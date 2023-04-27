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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 29.
Енисей
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 64
Енисей 82.8% (53)
X 15.6% (10)
Родина Москва 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Родина Москва
2.06
3.40
3.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.21
Глушков Никита Андреевич 6 0.21
Окладников Андрей 5 0.18
Саная Анзор 3 (2) 0.11
Масловский Александр 2 0.07
Молтенинов Илья 2 0.07
Столбов Кирилл 2 0.07
Кичин Валерий 2 (1) 0.07
Иванов Егор 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Умаев Идрис 1 0.04
Бардыбахин Вячеслав 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Апушников Егор 1 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 11 (2) 0.39
Калмыков Амур 4 0.14
Гордюшенко Астемир 3 (1) 0.11
Вачхольз Весли Ната 2 0.07
Андреев Игорь 2 0.07
Морозов Владислав 2 0.07
Плиев Заурбек 1 0.04
Султонов Мухаммад 1 0.04
Воропаев Артём 1 0.04
Куль Руслан 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Мартовой Даниил 1 0.04
Голдобин Никита 1 (1) 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 7 0
Ланин Олег 7 0
Кичин Валерий 7 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Канаплин Александр 4 0
Раздорских Никита 2 1
Самойлов Денис 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Рукас Андрюс 3 0
Ломакин Александр 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 3 1
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Вачхольз Весли Ната 2 1
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Андреев Игорь 3 0
Петухов Илья 3 0
Аликин Павел 2 0
Кризан Митя 2 0
Воропаев Артём 2 0
Фищенко Руслан 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Юдинцев Георгий 1 0

Результаты матчей

Енисей
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Родина Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
5
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

13
12
Енисей
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (10)
61% (17)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Родина Москва
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

20
15
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
7
47%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
40%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
32%
5
25%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Забито

35
31
18 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
5
14%
3
10%
1-15
6
17%
9
29%
29%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
8
23%
2
6%
61-75
4
11%
6
19%
76-90

Пропущено

29
34
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
14%
4
12%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
8
28%
4
12%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
5
17%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0
Родина Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3
Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1

Результаты матчей

Енисей
Родина Москва

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Енисей
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
5
9
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
20
8
13
15
1.5
9
19
2
26
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 28 15 12 1 49 - 25 57
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 Заявка 28 11 12 5 35 - 29 45
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 10 10 8 21 - 20 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
12.
Родина Москва
 Заявка 28 9 9 10 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 28 8 8 12 31 - 32 32
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 Заявка 28 6 7 15 27 - 38 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
18.
Краснодар-2
 Заявка 28 5 7 16 18 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
8.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
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Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
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Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 16 часов 2 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Енисей.
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    • Прогнозы 64
    Енисей 82.8% (53)
    X 15.6% (10)
    Родина Москва 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Родина Москва
    2.06
    3.40
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Енисей - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Родина Москва

    Исход игры
    Енисей
    82.8% (48)
    Ничья
    15.5% (9)
    Родина Москва
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (24)
    Меньше
    57.89% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (32)
    Нет
    43.86% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    34.5% (20)
    1:0 Енисей
    27.6% (16)
    1:1 Ничья
    15.5% (9)
    2:0 Енисей
    13.8% (8)
    3:1 Енисей
    3.4% (2)
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