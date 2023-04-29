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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 29.
Енисей
0:0
Первый тайм: 45+'
Родина Москва
0'
27' Желтая карточка
Сангаре Дэвид
0:0
29' Не забитый пенальти
Ломакин Александр
39' Желтая карточка
Рукас Андрюс
45' Желтая карточка
Тимошенко Иван

Ход матча

27'
 
Сангаре Дэвид
29'
Ломакин Александр
0:0
39'
Рукас Андрюс
 
45'
 
Тимошенко Иван
Прогнозы 126
Енисей 85.7% (108)
X 13.5% (17)
Родина Москва 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Енисей
Ничья
Родина Москва
2.95
3.40
3.45
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Енисей
Родина Москва

История личных встреч

Енисей
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.21
Глушков Никита Андреевич 6 0.21
Окладников Андрей 5 0.17
Саная Анзор 3 (2) 0.1
Масловский Александр 2 0.07
Молтенинов Илья 2 0.07
Столбов Кирилл 2 0.07
Кичин Валерий 2 (1) 0.07
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 11 (2) 0.38
Калмыков Амур 4 0.14
Гордюшенко Астемир 3 (1) 0.1
Вачхольз Весли Ната 2 0.07
Андреев Игорь 2 0.07
Морозов Владислав 2 0.07
Плиев Заурбек 1 0.03
Султонов Мухаммад 1 0.03
Воропаев Артём 1 0.03
Куль Руслан 1 0.03
Мальцев Михаил 1 0.03
Мартовой Даниил 1 0.03
Голдобин Никита 1 (1) 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 7 0
Ланин Олег 7 0
Кичин Валерий 7 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Канаплин Александр 4 0
Раздорских Никита 2 1
Самойлов Денис 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Рукас Андрюс 3 0
Ломакин Александр 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 3 1
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Вачхольз Весли Ната 2 1
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Андреев Игорь 3 0
Петухов Илья 3 0
Аликин Павел 2 0
Сангаре Дэвид 2 0
Кризан Митя 2 0
Воропаев Артём 2 0
Фищенко Руслан 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Юдинцев Георгий 1 0

Результаты матчей

Енисей
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Родина Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
5
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

13
12
Енисей
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (10)
61% (17)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Родина Москва
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

20
15
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
7
47%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
40%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
32%
5
25%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Забито

35
31
18 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
5
14%
3
10%
1-15
6
17%
9
29%
29%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
8
23%
2
6%
61-75
4
11%
6
19%
76-90

Пропущено

29
34
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
14%
4
12%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
8
28%
4
12%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
5
17%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0
Родина Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3
Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1

