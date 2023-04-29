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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 7072
Серветт
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
23' Желтая карточка
Christian Witzig
26' Желтая карточка
Мбабу Кевин
0:1
28' Гол
Christian Witzig
1:1
42' Пенальти
Бедья Крис
58' Желтая карточка
Клиши Гаэль
88' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90' Желтая карточка
Samba Diba
90'+4

Ход матча

23'
 
Christian Witzig
26'
Мбабу Кевин
 
28'
0:1
Christian Witzig
(Гийемено Джереми)
42'
Бедья Крис
1:1
46'
 
Кемптер Михаэль
Шмидт Исаак
46'
 
Фалльци Альберт
Кинтилья Хорди
58'
Клиши Гаэль
 
62'
 
Аколо Чадрак
Латте Лат Эммануэль
62'
 
Карлен Грегори
Фон Моос Юлиан
65'
Антунес Алексис
Флюке Патрик
 
65'
Hussayn Touati
Бедья Крис
 
65'
Роделен Ронни
Кутеса Дерек
 
88'
 
Гёртлер Лукас
90'
Samba Diba
Конья Тимоте
 
90'
Samba Diba
 
90'
 
Азеведо Рикардо
Christian Witzig

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
22
Латте
Лат
Эммануэль
37
Christian
Witzig
16
Гёртлер
Лукас
9
Гийемено
Джереми
11
Фон
Моос
Юлиан
Серветт
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.55

Среднее время на гол

72
165

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2.18
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.7
1.17

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

53
76

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 9 (2) 0.29
Стеванович Мирослав 5 0.16
Флюке Патрик 5 (1) 0.16
Валь Тео 3 0.1
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.1
Кривелли Энцо 3 0.1
Кутеса Дерек 2 0.06
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Фрик Джереми 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 10 (3) 0.32
Латте Лат Эммануэль 8 0.26
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.23
Аколо Чадрак 6 (1) 0.19
Фон Моос Юлиан 3 0.1
Шмидт Исаак 3 0.1
Christian Witzig 3 0.1
Стильхарт Базиль 3 0.1
Карлен Грегори 3 0.1
Шуберт Фабиан 3 0.1
Гиндо Дауда 1 0.03
Жеббель Виллем 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Samba Diba 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 1
Шмидт Исаак 6 2
Кинтилья Хорди 7 0
Фалльци Альберт 7 0
Matej Maglica 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
14
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

15
22
Серветт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

23
36

Голы по времени матча

Забито

25
28
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
16%
5
18%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
6
24%
8
29%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
7
28%
3
11%
76-90

Пропущено

11
26
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
0
0%
7
27%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
6
55%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
9%
4
15%
76-90

Забито

18
26
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
3
17%
6
23%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
7
39%
3
12%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
7
26%
5
26%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
2
11%
76-90

Забито

43
54
19 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
4
9%
10
19%
1-15
8
19%
10
19%
16-30
7
16%
13
24%
31-45
4
9%
11
20%
46-60
6
14%
4
7%
61-75
14
33%
6
11%
76-90

Пропущено

38
45
15 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
3
8%
9
20%
1-15
5
13%
8
18%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
13
34%
9
20%
46-60
4
11%
6
13%
61-75
6
16%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2
Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2

Результаты матчей

Серветт
Санкт-Галлен

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
9
6
3
13
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
6
10
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
26
5
12
19
1.5
15
16
4
27
2.5
6
25
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 30 12 9 9 48 - 40 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
6.
Базель
 30 9 12 9 39 - 36 39
7.
Санкт-Галлен
 31 9 10 12 53 - 46 37
8.
Цюрих
 30 7 12 11 30 - 48 33
9.
Сьон
 30 7 9 14 38 - 57 30
10.
Винтертур
 30 7 8 15 28 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
9.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
4.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
5.
Базель
 15 4 5 6 16 - 19 17
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Люцерн Белоко Стефан 11
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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