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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Пяст
0:0
Второй тайм: 80'
Погонь Щецин
0'
73' Желтая карточка
Michael Ameyaw
74' Желтая карточка
Лонкар Даниель
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
27
Gabriel
Kirejczyk
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
8
Дабровски
Дамьян
22
Бичахчян
Ваан
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
Пяст
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Погонь Щецин

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
69.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

31 матч

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

29%
51.6%
19.4%
9 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.7%
58.1%
32.2%
3 победы 18 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
1:2
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.86
0.76

Среднее время на гол

105
117

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.24
0.79

Среднее время на гол

72
114

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.06
0.77

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

84
116

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 9 0.3
Кадзиор Дамиан 3 0.1
Томашевич Гжегож 3 0.1
Дзичек Патрик 3 (3) 0.1
Michael Ameyaw 3 0.1
Саппинен Рауно 3 0.1
Феликс Хорхе 3 0.1
Храпек Михал 2 0.07
Райнер Константин 2 0.07
Червински Якуб 1 0.03
Пырка Аркадиуш 1 0.03
Gabriel Kirejczyk 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 11 (3) 0.37
Ковальчик Себастьян 6 (3) 0.2
Захович Лука 5 0.17
Бичахчян Ваан 5 0.17
Алмквист Понтус 4 0.13
Дабровски Дамьян 3 0.1
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Горгон Александр 2 0.07
Кутрис Леонардо 2 0.07
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Ленговски Матеуш 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Дрыгас Камил 1 (1) 0.03
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 1
Храпек Михал 7 0
Катранис Александрос 7 0
Червински Якуб 6 0
Томашевич Гжегож 6 0
Райнер Константин 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Мосур Ариэль 2 1
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Ленговски Матеуш 6 0
Бичахчян Ваан 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Захович Лука 4 0
Стипица Данте 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Мата Луиш 1 0
Лонкар Даниель 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Результаты матчей

Пяст
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

5
10
Пяст
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

16
22
Пяст
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Погонь Щецин
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

21
32

Голы по времени матча

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
7%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
4
27%
5
24%
61-75
1
7%
5
24%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
29%
5
22%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
12%
5
22%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
18%
5
22%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
8
38%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
38%
2
10%
76-90

Забито

32
44
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
3
9%
9
20%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
5
16%
6
14%
46-60
7
22%
10
23%
61-75
6
19%
7
16%
76-90

Пропущено

30
44
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
2
7%
6
14%
1-15
6
20%
5
11%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
3
10%
13
30%
30%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
11
37%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0
Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1

Результаты матчей

Пяст
Погонь Щецин

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пяст
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
7
8
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
15
14
4
25
2.5
6
23
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 0:0 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 29 13 10 6 41 - 28 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 0:0 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Ягеллония
 30 9 12 9 45 - 40 39
9.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
10.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
11.
Гурник Забже
 29 9 8 12 37 - 40 35
12.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
13.
Радомьяк Радом
 29 9 8 12 28 - 34 35
14.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 29 7 10 12 26 - 40 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 15 8 2 5 28 - 20 26
5.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
6.
Погонь Щецин
 0:0 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 0:0 15 5 4 6 15 - 14 19
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 0:0 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 0:0 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 14 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Погонь Щецин
6.60
3.40
6.40
Все Коэффициенты
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