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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Монако
0:1
Перерыв
Монпелье
0'
0:1
28' Гол
Норден Арно
37' Желтая карточка
Бен-Йеддер Виссам
45' Желтая карточка
Марипан Гильермо

Ход матча

28'
0:1
Норден Арно
37'
Бен-Йеддер Виссам
 
45'
Марипан Гильермо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 252 Количество передач 142
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 127
Монако 95.3% (121)
X 3.9% (5)
Монпелье 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Монпелье
3.80
5.00
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
42
Диоп
Эден
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
99
Хазри
Вахби
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Монако
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Монпелье

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.52
Эмболо Брель 12 0.36
Головин Александр 7 0.21
Дьятта Крепен 4 0.12
Бен Сехир Элиссе 4 0.12
Дисаси Аксель 3 0.09
Фолланд Кевин 3 0.09
Марипан Гильермо 3 0.09
Фофана Юссуф 2 0.06
Боаду Мирон 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 13 0.39
Саванье Тежи 10 (5) 0.3
Норден Арно 6 0.18
Хазри Вахби 4 0.12
Мауасса Фет 3 0.09
Мавидиди Стефи 3 0.09
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 4 1
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Головин Александр 4 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 3
Вахи Элю 7 1
Хазри Вахби 5 1
Ферри Жордан 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 4 0
Шотар Жорис 4 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Куяте Кики 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Монако
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
10
Монако
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
18

Волевые поражения

27
19
Монако
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Монпелье
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

34
29

Голы по времени матча

Забито

38
23
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
8
21%
8
35%
1-15
7
18%
3
13%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
8
21%
4
17%
61-75
3
8%
5
22%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
8
32%
4
15%
76-90

Забито

30
26
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
27%
8
31%
76-90

Пропущено

19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
3
12%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
32%
3
12%
61-75
4
21%
9
36%
76-90

Забито

68
49
33 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
10
15%
11
22%
1-15
11
16%
8
16%
16-30
12
18%
4
8%
31-45
12
18%
4
8%
46-60
12
18%
9
18%
61-75
11
16%
13
27%
76-90

Пропущено

44
51
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
4
9%
7
14%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
8
18%
11
22%
31-45
7
16%
6
12%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
12
27%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3
Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1
Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0

