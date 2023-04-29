Херман Феррейра играет вторым этажом в своей штрафной, прерывая подачу Георгия Юдинцева с правого фланга на угловой.

Астемир Гордюшенко навешивал корнер с правой стороны, и вскоре Альберт Габараев пробивал с лоинии штрафной, по попал мячом в соперника.

Иван Тимошенко на правом углу чужой вратарской сохранил мяч в поле, упал рядом с оставшимся стоять на ногах оппонентом и получил жёлтую карточку за симуляцию.

Поскользнулся Александр Канаплин в штрафной гостей в ответственный момент, когда мог опасно пробить по воротам со средней дистанции. Никита Раздорских там делал на него скидку после заброса из глубины от Олега Ланина.

Звучит свисток на перерыв. "Енисей" не реализовал пенальти, но и "Родина" должна была забивать, учитывая число её моментов. Впрочем, счёт до сих пор не открыт. Посмотрим, что будет во втором тайме.

Амур Калмыков убежал в контратакующий выпад по правому флангу и устроил прострел в руки Евгения Ставера. Чуть позже похожий прострел от хозяев забрал в свои перчатка уже Дэвид Сангаре.

Андрюс Рукас получил отложенную жёлтую карточку. Пытался он сорвать ту самую контратаку с передачей Амура Калмыкова.

Амур Калмыков оставил не у дела Андрюса Рукаса на левом полуфланге, но не смог затем переиграть Евгения Ставера, с которым оказался с глазу на глаз. Вскоре был заработан угловой гостями.

Георгий Юдинцев, подобрав мяч после стандарта своей команды, наносил дистанционный удар и направил мяч гораздо выше перекладины.

С левого фланга летит высокий навес на правый край вратарской площади красноярцев, где мяч заключается в перчатки Евгения Стваера.

Николай Марков с линии штрафной в касание задумал переадресовать мяч в левый нижний угол, однако вышло рядом со створом.

Во второй половине первого тайма "Енисей" чувствует себя получше, чем раньше. Больше атакует команда Вадима Гаранина, нежели раньше, но безрезультатно.

Пенальти в ворота "Родины"! Андрей Окладников вырывался один на один с вратарём соперника, бросился обыгрывать его в правую сторону и упал на газон. Проникающая передача шла со стороны Александра Канаплина.

Показана жёлтая карточка Дэвиду Сангаре. Если был бы ВАР, видеоассистенты бы оценивали правильность решения главного арбитра об указании на точку.

Александр Ломакин не забивает пенальти! Наносит удар низом в левый угол, и отражает мяч Дэвид Сангаре, а далее зарабатывается угловой "Енисеем".

Ряд жёлтых карточек показан представителям "Родины" на скамейке, также красную карточку получил кто-то из гостевой команды, но это не футболист.

Александр Ломакин подавал угловой с левого края, а потом Олег Ланин прикладывался с подбора с подступов к штрафной площади, но не удалось ему попасть в левый угол.

Помнится, был похожий матч с "Арсеналом" у "Енисея", но тогда хозяева открыли счёт в первом тайме с пенальти, когда играли не очень уж активно, как и сегодня.

Не то чтобы красноярцы обитают только на своей половине поля, но "Родина" более акцентирована на игру первым номером и чаще обостряла в первые полчаса матча.

Олег Дмитриев пробивал по чужим воротам с подбора после штрафного "Родины", и получилось гораздо выше створа после его удара.

Иван Савицкий неудачно упал на газон, как и Георгий Юдинцев. Возможно, таково следствие искусственного газона. Это произошло на правом фланге атаки "Родины". Вышли врачи на поле.

"Енисей" только что отправлялся в атаку, но вынесли мяч в аут футболисты обороны "Родины". С левого края хозяева вбросят сферу из-за боковой.

26' Мухаммад Султонов принял решение нанести удар из-за пределов штрафной площади - мяч покатился по газону левее створа.

25' Никита Раздорских с подбора пробивал вторым этажом из района 11-метровой отметки в левый угол, и по дуге летел мяч, который в итоге зафиксирован Дэвид Сангаре.

25' По-прежнему в манеже играет "Енисей", хотя уже конец апреля, и вполне можно в это время в Красноярске проводить матчи под открытым небом.

24' Георгий Юдинцев справа в чужой штрафной нарушил правила: отмахнулся от Никиты Раздорских, ударив того рукой по лицу. Дальше последовал прострел, до которого не дотянулся во вратарской Амур Калмыков.

23' Олег Дмитриев неудачно исполнил корнер с правого края. Невысокой была эта передача, и справились с ней игроки "Енисея" на ближней штанге.

