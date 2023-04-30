Тур: 30. Стадион: Holstein Stadion.
0:2
Первый тайм: 27'
0'
0:1
6' ГолМюллер Янник
21' Желтая карточкаВаль Хауке
0:2
22' Гол в свои воротаЛоренц Симон
26' Желтая карточкаМелем Марвин
Ход матча
6'
0:1
21'
22'
0:2
26'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Валь ХаукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Хольштайн Киль
Дармштадт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|13
|0.43
|Резе Фабиан
|9 (2)
|0.3
|Вридт Квази
|3
|0.1
|Бартельс Фин
|3
|0.1
|Беккер Тимо
|2
|0.07
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.07
|Валь Хауке
|2
|0.07
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.07
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.07
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Зандер Филипп
|1
|0.03
|Арп Янн-Фите
|1
|0.03
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Порат Финн
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Коменда Марко
|1
|0.03
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|9
|0.3
|Ману Брайдон
|7
|0.23
|Хонзак Матиас
|4
|0.13
|Пфайффер Патрик
|4
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.1
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Стожилкович Филип
|3
|0.1
|Бадер Маттиас
|2
|0.07
|Ронштадт Франк
|2
|0.07
|Мюллер Янник
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|7
|0
|Эррас Патрик
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Беккер Тимо
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Коменда Марко
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Сейдель Аарон
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Дармштадт
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
12
5
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Дармштадт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
0
Волевые поражения
18
26
Хольштайн Киль
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Дармштадт
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
24% (7)
52% (15)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
30
31
Голы по времени матча
Забито
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
3
13%
6
33%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
32%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
18%
4
27%
61-75
6
27%
6
40%
76-90
Забито
23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
2
9%
5
19%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
3
13%
4
15%
76-90
Пропущено
29
10
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
6
21%
2
20%
1-15
3
10%
1
10%
16-30
4
14%
3
30%
31-45
5
17%
1
10%
46-60
6
21%
1
10%
61-75
5
17%
2
20%
76-90
Забито
46
44
20 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
4
9%
9
20%
1-15
7
15%
7
16%
16-30
9
20%
5
11%
31-45
10
22%
9
20%
46-60
10
22%
4
9%
61-75
6
13%
10
23%
76-90
Пропущено
51
25
24 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
7
14%
4
16%
1-15
6
12%
2
8%
16-30
11
22%
4
16%
31-45
6
12%
2
8%
46-60
10
20%
5
20%
61-75
11
22%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Дармштадт
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
6 раз 43%
3
2 раза 14%
2
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
11 раз 38%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
96
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
87
59
411
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
263
1613
1415
623
326
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|7
|4
|47 - 24
|64
|2.
|30
|17
|9
|4
|61 - 31
|60
|3.
|30
|17
|5
|8
|60 - 41
|56
|4.
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|5.
|30
|15
|5
|10
|61 - 37
|50
|6.
|0:0
|30
|14
|6
|10
|48 - 38
|48
|7.
|30
|11
|11
|8
|43 - 38
|44
|8.
|30
|11
|7
|12
|43 - 44
|40
|9.
|0:2
|30
|10
|10
|10
|48 - 51
|40
|10.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|48 - 46
|40
|11.
|30
|11
|5
|14
|42 - 52
|38
|12.
|30
|9
|9
|12
|39 - 45
|36
|13.
|30
|9
|6
|15
|26 - 44
|33
|14.
|30
|8
|8
|14
|36 - 52
|32
|15.
|30
|9
|4
|17
|26 - 46
|31
|16.
|30
|8
|5
|17
|45 - 54
|29
|17.
|1:0
|30
|7
|7
|16
|32 - 56
|28
|18.
|0:1
|30
|7
|7
|16
|28 - 46
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|2:0
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|3.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|4.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|6.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|29 - 14
|31
|7.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|8.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|9.
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|10.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|11.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|0:1
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|15.
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|25 - 26
|17
|17.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 29
|16
|18.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|21 - 14
|29
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|0:2
|15
|5
|6
|4
|24 - 28
|21
|5.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|6.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|10.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|0:1
|15
|3
|0
|12
|14 - 26
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10