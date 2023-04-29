Тур: 30. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Якубик Кржыштоф
1:0
Второй тайм: 84'
0'
11' Желтая карточкаСтажиньски Филип
1:0
33' ГолКурминовски Давид
79' Желтая карточкаЯх Ярослав
Ход матча
11'
33'
79'
39
Бохар
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Заглембе Любин
Видзев Лодзь
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.63
Среднее время на гол
38
144
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1.33
Среднее время на гол
102
67
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.93
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|5 (1)
|0.17
|Бохар Дамьян
|3
|0.1
|Lukasz Lakomy
|3
|0.1
|Курминовски Давид
|3
|0.1
|Долежал Мартин
|2
|0.07
|Живец Саша
|2
|0.07
|Rafal Adamski
|2
|0.07
|Стажиньски Филип
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Ях Ярослав
|1
|0.03
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.03
|Tomasz Pienko
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|9 (1)
|0.3
|Санчез Джорди
|6
|0.2
|Dominik Kun
|3
|0.1
|Хансен Кристоффер
|3
|0.1
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.1
|Ernest Terpilowski
|2
|0.07
|Липски Патрик
|2
|0.07
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.07
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|0
|Полетанович Марко
|5
|0
|Маковский Томаш
|5
|0
|Ях Ярослав
|4
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
6
Заглембе Любин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
17
Волевые поражения
16
14
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
55% (16)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Видзев Лодзь
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
21
20
Голы по времени матча
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
10
67%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
8
40%
5
38%
76-90
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
1
6%
8
38%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
7
30%
4
19%
61-75
2
9%
5
24%
76-90
Забито
25
36
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 13
14 Не забивали 8
2
8%
4
11%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
7
28%
1
3%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
7
28%
6
17%
61-75
3
12%
18
50%
76-90
Пропущено
43
34
15 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 17
2
5%
5
15%
1-15
8
19%
7
21%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
8
19%
1
3%
46-60
10
23%
5
15%
61-75
10
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3
Результаты матчей
Заглембе Любин
Видзев Лодзь
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
123
213
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
410
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
218
821
1019
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|29
|14
|8
|7
|47 - 41
|50
|4.
|29
|13
|10
|6
|41 - 28
|49
|5.
|30
|12
|8
|10
|35 - 29
|44
|6.
|29
|12
|6
|11
|33 - 29
|42
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|30
|9
|12
|9
|45 - 40
|39
|9.
|0:1
|30
|10
|8
|12
|34 - 37
|38
|10.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|11.
|29
|9
|8
|12
|37 - 40
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|13.
|29
|9
|8
|12
|28 - 34
|35
|14.
|29
|9
|8
|12
|33 - 41
|35
|15.
|1:0
|30
|9
|8
|13
|27 - 42
|35
|16.
|29
|7
|10
|12
|26 - 40
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|28 - 20
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|1:0
|16
|3
|5
|8
|10 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|7.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9