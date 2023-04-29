Тур: 30. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Pawel Malec
3:0
Второй тайм: 49'
0'
1:0
9' ГолГуаль Марк
2:0
17' Гол в свои воротаШимонович Давид
22' Желтая карточкаНене III
28' Желтая карточкаКьельб Якуб
3:0
31' ГолНене III
Ход матча
9'
1:0
17'
2:0
22'
28'
31'
3:0
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Гуаль
Марк
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Camilo Mena
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Ягеллония
Варта Познань
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|14 (2)
|0.47
|Имас Хесус
|13
|0.43
|Нене III
|5
|0.17
|Mateusz Kowalski
|2
|0.07
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|Jakub Lewicki
|1
|0.03
|Паздан Михал
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.03
|Бортничук Мачей
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.27
|Щепаньски Милош
|4
|0.13
|Журавски Мачей
|4
|0.13
|Гжесик Ян
|4
|0.13
|Шмыт Каетан
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Савич Стефан V
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|9
|1
|Романчук Тарас
|9
|0
|Пуэрто Исраэль
|8
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Скшипчак Матеуш
|4
|1
|Гуаль Марк
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Паздан Михал
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|4
|1
|Дестан Энис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Кьельб Якуб
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
Результаты матчей
Ягеллония
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Варта Познань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
1
Ягеллония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Варта Познань
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
16
18
Ягеллония
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Варта Познань
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
24
19
Голы по времени матча
Забито
25
14
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
6
24%
4
29%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
6
24%
4
29%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
1
5%
4
33%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
3
16%
2
17%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
4
24%
6
30%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
4
20%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
7
35%
2
14%
76-90
Забито
42
34
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
5
12%
4
12%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
9
21%
6
18%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
9
21%
8
24%
61-75
8
19%
7
21%
76-90
Пропущено
39
26
16 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 16
5
13%
3
12%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
7
18%
3
12%
31-45
5
13%
7
27%
46-60
8
21%
4
15%
61-75
10
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1
Варта Познань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2
Результаты матчей
Ягеллония
Варта Познань
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
0
11 раз 38%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ягеллония
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
86
510
212
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
411
68
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1811
1217
1118
326
326
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|29
|14
|8
|7
|47 - 41
|50
|4.
|29
|13
|10
|6
|41 - 28
|49
|5.
|0:3
|30
|12
|8
|10
|34 - 29
|44
|6.
|29
|12
|6
|11
|33 - 29
|42
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|3:0
|30
|9
|12
|9
|45 - 39
|39
|9.
|29
|10
|8
|11
|34 - 36
|38
|10.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|11.
|29
|9
|8
|12
|37 - 40
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|13.
|29
|9
|8
|12
|28 - 34
|35
|14.
|29
|9
|8
|12
|33 - 41
|35
|15.
|29
|8
|8
|13
|26 - 42
|32
|16.
|29
|7
|10
|12
|26 - 40
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|3:0
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|9.
|0:3
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|0:3
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|3:0
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9