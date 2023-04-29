Тур: 31. Стадион: Стад де Женев.
1:1
Второй тайм: 53'
0'
23' Желтая карточкаChristian Witzig
26' Желтая карточкаМбабу Кевин
0:1
28' ГолChristian Witzig
1:1
42' ПенальтиБедья Крис
Ход матча
23'
26'
28'
42'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Samba Diba
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Серветт
Санкт-Галлен
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
23 матча
13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.55
Среднее время на гол
72
165
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2.18
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.7
1.17
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
53
76
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|9 (2)
|0.29
|Стеванович Мирослав
|5
|0.16
|Флюке Патрик
|5 (1)
|0.16
|Валь Тео
|3
|0.1
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.1
|Кривелли Энцо
|3
|0.1
|Кутеса Дерек
|2
|0.06
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Hussayn Touati
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Фрик Джереми
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|10 (3)
|0.32
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.26
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.23
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.19
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.1
|Шмидт Исаак
|3
|0.1
|Christian Witzig
|3
|0.1
|Стильхарт Базиль
|3
|0.1
|Карлен Грегори
|3
|0.1
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Флюке Патрик
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|9
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Matej Maglica
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
7
13
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
15
22
Серветт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (14)
40% (12)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
22
35
Голы по времени матча
Забито
24
27
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
17%
5
19%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
5
21%
8
30%
30%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
7
29%
29%
3
11%
76-90
Пропущено
10
25
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
7
28%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
6
60%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
1
10%
4
16%
76-90
Забито
18
26
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
3
17%
6
23%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
7
39%
3
12%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
7
26%
5
26%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
2
11%
76-90
Забито
42
53
18 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
4
10%
10
19%
1-15
8
19%
9
17%
16-30
6
14%
13
25%
31-45
4
10%
11
21%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
14
33%
6
11%
76-90
Пропущено
37
44
14 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
3
8%
9
20%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
13
35%
9
20%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
6
16%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2
Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2
Результаты матчей
Серветт
Санкт-Галлен
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
96
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
69
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
255
1218
1515
426
624
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|10
|3
|70 - 25
|61
|2.
|30
|12
|9
|9
|48 - 40
|45
|3.
|1:1
|31
|10
|15
|6
|40 - 41
|45
|4.
|1:1
|31
|11
|11
|9
|45 - 41
|44
|5.
|1:1
|31
|11
|8
|12
|48 - 50
|41
|6.
|30
|9
|12
|9
|39 - 36
|39
|7.
|1:1
|31
|9
|10
|12
|53 - 46
|37
|8.
|30
|7
|12
|11
|30 - 48
|33
|9.
|30
|7
|9
|14
|38 - 57
|30
|10.
|30
|7
|8
|15
|28 - 55
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|46 - 8
|39
|2.
|1:1
|16
|7
|8
|1
|23 - 13
|29
|3.
|1:1
|15
|8
|2
|5
|29 - 24
|26
|4.
|1:1
|15
|6
|6
|3
|27 - 18
|24
|5.
|1:1
|16
|6
|6
|4
|24 - 20
|24
|6.
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|23 - 20
|20
|8.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|14 - 25
|19
|10.
|15
|2
|4
|9
|16 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|2.
|15
|5
|7
|3
|24 - 17
|22
|3.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 21
|20
|4.
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|5.
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|6.
|1:1
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|7.
|1:1
|16
|3
|6
|7
|19 - 26
|15
|8.
|15
|3
|5
|7
|13 - 28
|14
|9.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
|10.
|15
|2
|4
|9
|14 - 30
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7