Результаты матчей

Монако
Монпелье

Точный счет

1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 41%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
10
6
1.5
6
11
6
10
2.5
3
14
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
12
4
1.5
5
10
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
27
5
22
10
1.5
11
21
9
23
2.5
4
28
3
29
3.5
2
30
1
31
4.5
2
30
1
31
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 0:1 Заявка 33 18 7 8 66 - 47 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
7.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Монпелье
 1:0 Заявка 33 13 4 16 49 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
19.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
4.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
5.
Монако
 0:1 Заявка 17 9 2 6 36 - 28 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 1:0 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 0:1 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
5.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
6.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Монпелье
 1:0 Заявка 16 6 2 8 23 - 27 20
11.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • Фол, нарушение
    45'
    Грубо налетел на фланге Ферри на ногу Кайо. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу монегасков.
  • 45'
    После навеса с угла поля от Хазри пробил головой с линии вратарской Вахи, но сфера полетела рядом со штангой.
  • 44'
    Убежал в контратаку по флангу Мауасса, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
  • 43'
    С угла поля последовал навес от Кайо в центр штрафной, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Лекомт.
  • Угловой
    42'
    Со штрафного навесил Кайо на ближнюю штангу, но здесь головой в падении вынес сферу на угловой Куяте.
  • 41'
    Теперь уже Камара получил по ногам от Мауасса. Перспективный штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".
  • 40'
    Фолланд на скорости убежал по правой бровке, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Жюльен.
  • 39'
    Теперь уже получил по ногам Норден в борьбе против Марипана в центре поля. Очередной штрафной исполнять будут гости.
  • Желтая карточка
    38'
    Грубо сыграл в подкате в ногу сопернику на фланге Бен-Йеддер. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 37'
    Прорывался по флангу Агилар и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе Лекомт спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 36'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Норден, обыграл защитника и пробил по воротам, но рикошетом от ноги защитника сфера полетела в руки вратарю.
  • 35'
    Красивый пас пяткой исполнял Фолланд на ход Бен-Йеддеру, но перехватил сферу в последний момент Куяте.
  • 34'
    Прорывался на скорости по флангу Норден и попытался прострелить с штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника сфера отправилась в аут.
  • 33'
    Получил мяч на фланге Кайо и подал на дальнюю штангу, но здесь спокойно Жюльен головой вынес сферу.
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    • 32'
      Мог убегать в штрафную соперника Головин после заброса от Фофана, но его грамотно от мяч корпусом оттеснил Сако.
    • 31'
      Подхватил мяч на углу штрафной Хазри и вторым касанием пробил в дальний угол, но точность подвела на этот раз футболиста.
    • 30'
      Отдавал по флангу Головин на ход Кайо, но того опередил Сако и в чистейшем подкате вынес сферу за пределы поля.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Арно Норден! Неожиданно вышли вперед гости. Подхватил мяч в центре поля Норден, прошел вперед, обыграл на ходу троих защитников и пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол ворот.
    • 27'
      Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Диоп. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 26'
      Попытался Норден с центра поля перебросить вышедшего из ворот Нюбеля, но мяч полетел немного неточно.
    • 25'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хазри. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 24'
      Мог убегать на ворота соперника Норден после паса от Хазри, но вовремя вернулся в оборону Дисаси и вынес сферу в подкате.
    • 23'
      Попытался закрутить в ближнюю девятку Кайо, но мяч перелетел не только стенку, но и перекладину.
    • 22'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Фолланд в борьбе против Силла. Опасный штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".
    • 21'
      Навесил с углового Хазри в центр штрафной, где пробил Жюльен головой, но мяч угодил точно в спину Марипану.
    • Угловой
      20'
      Продавил соперника по флангу Сако и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
    • 19'
      Забросил со штрафного Ферри на ход Нордену на дальнюю штангу, но здесь Дисаси вынес сферу головой в аут.
    • 18'
      В центре поля получил по ногам Хазри в борьбе против Марипана. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 17'
      С левого фланга прострелил Головин в штрафную соперника на Бен-Йеддера, но в последний момент мяч перехватил Куяте.
    • 16'
      Отдавал пас по флангу Сако на ход Нордену, но тот не смог оторваться от соперника на скорости и в итоге потерял мяч.
    • Угловой
      15'
      С угла поля Хазри навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Куяте, но кулаком отбил сферу на угловой.
    • 14'
      Отличным пасом вывел Хазри в штрафную соперника Нордена, но тот в ближнем бою не сумел переиграть Нюбеля.
    • 13'
      Диагональный пас исполнял Ферри на ход Нордену в чужую штрафную, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 12'
      Продавил соперника по правой бровке Норден и прострелил вдоль ворот, но первым на мяче оказался Дисаси и вынес сферу в аут.
    • 11'
      Мог убегать на ворота соперника Норден после паса от Хазри, но на выходе Нюбель оказался первым на мяче.
    • 10'
      Забросил Дисаси в штрафную соперника, где после серии рикошетов смог пробить с ходу Диоп, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 9'
      Диагональ исполнял Фофана на левый фланг, куда Головин забегал, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 8'
      Убежал в атаку по правой бровке Диоп и прострелил в центр штрафной на Бен-Йеддера, который пробил в касание, но смог отбить в падении Лекомт.
    • 7'
      С угла поля навесил в штрафную соперника Кайо, но здесь нарушил правила Фофана в борьбе против Жюльена.
    • 6'
      Отдавал Фолланд проникающий пас в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 5'
      С правого фланга Леруа забросил в штрафную на Хазри, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 4'
      После поперечного паса от Хазри пробил с линии чужой штрафной Вахи, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
    • 3'
      Забросил с правого фланга в штрафную соперника Фолланд под удар Головину, но тот с лету отправил сферу точно в руки голкиперу.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе оранжево-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 0:1 Монпелье

    Исход игры
    Монако
    95.3% (121)
    Ничья
    3.9% (5)
    Монпелье
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (78)
    Меньше
    33.33%