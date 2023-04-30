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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Зандхаузен
1:0
Первый тайм: 27'
Ян
0'
1:0
16' Гол
Папела Мервиль

Ход матча

16'
Папела Мервиль
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Ян
3.19
4.00
5.00
Все Коэффициенты
1
Древес
Патрик
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
24
Папела
Мервиль
17
Ценга
Эрик
36
Окороджи
Чима
30
Эшвайн
Александер
29
Адеми
Кемаль
40
Урбиг
Йонас
11
Фабер
Конрад
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
8
Тальхаммер
Максимилиан
5
Гимбер
Бенедикт
15
Сингх
Сарприт
10
Калисканер
Каан
26
Макридис
Хараламбос
9
Овусу
Принс-Осеи
Зандхаузен
3-5-2
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Зандхаузен
Ян

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМС
4:2
ТМС
0:0
Б2
1:3
Б2
1:2
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
2:1
Б3
3:0
РЛЮ
2:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.2
Кинсомби Давид 6 (1) 0.2
Эшвайн Александер 4 0.13
Эвина Франк 3 0.1
Бахманн Яник 2 0.07
Думич Дарио 2 0.07
Кутуджу Ахмед 2 0.07
Айдини Басхким 2 0.07
Суку Себио 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Папела Мервиль 1 0.03
Окороджи Чима 0 0
Abu-Bekir El-Zein 0 0
Ценга Эрик 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.2
Калисканер Каан 5 0.17
Овусу Принс-Осеи 5 (1) 0.17
Макридис Хараламбос 2 0.07
Меес Джошуа 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Йылдырым Айгюн 1 0.03
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Тальхаммер Максимилиан 1 0.03
Minos Gouras 1 0.03
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 8 1
Бахманн Яник 8 0
Трибулл Том 4 1
Кинсомби Давид 5 0
Папела Мервиль 5 0
Айдини Басхким 5 0
Думич Дарио 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Ценга Эрик 3 0
Жиров Александр 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Древес Патрик 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Окороджи Чима 2 0
Эвина Франк 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Abu-Bekir El-Zein 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганда Йосеф 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 11 0
Саллер Бенедикт 6 1
Овусу Принс-Осеи 6 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Брайткройц Стив 4 1
Эльведи Ян 5 0
Йылдырым Айгюн 4 0
Кеннеди Скотт 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Гувара Леон 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

11
8
Зандхаузен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Ян
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

9
11
Зандхаузен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Ян
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

20
19

Голы по времени матча

Забито

15
16
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Пропущено

29
23
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
14%
1
4%
1-15
7
24%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
7
24%
2
9%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
3
10%
8
35%
76-90

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
7
39%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
4
31%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Пропущено

25
21
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
2
8%
8
38%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
9
36%
6
29%
76-90

Забито

33
29
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 11
8
24%
7
24%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
9
27%
4
14%
61-75
5
15%
6
21%
76-90

Пропущено

54
44
22 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
6
11%
9
20%
1-15
8
15%
6
14%
16-30
8
15%
5
11%
31-45
12
22%
4
9%
46-60
8
15%
6
14%
61-75
12
22%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1
Ян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0
Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3

Результаты матчей

Зандхаузен
Ян

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
5
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
8
5
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
15
14
10
19
1.5
9
20
1
28
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 1:0 30 19 7 4 46 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 30 17 5 8 60 - 41 56
4.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
5.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
6.
Фортуна
 0:0 30 14 6 10 48 - 38 48
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Ганновер 96
 30 11 7 12 43 - 44 40
9.
Хольштайн Киль
 0:1 30 10 10 10 48 - 50 40
10.
Карлсруэ
 0:0 30 11 7 12 48 - 46 40
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
13.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 30 8 5 17 45 - 54 29
17.
Зандхаузен
 1:0 30 7 7 16 32 - 56 28
18.
Ян
 0:1 30 7 7 16 28 - 46 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 1:0 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
5.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
6.
Фортуна
 0:0 15 9 4 2 29 - 14 31
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
10.
Карлсруэ
 0:0 15 7 3 5 28 - 24 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Ян
 0:1 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 0:1 15 5 4 6 24 - 22 19
15.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
16.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
17.
Зандхаузен
 1:0 15 4 4 7 16 - 29 16
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 1:0 15 9 2 4 20 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 0:1 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
8.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
9.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
10.
Фортуна
 0:0 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Карлсруэ
 0:0 15 4 4 7 20 - 22 16
12.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
13.
Зандхаузен
 1:0 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
17.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Ян
 0:1 15 3 0 12 14 - 26 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ганза Ферхук Йон 2 8
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Мервей Папела бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Ян
3.19
4.00
5.00
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Где смотреть матч Зандхаузен 1:0 Ян онлайн

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