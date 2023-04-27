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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 29.
Нефтехимик
 
Позже
Балтика
Прогнозы 55
Нефтехимик 20% (11)
X 34.5% (19)
Балтика 45.5% (25)
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Нефтехимик
Ничья
Балтика
3.05
3.20
2.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нефтехимик
Балтика

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.43

Среднее время на гол

150
210

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.57
0.4

Среднее время на гол

157
225

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.58
0.42

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

154
216

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 5 (1) 0.18
Галиулин Вагиз 4 0.14
Базелюк Константин 3 0.11
Дворецков Филипп 3 0.11
Лайкин Максим 3 0.11
Котов Павел 2 0.07
Барсов Максим 1 0.04
Шоркин Максим 1 0.04
Джамилов Султан 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Ширяев Максим 1 0.04
Зорин Богдан 1 0.04
Котик Артём 1 0.04
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.43
Мусаев Тамерлан 8 0.29
Лазарев Владислав 7 (1) 0.25
Остойич Иван 4 0.14
Пряхин Сергей 3 0.11
Клёнкин Данил 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Маляров Кирилл 2 0.07
Казаев Ян 2 0.07
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Гогричиани Гоча 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 7 0
Бердников Алексей 5 1
Калугин Никита 4 1
Галиулин Вагиз 5 0
Москвичёв Владимир 5 0
Лайкин Максим 5 0
Дворецков Филипп 3 1
Школик Игорь 4 0
Котик Артём 2 1
Денисов Роман 3 0
Барсов Максим 2 0
Ситдиков Марат 2 0
Обухов Игорь 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Базелюк Константин 1 0
Котов Павел 1 0
Джамилов Султан 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 5 1
Маляров Кирилл 4 0
Казаев Ян 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Пуцко Александр 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Балтика
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
8
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

11
24
Нефтехимик
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Балтика
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

16
32

Голы по времени матча

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
4
29%
9
36%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
14%
5
21%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
3
21%
5
21%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
2
15%
2
15%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
6
46%
76-90

Забито

28
49
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 4
3
11%
8
16%
1-15
4
14%
9
18%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
5
18%
4
8%
46-60
5
18%
6
12%
61-75
7
25%
14
29%
76-90

Пропущено

23
25
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 17
4
17%
3
12%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
30%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0
Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1
Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0
Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3

Результаты матчей

Нефтехимик
Балтика

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
0:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
8
20
1.5
16
12
2
26
2.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 28 15 12 1 49 - 25 57
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 Заявка 28 11 12 5 35 - 29 45
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 10 10 8 21 - 20 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
12.
Родина Москва
 Заявка 28 9 9 10 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 28 8 8 12 31 - 32 32
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 Заявка 28 6 7 15 27 - 38 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
18.
Краснодар-2
 Заявка 28 5 7 16 18 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
8.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 20 часов 32 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Балтика.
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    • Прогнозы 55
    Нефтехимик 20% (11)
    X 34.5% (19)
    Балтика 45.5% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Балтика
    3.05
    3.20
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нефтехимик - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Балтика

    Исход игры
    Нефтехимик
    18.6% (11)
    Ничья
    35.6% (21)
    Балтика
    45.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (21)
    Меньше
    61.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (40)
    Нет
    27.27% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (19)
    1:2 Балтика
    25.4% (15)
    0:1 Балтика
    15.3% (9)
    1:0 Нефтехимик
    8.5% (5)
    2:1 Нефтехимик
    8.5% (5)
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