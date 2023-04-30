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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Фортуна
0:0
Первый тайм: 25'
Карлсруэ
0'
17' Желтая карточка
Франке Марсель

Ход матча

17'
 
Франке Марсель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Карлсруэ
2.24
4.03
3.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
34
Николя
Гавори
7
Петерсон
Кристофер
31
Зоботка
Марсель
46
Elione
Neto
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
9
Ковнацки
Давид
29
Max
Weiss
16
Хайзе
Филип
28
Франке
Марсель
22
Кобальд
Кристоф
18
Брозински
Даниэль
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
24
Шлойзенер
Фабиан
14
Кауфманн
Миккель
Фортуна
4-4-2
Карлсруэ
4-3-1-2

История личных встреч

Фортуна
Карлсруэ

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.4
2.1

Среднее время на гол

64
42

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

24
35

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
51

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.4
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.2
Аппелькамп Синта 5 0.17
Клаус Феликс 4 0.13
Ийоха Эммануэль 4 0.13
Петерсон Кристофер 3 0.1
Циммерман Маттиас 2 0.07
Кларер Кристоф 2 0.07
Обердорф Тим 2 0.07
Зоботка Марсель 2 0.07
Карбовник Михал 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Jona Niemiec 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Хендрикс Йоррит 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 11 0.37
Ванитцек Марвин 10 (4) 0.33
Кауфманн Миккель 8 0.27
Небель Пауль 3 0.1
Рапп Симоне 3 0.1
Йенсен Леон 3 0.1
Гондорф Жером 2 0.07
Хайзе Филип 2 0.07
Батмаз Малик 2 0.07
Юнг Себастьян 1 0.03
Брайтхаупт Тим 1 0.03
Франке Марсель 1 0.03
Куэто Лукас 1 0.03
Брозински Даниэль 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 8 0
Зоботка Марсель 6 1
Де Вейс Йорди 5 1
Кларер Кристоф 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Клаус Феликс 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Карбовник Михал 5 0
Хоффманн Андре 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Гинчек Даниэль 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Танака Ао 2 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 9 1
Амброзиус Стефан 6 1
Гондорф Жером 5 1
Небель Пауль 6 0
Кауфманн Миккель 5 0
Юнг Себастьян 4 0
Хайзе Филип 4 0
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 4 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Батмаз Малик 1 0

Результаты матчей

Фортуна
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Карлсруэ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
7
Фортуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Карлсруэ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

16
25
Фортуна
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Карлсруэ
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

23
32

Голы по времени матча

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
16%
6
30%
1-15
8
26%
4
20%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
8
26%
1
5%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
2
17%
4
18%
76-90

Забито

19
30
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
6
32%
1
3%
46-60
3
16%
8
27%
61-75
3
16%
6
20%
76-90

Пропущено

24
22
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
5
23%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
5
23%
76-90

Забито

50
50
21 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
7
14%
8
16%
1-15
10
20%
11
22%
16-30
4
8%
8
16%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
9
18%
11
22%
61-75
11
22%
7
14%
76-90

Пропущено

36
44
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
3
8%
5
11%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
9
20%
31-45
8
22%
8
18%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
8
22%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2
Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1
Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2

Результаты матчей

Фортуна
Карлсруэ

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
8
7
5
9
2.5
5
10
2
12
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
5
9
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
15
14
1.5
13
16
6
23
2.5
7
22
3
26
3.5
4
25
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 30 19 7 4 47 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 30 17 5 8 60 - 41 56
4.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
5.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
6.
Фортуна
 0:0 30 14 6 10 48 - 38 48
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Ганновер 96
 30 11 7 12 43 - 44 40
9.
Хольштайн Киль
 0:2 30 10 10 10 48 - 51 40
10.
Карлсруэ
 0:0 30 11 7 12 48 - 46 40
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
13.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 30 8 5 17 45 - 54 29
17.
Зандхаузен
 1:0 30 7 7 16 32 - 56 28
18.
Ян
 0:1 30 7 7 16 28 - 46 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 2:0 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
5.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
6.
Фортуна
 0:0 15 9 4 2 29 - 14 31
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
10.
Карлсруэ
 0:0 15 7 3 5 28 - 24 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Ян
 0:1 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 0:2 15 5 4 6 24 - 23 19
15.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
16.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
17.
Зандхаузен
 1:0 15 4 4 7 16 - 29 16
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 15 9 2 4 21 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 0:2 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
8.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
9.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
10.
Фортуна
 0:0 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Карлсруэ
 0:0 15 4 4 7 20 - 22 16
12.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
13.
Зандхаузен
 1:0 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
17.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Ян
 0:1 15 3 0 12 14 - 26 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ганза Ферхук Йон 2 8
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Франке Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Карлсруэ
2.24
4.03
3.46
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