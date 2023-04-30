Тур: 30. Стадион: Эсприт-Арена.
0'
17' Желтая карточкаФранке Марсель
0:1
28' ГолКауфманн Миккель
1:1
33' ГолПетерсон Кристофер
64' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
1:2
66' ГолХайзе Филип
2:2
72' ГолЦиммерман Маттиас
3:2
90' ГолДе Вейс Йорди
90'+4
Ход матча
17'
28'
33'
64'
66'
1:2
72'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
441 Количество передач 410
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Фортуны»
-
46
Elione
Neto
29
Max
Weiss
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Elione NetoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
39 Jona Niemiec
-
45 Tom Geerkens
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
-
29 Max WeissВратарь
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Фортуна
Карлсруэ
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.4
2.1
Среднее время на гол
64
42
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
24
35
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
51
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.4
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.2
|Аппелькамп Синта
|5
|0.17
|Клаус Феликс
|4
|0.13
|Петерсон Кристофер
|4
|0.13
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.13
|Циммерман Маттиас
|3
|0.1
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Обердорф Тим
|2
|0.07
|Зоботка Марсель
|2
|0.07
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|11
|0.37
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.33
|Кауфманн Миккель
|9
|0.3
|Небель Пауль
|3
|0.1
|Рапп Симоне
|3
|0.1
|Хайзе Филип
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|3
|0.1
|Гондорф Жером
|2
|0.07
|Батмаз Малик
|2
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|6
|1
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Карбовник Михал
|5
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|10
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Карлсруэ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
7
9
Фортуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
16
25
Фортуна
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Карлсруэ
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
23
34
Голы по времени матча
Забито
34
22
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
5
15%
6
27%
1-15
8
24%
5
23%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
7
21%
4
18%
61-75
9
26%
1
5%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
2
14%
6
24%
31-45
3
21%
6
24%
46-60
2
14%
7
28%
61-75
2
14%
5
20%
76-90
Забито
19
30
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
6
32%
1
3%
46-60
3
16%
8
27%
61-75
3
16%
6
20%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
5
23%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
5
23%
76-90
Забито
53
52
22 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
7
13%
8
15%
1-15
10
19%
12
23%
16-30
5
9%
8
15%
31-45
9
17%
5
10%
46-60
10
19%
12
23%
61-75
12
23%
7
13%
76-90
Пропущено
38
47
15 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
3
8%
5
11%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
5
13%
10
21%
31-45
8
21%
8
17%
46-60
7
18%
10
21%
61-75
8
21%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2
Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1
Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2
Результаты матчей
Фортуна
Карлсруэ
Точный счет
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
105
87
69
510
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
69
69
114
213
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
237
1614
1416
723
723
327
426
129
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|12
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Фортуны»
-