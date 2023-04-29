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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Серветт
1:1
Второй тайм: 53'
Санкт-Галлен
0'
23' Желтая карточка
Christian Witzig
26' Желтая карточка
Мбабу Кевин
0:1
28' Гол
Christian Witzig
1:1
42' Пенальти
Бедья Крис

Ход матча

23'
 
Christian Witzig
26'
Мбабу Кевин
 
28'
0:1
Christian Witzig
(Гийемено Джереми)
42'
Бедья Крис
1:1
46'
 
Кемптер Михаэль
Шмидт Исаак
46'
 
Фалльци Альберт
Кинтилья Хорди

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
3.70
4.20
4.10
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
22
Латте
Лат
Эммануэль
37
Christian
Witzig
16
Гёртлер
Лукас
9
Гийемено
Джереми
11
Фон
Моос
Юлиан
Серветт
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.55

Среднее время на гол

72
165

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2.18
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.7
1.17

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

53
76

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 9 (2) 0.29
Стеванович Мирослав 5 0.16
Флюке Патрик 5 (1) 0.16
Валь Тео 3 0.1
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.1
Кривелли Энцо 3 0.1
Кутеса Дерек 2 0.06
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Фрик Джереми 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 10 (3) 0.32
Латте Лат Эммануэль 8 0.26
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.23
Аколо Чадрак 6 (1) 0.19
Фон Моос Юлиан 3 0.1
Шмидт Исаак 3 0.1
Christian Witzig 3 0.1
Стильхарт Базиль 3 0.1
Карлен Грегори 3 0.1
Шуберт Фабиан 3 0.1
Гиндо Дауда 1 0.03
Жеббель Виллем 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 9 1
Шмидт Исаак 6 2
Кинтилья Хорди 7 0
Фалльци Альберт 7 0
Matej Maglica 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

7
13
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

15
22
Серветт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (14)
40% (12)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

22
35

Голы по времени матча

Забито

24
27
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
17%
5
19%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
5
21%
8
30%
30%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
7
29%
29%
3
11%
76-90

Пропущено

10
25
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
7
28%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
6
60%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
1
10%
4
16%
76-90

Забито

18
26
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
3
17%
6
23%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
7
39%
3
12%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
7
26%
5
26%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
2
11%
76-90

Забито

42
53
18 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
4
10%
10
19%
1-15
8
19%
9
17%
16-30
6
14%
13
25%
31-45
4
10%
11
21%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
14
33%
6
11%
76-90

Пропущено

37
44
14 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
3
8%
9
20%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
13
35%
9
20%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
6
16%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2
Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2

Результаты матчей

Серветт
Санкт-Галлен

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
9
6
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
25
5
12
18
1.5
15
15
4
26
2.5
6
24
1
29
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Люцерн
 30 12 9 9 48 - 40 45
3.
Серветт
 1:1 31 10 15 6 40 - 41 45
4.
Лугано
 1:1 31 11 11 9 45 - 41 44
5.
Грасcхоппер
 1:1 31 11 8 12 48 - 50 41
6.
Базель
 30 9 12 9 39 - 36 39
7.
Санкт-Галлен
 1:1 31 9 10 12 53 - 46 37
8.
Цюрих
 30 7 12 11 30 - 48 33
9.
Сьон
 30 7 9 14 38 - 57 30
10.
Винтертур
 30 7 8 15 28 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 1:1 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Грасcхоппер
 1:1 15 8 2 5 29 - 24 26
4.
Санкт-Галлен
 1:1 15 6 6 3 27 - 18 24
5.
Лугано
 1:1 16 6 6 4 24 - 20 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
9.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Лугано
 1:1 15 5 5 5 21 - 21 20
4.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
5.
Базель
 15 4 5 6 16 - 19 17
6.
Серветт
 1:1 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 1:1 16 3 6 7 19 - 26 15
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 1:1 16 3 4 9 26 - 28 13
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Белоко Стефан 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
3.70
4.20
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:1 Санкт-Галлен онлайн

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Серветт
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