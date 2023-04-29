Тур: 29.
Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Котик АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Нефтехимик
Балтика
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.43
Среднее время на гол
150
210
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.57
0.4
Среднее время на гол
157
225
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.58
0.42
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
154
216
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|5 (1)
|0.18
|Галиулин Вагиз
|4
|0.14
|Базелюк Константин
|3
|0.11
|Дворецков Филипп
|3
|0.11
|Лайкин Максим
|3
|0.11
|Котов Павел
|2
|0.07
|Барсов Максим
|1
|0.04
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|Джамилов Султан
|1
|0.04
|Денисов Роман
|1
|0.04
|Ширяев Максим
|1
|0.04
|Зорин Богдан
|1
|0.04
|Котик Артём
|1
|0.04
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.43
|Мусаев Тамерлан
|8
|0.29
|Лазарев Владислав
|7 (1)
|0.25
|Остойич Иван
|4
|0.14
|Пряхин Сергей
|3
|0.11
|Клёнкин Данил
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Маляров Кирилл
|2
|0.07
|Казаев Ян
|2
|0.07
|Осипов Александр
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|1
|0.04
|Гогричиани Гоча
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Радмановац Никола
|1
|0.04
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|7
|0
|Бердников Алексей
|5
|1
|Калугин Никита
|4
|1
|Галиулин Вагиз
|5
|0
|Москвичёв Владимир
|5
|0
|Лайкин Максим
|5
|0
|Дворецков Филипп
|3
|1
|Школик Игорь
|4
|0
|Котик Артём
|2
|1
|Денисов Роман
|3
|0
|Барсов Максим
|2
|0
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Ширяев Максим
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Базелюк Константин
|1
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|7
|1
|Лазарев Владислав
|5
|1
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Казаев Ян
|4
|0
|Осипов Александр
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Пуцко Александр
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Балтика
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
8
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
11
24
Нефтехимик
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Балтика
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
16
32
Голы по времени матча
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
4
29%
9
36%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
2
17%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
14%
5
21%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
3
21%
5
21%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
2
15%
2
15%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
6
46%
76-90
Забито
28
49
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 4
3
11%
8
16%
1-15
4
14%
9
18%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
5
18%
4
8%
46-60
5
18%
6
12%
61-75
7
25%
14
29%
76-90
Пропущено
23
25
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 17
4
17%
3
12%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
30%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0
Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1
Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0
Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3
Результаты матчей
Нефтехимик
Балтика
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
0:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
410
86
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
410
86
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
244
820
1612
226
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|12
|1
|49 - 25
|57
|2.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|43 - 24
|53
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|44 - 30
|48
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|33 - 26
|43
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|27 - 24
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 34
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 34
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|12.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|30 - 29
|37
|13.
|1:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 32
|35
|14.
|0:1 Заявка
|29
|7
|14
|8
|28 - 32
|35
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|0:0 Заявка
|29
|4
|12
|13
|20 - 37
|24
|18.
|0:0 Заявка
|29
|5
|8
|16
|18 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|7.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|0:1 Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|9 - 21
|12
|18.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|15.
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нефтехимик - Балтика
Исход игры
Нефтехимик
10.7% (13)
Ничья
42.6% (52)
Балтика
46.7% (57)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (38)
Меньше
66.96% (77)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (44)
1:2 Балтика
24.6% (30)
0:1 Балтика
13.9% (17)
1:0 Нефтехимик
4.9% (6)
2:1 Нефтехимик
4.9% (6)
0:0 Ничья
4.9% (6)
0:2 Балтика
3.3% (4)
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