Тур: 30. Стадион: Эсприт-Арена.
Ход матча
17'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Фортуны»
-
46
Elione
Neto
29
Max
Weiss
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Elione NetoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
39 Jona Niemiec
-
45 Tom Geerkens
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
-
29 Max WeissВратарь
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Фортуна
Карлсруэ
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.4
2.1
Среднее время на гол
64
42
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
24
35
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
51
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.4
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.2
|Аппелькамп Синта
|5
|0.17
|Клаус Феликс
|4
|0.13
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.13
|Петерсон Кристофер
|3
|0.1
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Обердорф Тим
|2
|0.07
|Зоботка Марсель
|2
|0.07
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|11
|0.37
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.33
|Кауфманн Миккель
|8
|0.27
|Небель Пауль
|3
|0.1
|Рапп Симоне
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|3
|0.1
|Гондорф Жером
|2
|0.07
|Хайзе Филип
|2
|0.07
|Батмаз Малик
|2
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Де Вейс Йорди
|5
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Карбовник Михал
|5
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|9
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Карлсруэ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
7
7
Фортуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Карлсруэ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
16
25
Фортуна
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Карлсруэ
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
23
32
Голы по времени матча
Забито
31
20
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
16%
6
30%
1-15
8
26%
4
20%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
8
26%
1
5%
76-90
Пропущено
12
22
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
2
17%
4
18%
76-90
Забито
19
30
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
6
32%
1
3%
46-60
3
16%
8
27%
61-75
3
16%
6
20%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
5
23%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
5
23%
76-90
Забито
50
50
21 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
7
14%
8
16%
1-15
10
20%
11
22%
16-30
4
8%
8
16%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
9
18%
11
22%
61-75
11
22%
7
14%
76-90
Пропущено
36
44
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
3
8%
5
11%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
9
20%
31-45
8
22%
8
18%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
8
22%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2
Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1
Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2
Результаты матчей
Фортуна
Карлсруэ
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
95
87
59
510
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
69
59
114
212
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
227
1514
1316
623
722
326
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|7
|4
|47 - 24
|64
|2.
|30
|17
|9
|4
|61 - 31
|60
|3.
|30
|17
|5
|8
|60 - 41
|56
|4.
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|30
|15
|5
|10
|61 - 37
|50
|6.
|0:0
|30
|14
|6
|10
|48 - 38
|48
|7.
|30
|11
|11
|8
|43 - 38
|44
|8.
|30
|11
|7
|12
|43 - 44
|40
|9.
|0:2
|30
|10
|10
|10
|48 - 51
|40
|10.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|48 - 46
|40
|11.
|30
|11
|5
|14
|42 - 52
|38
|12.
|30
|9
|9
|12
|39 - 45
|36
|13.
|30
|9
|6
|15
|26 - 44
|33
|14.
|30
|8
|8
|14
|36 - 52
|32
|15.
|30
|9
|4
|17
|26 - 46
|31
|16.
|30
|8
|5
|17
|45 - 54
|29
|17.
|1:0
|30
|7
|7
|16
|32 - 56
|28
|18.
|0:1
|30
|7
|7
|16
|28 - 46
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|2:0
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|3.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|4.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|6.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|29 - 14
|31
|7.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|8.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|9.
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|10.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|11.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|0:1
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|15.
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|25 - 26
|17
|17.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 29
|16
|18.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|21 - 14
|29
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|0:2
|15
|5
|6
|4
|24 - 28
|21
|5.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|6.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|10.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|0:1
|15
|3
|0
|12
|14 - 26
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Фортуны»
-