22' Диагональ пошла на Мухаммада Султонова на правый фланг у "Родины", и здесь Александр Ломакин отправил мяч за лицевую на шестой угловой сегодняшних гостей.

21' Александр Ломакин сыграл рукой в своей штрафной, причём эта рука была выставлена в сторону. Должен был назначаться пенальти, но главный арбитр решил иначе, а ВАР на этой встрече не работает.

20' Наверняка недоволен главный тренер "Родины" тем, что его команда не может конвертировать в гол своё преимущество по созданным шансам в атаке.

19' Дмитрий Парфёнов излишне эмоционален на кромке поля. Советуют ему там успокоиться и не нарушать порядок проведения матча.

18' Дальним выстрелом отметился сейчас Амур Калмыков - оказалось, что сфера полетела гораздо выше створа. Извинился наносивший этот удар футболист перед своими партнёрами.

18' Заурбек Плиев сыграл вторым этажом в своей штрафной, чтобы прервать передачу на Андрея Окладникова, - в результате мяч поймал Дэвид Сангаре.

17' Иван Тимошенко катил в чужую штрафную в расчёте на ускорение Амура Калмыкова, которого не случилось. Адресат запутался в своих ногах и не опередил защитника.

16' ОПАСНО! Амур Калмыков с лёта нанёс удар ногой после подачи корнера с правого края, и отлегло у болельщиков "Енисея", поскольку получилось выше створа.

15' Ещё непросто у ворот "Енисея". Безобразно потеряли мяч хозяева на своей половине поля, и пробивал Иван Тимошенко низом, однако Херман Феррейра смог подставить ногу, и снаряд ушёл на угловой.

14' МОМЕНТ! Иван Тимошенко выходил один на один с Евгением Ставером после скидки Амура Калмыкова, но не смог переиграть вратаря красноярского клуба.

14' Егор Иванов снова присел на газон. Арбитр показывает, что врачи пока не нужны на поле. Медицинская помощь будет оказана за бровкой.

13' Андрей Окладников впереди на левом полуфланге на нашёл способа обыграть Заурбека Плиева, и мяч ушёл за лицевую от игрока "Енисея".

12' В середине поля на левом фланге допустили невынужденную ошибку сибиряки, низом выкатив мяч за боковую линию.

11' Оказывается медицинская помощь получившему повреждение футболисту "Енисея" - это капитан красноярской команды Егор Иванов.

10' Заурбек Плиев хорошо подкатился в своей штрафной по центру, чтобы не достался мяч Андрею Окладникову, и сферу забрал Дэвид Сангаре.

10' С правого полуфланга наносился удар по воротам хозяев с приличной дистанции, и мяч проследовал левее створа, Евгений Ставер всё контролировал.

8' По одному игроку из каждой команды лежит в районе штрафной площади "Енисея". Иван Тимошенко сначала упал в пределах этой самой штрафной, и позже не удержался на ногах Андрюс Рюкас. Врачи появились на поле.

7' С левого края теперь выполнялся новый угловой командой Дмитрия Парфёнова - на этот раз обошлось без серьёзных переживаний для болельщиков "Енисея".

6' ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.

Астеми Гордюшенко выполнил навес с углового с правого фланга на ближнюю штангу, Заурбек Плиев пробил головой с рикошетом, и мяч юркнул в ближний угол. Зафиксировано "вне игры" у Ивана Тимошенко, который не коснулся мяча, но закрывал обзор Евгению Ставеру.

5' Нередко добираются команды до штрафных площадей друг друга. Вот вбросили визитёры аут на правом краю, и попытался прострелить Амур Калмыков, однако от Олега Ланина мяч срикошетил на угловой.

4' Александр Ломакин подал со штрафного, и мяч сначала выбил Амур Калмыков, а дальше Андрей Окладников головой неопасно отправил сферу в руки Дэвида Сангаре.

3' На левом фланге добился штрафного теперь "Енисей". Никита Раздорских оказался на газоне, против него гости сфолили небольшим нарушением.

2' На Амура Калмыкова выполнялась подача с правого края, а потом слева простреливал Астемир Гордюшенко, и упал после контакта с соперником Иван Тимошенко, но арбитр сразу показал ему подниматься. То есть пенальти в ворота хозяев сейчас не будет.

1' "Енисей" играет в красной форме, а у "Родины" салатово-серая расцветка. Только что гости заработали угловой на правом фланге, до этого штрафной был.

1' Матч начался, поехали!

— Приветствуем всех любителей футбола! В 29-м туре Первой лиги России красноярский "Енисей" сыграет у себя дома с московской "Родиной". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.