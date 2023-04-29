Тур: 31. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 7072
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаChristian Witzig
26' Желтая карточкаМбабу Кевин
0:1
28' ГолChristian Witzig
1:1
42' ПенальтиБедья Крис
58' Желтая карточкаКлиши Гаэль
88' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90' Желтая карточкаSamba Diba
90'+4
Ход матча
23'
26'
28'
42'
1:1
58'
88'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Samba Diba
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Серветт
Санкт-Галлен
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
23 матча
13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.55
Среднее время на гол
72
165
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2.18
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.7
1.17
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
53
76
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|9 (2)
|0.29
|Стеванович Мирослав
|5
|0.16
|Флюке Патрик
|5 (1)
|0.16
|Валь Тео
|3
|0.1
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.1
|Кривелли Энцо
|3
|0.1
|Кутеса Дерек
|2
|0.06
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Hussayn Touati
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Фрик Джереми
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|10 (3)
|0.32
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.26
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.23
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.19
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.1
|Шмидт Исаак
|3
|0.1
|Christian Witzig
|3
|0.1
|Стильхарт Базиль
|3
|0.1
|Карлен Грегори
|3
|0.1
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Флюке Патрик
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
|Samba Diba
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Matej Maglica
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
8
14
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
15
22
Серветт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
23
36
Голы по времени матча
Забито
25
28
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
16%
5
18%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
6
24%
8
29%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
7
28%
3
11%
76-90
Пропущено
11
26
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
0
0%
7
27%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
6
55%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
9%
4
15%
76-90
Забито
18
26
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
3
17%
6
23%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
7
39%
3
12%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
7
26%
5
26%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
2
11%
76-90
Забито
43
54
19 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
4
9%
10
19%
1-15
8
19%
10
19%
16-30
7
16%
13
24%
31-45
4
9%
11
20%
46-60
6
14%
4
7%
61-75
14
33%
6
11%
76-90
Пропущено
38
45
15 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
3
8%
9
20%
1-15
5
13%
8
18%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
13
34%
9
20%
46-60
4
11%
6
13%
61-75
6
16%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2
Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2
Результаты матчей
Серветт
Санкт-Галлен
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
79
96
313
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
510
610
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
265
1219
1516
427
625
130
328
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|11
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7