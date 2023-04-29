Тур: 30. Стадион: Пяст. Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Второй тайм: 80'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Пяст
Погонь Щецин
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
69.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
31 матч
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
29%
51.6%
19.4%
9 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.7%
58.1%
32.2%
3 победы 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.86
0.76
Среднее время на гол
105
117
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.24
0.79
Среднее время на гол
72
114
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.06
0.77
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
84
116
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|9
|0.3
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.1
|Томашевич Гжегож
|3
|0.1
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.1
|Michael Ameyaw
|3
|0.1
|Саппинен Рауно
|3
|0.1
|Феликс Хорхе
|3
|0.1
|Храпек Михал
|2
|0.07
|Райнер Константин
|2
|0.07
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (3)
|0.37
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.2
|Захович Лука
|5
|0.17
|Бичахчян Ваан
|5
|0.17
|Алмквист Понтус
|4
|0.13
|Дабровски Дамьян
|3
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Горгон Александр
|2
|0.07
|Кутрис Леонардо
|2
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Храпек Михал
|7
|0
|Катранис Александрос
|7
|0
|Червински Якуб
|6
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Лонкар Даниель
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
5
10
Пяст
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
16
22
Пяст
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Погонь Щецин
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
21
32
Голы по времени матча
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
7%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
4
27%
5
24%
61-75
1
7%
5
24%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
29%
5
22%
61-75
5
36%
5
22%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
12%
5
22%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
18%
5
22%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
8
38%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
38%
2
10%
76-90
Забито
32
44
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
3
9%
9
20%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
5
16%
6
14%
46-60
7
22%
10
23%
61-75
6
19%
7
16%
76-90
Пропущено
30
44
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
2
7%
6
14%
1-15
6
20%
5
11%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
3
10%
13
30%
30%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
11
37%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0
Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1
Результаты матчей
Пяст
Погонь Щецин
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пяст
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
86
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
510
78
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
245
821
1514
425
623
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|0:0
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|4.
|29
|13
|10
|6
|41 - 28
|49
|5.
|30
|12
|8
|10
|35 - 29
|44
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|33 - 29
|43
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|30
|9
|12
|9
|45 - 40
|39
|9.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|10.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|11.
|29
|9
|8
|12
|37 - 40
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|13.
|29
|9
|8
|12
|28 - 34
|35
|14.
|29
|9
|8
|12
|33 - 41
|35
|15.
|30
|9
|8
|13
|28 - 42
|35
|16.
|29
|7
|10
|12
|26 - 40
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|28 - 20
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|11.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9