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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 8011 Главный судья: Якубик Кржыштоф
Заглембе Любин
2:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
11' Желтая карточка
Стажиньски Филип
1:0
33' Гол
Курминовски Давид
79' Желтая карточка
Ях Ярослав
84' Желтая карточка
Сыпек Якуб
2:0
90' Гол
Ходына Кацпер
90'+5
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
13
Mateusz
Grzybek
20
Полетанович
Марко
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
23
Зелиньски
Павел
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
Заглембе Любин
4-2-3-1
Видзев Лодзь
5-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:0
ПД
3:0
ПЛ
0:3
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
ВД
1:0
ВД
4:3
OE
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.63

Среднее время на гол

38
144

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 6 (1) 0.2
Бохар Дамьян 3 0.1
Lukasz Lakomy 3 0.1
Курминовски Давид 3 0.1
Долежал Мартин 2 0.07
Живец Саша 2 0.07
Rafal Adamski 2 0.07
Стажиньски Филип 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Mateusz Grzybek 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Ях Ярослав 1 0.03
Гаприндашвили Торнике 1 0.03
Tomasz Pienko 1 0.03
Bartlomiej Kludka 0 0
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 9 (1) 0.3
Санчез Джорди 6 0.2
Dominik Kun 3 0.1
Хансен Кристоффер 3 0.1
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.1
Ernest Terpilowski 2 0.07
Липски Патрик 2 0.07
Ганоушек Марек 2 (1) 0.07
Данеляк Кароль 1 0.03
Милош Мато 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Сыпек Якуб 1 0.03
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 0
Полетанович Марко 5 0
Маковский Томаш 5 0
Ях Ярослав 4 0
Стажиньски Филип 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Koki Hinokio 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 4 0
Ганоушек Марек 3 0
Dominik Kun 3 0
Шота Серафин 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Милош Мато 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Зьявиньски Лукаш 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
6
Заглембе Любин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
17

Волевые поражения

16
14
Заглембе Любин
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
10
67%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
8
40%
6
40%
76-90

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
1
6%
8
38%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
7
30%
4
19%
61-75
2
9%
5
24%
76-90

Забито

27
36
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 13
14 Не забивали 9
2
7%
4
11%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
8
30%
30%
1
3%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
7
26%
6
17%
61-75
4
15%
18
50%
76-90

Пропущено

43
36
15 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 18
2
5%
5
14%
1-15
8
19%
7
19%
16-30
5
12%
7
19%
31-45
8
19%
1
3%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
10
23%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3

Результаты матчей

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
3
3
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
21
9
9
21
1.5
10
20
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 0:0 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 29 13 10 6 41 - 28 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 0:0 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Ягеллония
 30 9 12 9 45 - 40 39
9.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
10.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
11.
Гурник Забже
 29 9 8 12 37 - 40 35
12.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
13.
Радомьяк Радом
 29 9 8 12 28 - 34 35
14.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 29 7 10 12 26 - 40 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 15 8 2 5 28 - 20 26
5.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
6.
Погонь Щецин
 0:0 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 0:0 15 5 4 6 15 - 14 19
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 0:0 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 0:0 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 14 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Полетанович Марко сделал результативную передачу.
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