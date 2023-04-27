Тур: 29.
Позже
История личных встреч
Енисей
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.21
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.21
|Окладников Андрей
|5
|0.18
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.11
|Масловский Александр
|2
|0.07
|Молтенинов Илья
|2
|0.07
|Столбов Кирилл
|2
|0.07
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.07
|Иванов Егор
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Умаев Идрис
|1
|0.04
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
|Апушников Егор
|1
|0.04
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|11 (2)
|0.39
|Калмыков Амур
|4
|0.14
|Гордюшенко Астемир
|3 (1)
|0.11
|Вачхольз Весли Ната
|2
|0.07
|Андреев Игорь
|2
|0.07
|Морозов Владислав
|2
|0.07
|Плиев Заурбек
|1
|0.04
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Воропаев Артём
|1
|0.04
|Куль Руслан
|1
|0.04
|Мальцев Михаил
|1
|0.04
|Мартовой Даниил
|1
|0.04
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.04
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Егор
|7
|0
|Ланин Олег
|7
|0
|Кичин Валерий
|7
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Канаплин Александр
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Самойлов Денис
|2
|1
|Глушков Никита Андреевич
|2
|1
|Хозин Владимир
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Рукас Андрюс
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Савицкий Иван
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|3
|1
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Гордюшенко Астемир
|4
|0
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Вачхольз Весли Ната
|2
|1
|Баринов Даниил
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Андреев Игорь
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Аликин Павел
|2
|0
|Кризан Митя
|2
|0
|Воропаев Артём
|2
|0
|Фищенко Руслан
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Юдинцев Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Родина Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
2
5
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
13
12
Енисей
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (10)
61% (17)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Родина Москва
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
17
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
20
15
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
7
47%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
40%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
32%
5
25%
61-75
3
16%
6
30%
76-90
Забито
35
31
18 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
5
14%
3
10%
1-15
6
17%
9
29%
29%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
8
23%
2
6%
61-75
4
11%
6
19%
76-90
Пропущено
29
34
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
4
14%
4
12%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
8
28%
4
12%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
5
17%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0
Родина Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3
Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1
Результаты матчей
Енисей
Родина Москва
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Енисей
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
85
59
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
510
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
208
1315
919
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|12
|1
|49 - 25
|57
|2.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|43 - 24
|53
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|44 - 30
|48
|4.
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|35 - 29
|45
|5.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|33 - 26
|43
|6.
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|21 - 20
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|27 - 24
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 34
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 34
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|30 - 29
|37
|11.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 34
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 34
|36
|13.
|Заявка
|28
|7
|14
|7
|28 - 31
|35
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 32
|32
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|28 - 44
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|27 - 38
|25
|17.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|20 - 37
|23
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|18 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
Прогнозы на матч Енисей - Родина Москва
Исход игры
Енисей
82.8% (48)
Ничья
15.5% (9)
Родина Москва
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (24)
Меньше
57.89% (33)
Обе команды забьют
Да
56.14% (32)
Нет
43.86% (25)
Популярный счёт
2:1 Енисей
34.5% (20)
1:0 Енисей
27.6% (16)
1:1 Ничья
15.5% (9)
2:0 Енисей
13.8% (8)
3:1 Енисей
3.4% (2)
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