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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 8481 Главный судья: Pawel Malec
Ягеллония
3:1
Конец матча
Варта Познань
0'
1:0
9' Гол
Гуаль Марк
2:0
17' Гол в свои ворота
Шимонович Давид
22' Желтая карточка
Нене III
28' Желтая карточка
Кьельб Якуб
3:0
31' Гол
Нене III
60' Желтая карточка
Мяйнпя Нило
3:1
81' Гол
Савич Стефан
88' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
90'+8
1
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
27
Вдовик
Бартломей
16
Сачек
Михал
39
Нгиамба
Орельен
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Гуаль
Марк
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
3
Кьельб
Якуб
22
Konrad
Matuszewski
24
Шмыт
Каетан
6
Журавски
Мачей
8
Мяйнпя
Нило
77
Савич
Стефан
V
99
Зреляк
Адам
Ягеллония
5-3-2
Варта Познань
5-4-1

История личных встреч

Ягеллония
Варта Познань

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:3

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 14 (2) 0.47
Имас Хесус 13 0.43
Нене III 5 0.17
Mateusz Kowalski 2 0.07
Пржикрыл Томаш 1 0.03
Черных Фёдор 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 1 0.03
Jakub Lewicki 1 0.03
Паздан Михал 1 0.03
Романчук Тарас 1 0.03
Скшипчак Матеуш 1 0.03
Бортничук Мачей 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Вдовик Бартломей 0 0
Сачек Михал 0 0
Настич Боян 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.27
Щепаньски Милош 4 0.13
Журавски Мачей 4 0.13
Гжесик Ян 4 0.13
Шмыт Каетан 2 0.07
Савич Стефан V 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Ставропулос Димитрис 2 0.07
Шимонович Давид 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Коррин Милан 1 0.03
Дестан Энис 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 9 1
Романчук Тарас 9 0
Пуэрто Исраэль 8 0
Цэру Богдан 8 0
Скшипчак Матеуш 4 1
Гуаль Марк 5 0
Имас Хесус 4 0
Milosz Matysik 4 0
Паздан Михал 3 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Настич Боян 3 0
Нгиамба Орельен 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Мяйнпя Нило 5 1
Дестан Энис 5 0
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Копчински Михал 3 0
Шимонович Давид 3 0
Журавски Мачей 2 0
Лис Адриан 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Кьельб Якуб 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0

Результаты матчей

Ягеллония
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Варта Познань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
3
Ягеллония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Варта Познань
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

16
18
Ягеллония
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Варта Познань
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

24
21

Голы по времени матча

Забито

27
16
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
7
26%
4
25%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
6
22%
5
31%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
4
24%
6
30%
61-75
2
12%
3
15%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
4
20%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
7
35%
2
14%
76-90

Забито

44
36
21 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
6
14%
4
11%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
10
23%
6
17%
31-45
6
14%
3
8%
46-60
9
20%
8
22%
61-75
8
18%
8
22%
76-90

Пропущено

41
28
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 17
5
12%
4
14%
1-15
5
12%
5
18%
16-30
7
17%
4
14%
31-45
5
12%
7
25%
46-60
8
20%
4
14%
61-75
11
27%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1
Варта Познань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2

Результаты матчей

Ягеллония
Варта Познань

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 40%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ягеллония
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
19
11
13
17
1.5
11
19
4
26
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 29 13 10 6 41 - 28 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 29 12 6 11 33 - 29 42
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Ягеллония
 30 9 12 9 45 - 40 39
9.
Видзев Лодзь
 0:1 30 10 8 12 34 - 37 38
10.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
11.
Гурник Забже
 29 9 8 12 37 - 40 35
12.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
13.
Радомьяк Радом
 29 9 8 12 28 - 34 35
14.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
15.
Заглембе Любин
 1:0 30 9 8 13 27 - 42 35
16.
Шлёнск
 29 7 10 12 26 - 40 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 15 8 2 5 28 - 20 26
5.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 0:1 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 1:0 16 3 5 8 10 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Заглембе Любин
 1:0 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 0:1 15 5 5 5 14 - 15 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 14 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 31'
      Гуаль Марк сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Нене III бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Кьельб Якуб получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Нене III получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Шимонович Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Bartlomiej Wdowik сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ягеллония 3:1 Варта Познань онлайн

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