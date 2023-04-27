Тур: 29.
Позже
История личных встреч
Рубин
СКА-Хабаровск
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
135
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.36
|Фамейе Джоэль
|8 (1)
|0.29
|Кабутов Дмитрий
|6
|0.21
|Дзагоев Алан
|3
|0.11
|Тесленко Егор
|3
|0.11
|Иванов Олег
|2
|0.07
|Зотов Александр
|2
|0.07
|Мусаев Леон
|2
|0.07
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Безруков Руслан
|1
|0.04
|Нижегородов Константин
|1
|0.04
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.25
|Алейников Василий
|5
|0.18
|Жамалетдинов Тимур
|4
|0.14
|Алиев Саид
|4
|0.14
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.11
|Мусалов Магомед
|3
|0.11
|Гащенков Михаил
|3
|0.11
|Яо Жан Шарль I
|3
|0.11
|Фомин Денис
|2
|0.07
|Мирошниченко Никита
|2
|0.07
|Рукас Томас
|1
|0.04
|Натхо Амир
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1
|0.04
|Левицкий Денис
|1
|0.04
|Александр Иванков
|1
|0.04
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|7
|0
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Апшацев Марат
|4
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|6
|1
|Фомин Денис
|5
|1
|Мусалов Магомед
|5
|0
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Стародуб Дмитрий
|2
|1
|Бавин Юрий
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Симонян Артём
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
8
9
Рубин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
14
23
Рубин
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
22
32
Голы по времени матча
Забито
27
17
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
7%
2
12%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
6
22%
2
12%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
23
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
8%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
4
24%
5
21%
46-60
2
12%
8
33%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Забито
44
41
18 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
5
11%
2
5%
1-15
4
9%
5
12%
16-30
9
20%
4
10%
31-45
9
20%
8
20%
46-60
7
16%
11
27%
61-75
10
23%
11
27%
76-90
Пропущено
23
34
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
1
4%
7
21%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
5
22%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1
Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1
Результаты матчей
Рубин
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 36%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:2
6 раз 21%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рубин
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
77
59
410
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
77
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
199
1513
1216
523
622
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|12
|1
|49 - 25
|57
|2.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|43 - 24
|53
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|44 - 30
|48
|4.
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|35 - 29
|45
|5.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|33 - 26
|43
|6.
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|21 - 20
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|27 - 24
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 34
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 34
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|30 - 29
|37
|11.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 34
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 34
|36
|13.
|Заявка
|28
|7
|14
|7
|28 - 31
|35
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 32
|32
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|28 - 44
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|27 - 38
|25
|17.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|20 - 37
|23
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|18 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
Прогнозы на матч Рубин - СКА-Хабаровск
Исход игры
Рубин
92.9% (52)
Ничья
3.6% (2)
СКА-Хабаровск
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
46.15% (24)
Нет
53.85% (28)
Популярный счёт
2:1 Рубин
35.7% (20)
2:0 Рубин
25% (14)
1:0 Рубин
21.4% (12)
1:1 Ничья
3.6% (2)
3:1 Рубин
3.6% (2)
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