Результаты матчей

Енисей
Родина Москва

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Енисей
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
5
9
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
20
8
13
15
1.5
9
19
2
26
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 28 15 12 1 49 - 25 57
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 0:0 Заявка 29 11 13 5 35 - 29 46
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Родина Москва
 0:0 Заявка 29 9 10 10 31 - 34 37
12.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 28 8 8 12 31 - 32 32
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
18.
Краснодар-2
 Заявка 28 5 7 16 18 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 0:0 Заявка 14 9 5 0 21 - 9 32
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
9.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 0:0 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
8.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 0:0 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
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Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. "Енисей" не реализовал пенальти, но и "Родина" должна была забивать, учитывая число её моментов. Впрочем, счёт до сих пор не открыт. Посмотрим, что будет во втором тайме. 
  • 45'
    Поскользнулся Александр Канаплин в штрафной гостей в ответственный момент, когда мог опасно пробить по воротам со средней дистанции. Никита Раздорских там делал на него скидку после заброса из глубины от Олега Ланина.
  • Желтая карточка
    45'
    Показана главным арбитром Сергеем Куликовым пара жёлтых карточек представителям тренерского штаба "Родины".
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • Желтая карточка
    45'
    Иван Тимошенко на правом углу чужой вратарской сохранил мяч в поле, упал рядом с оставшимся стоять на ногах оппонентом и получил жёлтую карточку за симуляцию.
  • 45'
    Астемир Гордюшенко навешивал корнер с правой стороны, и вскоре Альберт Габараев пробивал с лоинии штрафной, по попал мячом в соперника.
  • Угловой
    44'
    Херман Феррейра играет вторым этажом в своей штрафной, прерывая подачу Георгия Юдинцева с правого фланга на угловой.
  • 43'
    Во второй половине первого тайма "Енисей" чувствует себя получше, чем раньше. Больше атакует команда Вадима Гаранина, нежели раньше, но безрезультатно.
  • Опасный момент
    42'
    Николай Марков с линии штрафной в касание задумал переадресовать мяч в левый нижний угол, однако вышло рядом со створом.
  • 41'
    С левого фланга летит высокий навес на правый край вратарской площади красноярцев, где мяч заключается в перчатки Евгения Стваера.
  • 40'
    Георгий Юдинцев, подобрав мяч после стандарта своей команды, наносил дистанционный удар и направил мяч гораздо выше перекладины.
  • Желтая карточка
    39'
    Показана жёлтая карточка ещё одному футболисту "Енисея".
  • Опасный момент
    39'
    Амур Калмыков оставил не у дела Андрюса Рукаса на левом полуфланге, но не смог затем переиграть Евгения Ставера, с которым оказался с глазу на глаз. Вскоре был заработан угловой гостями.
  • Желтая карточка
    38'
    Андрюс Рукас получил отложенную жёлтую карточку. Пытался он сорвать ту самую контратаку с передачей Амура Калмыкова.
  • 38'
    Амур Калмыков убежал в контратакующий выпад по правому флангу и устроил прострел в руки Евгения Ставера. Чуть позже похожий прострел от хозяев забрал в свои перчатка уже Дэвид Сангаре.
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    • 37'
      "Енисей" только что отправлялся в атаку, но вынесли мяч в аут футболисты обороны "Родины". С левого края хозяева вбросят сферу из-за боковой.
    • Травма, повреждение
      35'
      Иван Савицкий неудачно упал на газон, как и Георгий Юдинцев. Возможно, таково следствие искусственного газона. Это произошло на правом фланге атаки "Родины". Вышли врачи на поле.
    • 34'
      Олег Дмитриев пробивал по чужим воротам с подбора после штрафного "Родины", и получилось гораздо выше створа после его удара.
    • 33'
      Не то чтобы красноярцы обитают только на своей половине поля, но "Родина" более акцентирована на игру первым номером и чаще обостряла в первые полчаса матча.
    • 32'
      Помнится, был похожий матч с "Арсеналом" у "Енисея", но тогда хозяева открыли счёт в первом тайме с пенальти, когда играли не очень уж активно, как и сегодня.
    • Угловой
      31'
      Александр Ломакин подавал угловой с левого края, а потом Олег Ланин прикладывался с подбора с подступов к штрафной площади, но не удалось ему попасть в левый угол. 
    • Красная карточка
      30'
      Ряд жёлтых карточек показан представителям "Родины" на скамейке, также красную карточку получил кто-то из гостевой команды, но это не футболист.
    • Не забитый пенальти
      29'
      Александр Ломакин не забивает пенальти! Наносит удар низом в левый угол, и отражает мяч Дэвид Сангаре, а далее зарабатывается угловой "Енисеем".
    • Желтая карточка
      27'
      Показана жёлтая карточка Дэвиду Сангаре. Если был бы ВАР, видеоассистенты бы оценивали правильность решения главного арбитра об указании на точку.
    • Пенальти!
      27'
      Пенальти в ворота "Родины"! Андрей Окладников вырывался один на один с вратарём соперника, бросился обыгрывать его в правую сторону и упал на газон. Проникающая передача шла со стороны Александра Канаплина.
    • 26'
      Мухаммад Султонов принял решение нанести удар из-за пределов штрафной площади - мяч покатился по газону левее створа.
    • 25'
      Никита Раздорских с подбора пробивал вторым этажом из района 11-метровой отметки в левый угол, и по дуге летел мяч, который в итоге зафиксирован Дэвид Сангаре.
    • 25'
      По-прежнему в манеже играет "Енисей", хотя уже конец апреля, и вполне можно в это время в Красноярске проводить матчи под открытым небом.
