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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 29.
Рубин
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 56
Рубин 92.9% (52)
X 3.6% (2)
СКА-Хабаровск 3.6% (2)
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Рубин
Ничья
СКА-Хабаровск
1.60
4.10
6.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
СКА-Хабаровск

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
135

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 10 (2) 0.36
Фамейе Джоэль 8 (1) 0.29
Кабутов Дмитрий 6 0.21
Дзагоев Алан 3 0.11
Тесленко Егор 3 0.11
Иванов Олег 2 0.07
Зотов Александр 2 0.07
Мусаев Леон 2 0.07
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.25
Алейников Василий 5 0.18
Жамалетдинов Тимур 4 0.14
Алиев Саид 4 0.14
Стародуб Дмитрий 3 0.11
Мусалов Магомед 3 0.11
Гащенков Михаил 3 0.11
Яо Жан Шарль I 3 0.11
Фомин Денис 2 0.07
Мирошниченко Никита 2 0.07
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 7 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 6 1
Фомин Денис 5 1
Мусалов Магомед 5 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Стародуб Дмитрий 2 1
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Климов Кирилл 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Имамов Ислам 1 0

Результаты матчей

Рубин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

8
9
Рубин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

14
23
Рубин
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

22
32

Голы по времени матча

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
7%
2
12%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
6
22%
2
12%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
23
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
8%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Забито

17
24
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
4
24%
5
21%
46-60
2
12%
8
33%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

44
41
18 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
5
11%
2
5%
1-15
4
9%
5
12%
16-30
9
20%
4
10%
31-45
9
20%
8
20%
46-60
7
16%
11
27%
61-75
10
23%
11
27%
76-90

Пропущено

23
34
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
1
4%
7
21%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
5
22%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1
Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1

Результаты матчей

Рубин
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 36%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:2
6 раз 21%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рубин
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
7
7
5
9
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
19
9
15
13
1.5
12
16
5
23
2.5
6
22
1
27
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 28 15 12 1 49 - 25 57
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 Заявка 28 11 12 5 35 - 29 45
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 10 10 8 21 - 20 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
12.
Родина Москва
 Заявка 28 9 9 10 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 28 8 8 12 31 - 32 32
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 Заявка 28 6 7 15 27 - 38 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
18.
Краснодар-2
 Заявка 28 5 7 16 18 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
8.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 21 час 2 минуты.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 56
    Рубин 92.9% (52)
    X 3.6% (2)
    СКА-Хабаровск 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    1.60
    4.10
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Рубин
    92.9% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    СКА-Хабаровск
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (24)
    Нет
    53.85% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    35.7% (20)
    2:0 Рубин
    25% (14)
    1:0 Рубин
    21.4% (12)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    3:1 Рубин
    3.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
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