
18% (6)
50% (17)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

16
21

Волевые поражения

32
20

Голы по времени матча

Забито

28
12
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
6
21%
3
25%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
6
21%
2
17%
61-75
7
25%
3
25%
76-90

Пропущено

17
31
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 16
5
29%
29%
3
10%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
7
23%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
1
6%
4
13%
76-90

Забито

32
15
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 23
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
7
22%
4
27%
31-45
7
22%
2
13%
46-60
5
16%
4
27%
61-75
4
13%
2
13%
76-90

Пропущено

24
21
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
13%
6
29%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
7
29%
29%
4
19%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Забито

60
27
27 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 13
10
17%
5
19%
1-15
9
15%
3
11%
16-30
8
13%
5
19%
31-45
11
18%
3
11%
46-60
11
18%
6
22%
61-75
11
18%
5
19%
76-90

Пропущено

41
52
22 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 26
8
20%
9
17%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
9
22%
6
12%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
8
20%
11
21%
61-75
5
12%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Брайтон
Вулверхэмптон

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
13 раз 38%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
6
7
8
1.5
5
12
6
9
2.5
1
16
4
11
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
7
10
6
1.5
2
15
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
21
13
17
14
1.5
7
27
10
21
2.5
1
33
5
26
3.5
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
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