    • Фол, нарушение
      24'
      Георгий Юдинцев справа в чужой штрафной нарушил правила: отмахнулся от Никиты Раздорских, ударив того рукой по лицу. Дальше последовал прострел, до которого не дотянулся во вратарской Амур Калмыков.
    • 23'
      Олег Дмитриев неудачно исполнил корнер с правого края. Невысокой была эта передача, и справились с ней игроки "Енисея" на ближней штанге.
    • Угловой
      22'
      Диагональ пошла на Мухаммада Султонова на правый фланг у "Родины", и здесь Александр Ломакин отправил мяч за лицевую на шестой угловой сегодняшних гостей.
    • Судья
      21'
      Александр Ломакин сыграл рукой в своей штрафной, причём эта рука была выставлена в сторону. Должен был назначаться пенальти, но главный арбитр решил иначе, а ВАР на этой встрече не работает.
    • 20'
      Наверняка недоволен главный тренер "Родины" тем, что его команда не может конвертировать в гол своё преимущество по созданным шансам в атаке.
    • Судья
      19'
      Дмитрий Парфёнов излишне эмоционален на кромке поля. Советуют ему там успокоиться и не нарушать порядок проведения матча. 
    • 18'
      Дальним выстрелом отметился сейчас Амур Калмыков - оказалось, что сфера полетела гораздо выше створа. Извинился наносивший этот удар футболист перед своими партнёрами.
    • 18'
      Заурбек Плиев сыграл вторым этажом в своей штрафной, чтобы прервать передачу на Андрея Окладникова, - в результате мяч поймал Дэвид Сангаре. 
    • 17'
      Иван Тимошенко катил в чужую штрафную в расчёте на ускорение Амура Калмыкова, которого не случилось. Адресат запутался в своих ногах и не опередил защитника.
    • Опасный момент
      16'
      ОПАСНО! Амур Калмыков с лёта нанёс удар ногой после подачи корнера с правого края, и отлегло у болельщиков "Енисея", поскольку получилось выше створа.
    • Угловой
      15'
      Ещё непросто у ворот "Енисея". Безобразно потеряли мяч хозяева на своей половине поля, и пробивал Иван Тимошенко низом, однако Херман Феррейра смог подставить ногу, и снаряд ушёл на угловой.
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Иван Тимошенко выходил один на один с Евгением Ставером после скидки Амура Калмыкова, но не смог переиграть вратаря красноярского клуба.
    • Травма, повреждение
      14'
      Егор Иванов снова присел на газон. Арбитр показывает, что врачи пока не нужны на поле. Медицинская помощь будет оказана за бровкой.
    • 13'
      Андрей Окладников впереди на левом полуфланге на нашёл способа обыграть Заурбека Плиева, и мяч ушёл за лицевую от игрока "Енисея".
    • 12'
      В середине поля на левом фланге допустили невынужденную ошибку сибиряки, низом выкатив мяч за боковую линию.
    • Травма, повреждение
      11'
      Оказывается медицинская помощь получившему повреждение футболисту "Енисея" - это капитан красноярской команды Егор Иванов.
    • 10'
      Заурбек Плиев хорошо подкатился в своей штрафной по центру, чтобы не достался мяч Андрею Окладникову, и сферу забрал Дэвид Сангаре.
    • 10'
      С правого полуфланга наносился удар по воротам хозяев с приличной дистанции, и мяч проследовал левее створа, Евгений Ставер всё контролировал.
    • Травма, повреждение
      8'
      По одному игроку из каждой команды лежит в районе штрафной площади "Енисея". Иван Тимошенко сначала упал в пределах этой самой штрафной, и позже не удержался на ногах Андрюс Рюкас. Врачи появились на поле.
    • Угловой
      7'
      С левого края теперь выполнялся новый угловой командой Дмитрия Парфёнова - на этот раз обошлось без серьёзных переживаний для болельщиков "Енисея".
    • Офсайд
      6'
      ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
      Астеми Гордюшенко выполнил навес с углового с правого фланга на ближнюю штангу, Заурбек Плиев пробил головой с рикошетом, и мяч юркнул в ближний угол. Зафиксировано "вне игры" у Ивана Тимошенко, который не коснулся мяча, но закрывал обзор Евгению Ставеру.
    • Угловой
      5'
      Нередко добираются команды до штрафных площадей друг друга. Вот вбросили визитёры аут на правом краю, и попытался прострелить Амур Калмыков, однако от Олега Ланина мяч срикошетил на угловой.
    • 4'
      Александр Ломакин подал со штрафного, и мяч сначала выбил Амур Калмыков, а дальше Андрей Окладников головой неопасно отправил сферу в руки Дэвида Сангаре.
    • Фол, нарушение
      3'
      На левом фланге добился штрафного теперь "Енисей". Никита Раздорских оказался на газоне, против него гости сфолили небольшим нарушением.
    • Судья
      2'
      На Амура Калмыкова выполнялась подача с правого края, а потом слева простреливал Астемир Гордюшенко, и упал после контакта с соперником Иван Тимошенко, но арбитр сразу показал ему подниматься. То есть пенальти в ворота хозяев сейчас не будет.
    • Угловой
      1'
      "Енисей" играет в красной форме, а у "Родины" салатово-серая расцветка. Только что гости заработали угловой на правом фланге, до этого штрафной был.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 29-м туре Первой лиги России красноярский "Енисей" сыграет у себя дома с московской "Родиной". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 126
    Енисей 85.7% (108)
    X 13.5% (17)
    Родина Москва 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Родина Москва
    2.95
    3.40
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Енисей 0:0 Родина Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей 0:0 Родина Москва

    Исход игры
    Енисей
    85.7% (108)
    Ничья
    13.5% (17)
    Родина Москва
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    38.9% (49)
    1:0 Енисей
    27.8% (35)
    1:1 Ничья
    13.5% (17)
    2:0 Енисей
    7.9% (10)
    3:1 Енисей
    2.4% (3)
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    Родина Москва
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