Тур: 30. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолПапела Мервиль
29' Желтая карточкаАдеми Кемаль
43' Желтая карточкаЭльведи Ян
2:0
52' ГолДумич Дарио
2:1
65' ГолОвусу Принс-Осеи
85' Красная карточкаГувара Леон
89' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
90' Желтая карточкаПапела Мервиль
90'+7
Ход матча
16'
1:0
29'
43'
52'
2:0
65'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
283 Количество передач 380
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
17
Ценга
Эрик
29
Адеми
Кемаль
40
Урбиг
Йонас
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Зандхаузен
Ян
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.2
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.2
|Эшвайн Александер
|4
|0.13
|Думич Дарио
|3
|0.1
|Эвина Франк
|3
|0.1
|Бахманн Яник
|2
|0.07
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.07
|Папела Мервиль
|2
|0.07
|Айдини Басхким
|2
|0.07
|Суку Себио
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|0
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.2
|Овусу Принс-Осеи
|6 (1)
|0.2
|Калисканер Каан
|5
|0.17
|Макридис Хараламбос
|2
|0.07
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.03
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.03
|Minos Gouras
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|8
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Папела Мервиль
|6
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Эвина Франк
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|12
|0
|Саллер Бенедикт
|6
|1
|Эльведи Ян
|6
|0
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Брайткройц Стив
|4
|1
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Гувара Леон
|2
|1
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
9
Зандхаузен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Ян
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
9
11
Зандхаузен
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Ян
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
20
20
Голы по времени матча
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
5
29%
29%
4
24%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
30
25
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
13%
1
4%
1-15
7
23%
6
24%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
3
10%
8
32%
76-90
Забито
18
13
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
7
39%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
4
31%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Пропущено
25
21
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
2
8%
8
38%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
9
36%
6
29%
76-90
Забито
35
30
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 11
8
23%
7
23%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
9
26%
5
17%
61-75
5
14%
6
20%
76-90
Пропущено
55
46
22 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
6
11%
9
20%
1-15
8
15%
7
15%
16-30
8
15%
5
11%
31-45
12
22%
5
11%
46-60
9
16%
6
13%
61-75
12
22%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1
Ян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0
Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3
Результаты матчей
Зандхаузен
Ян
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
3
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
69
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
510
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1614
1119
921
129
327
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|12
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10