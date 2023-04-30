Тур: 33. Стадион: Луи II. Главный судья: Болланжье Марк
0'
0:1
28' ГолНорден Арно
37' Желтая карточкаБен-Йеддер Виссам
45' Желтая карточкаМарипан Гильермо
Ход матча
28'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
252 Количество передач 142
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
42
Диоп
Эден
19
Фофана
Юссуф
77
Сако
Фалае
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
99
Хазри
Вахби
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
42 Диоп ЭденПолузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Геген АксельНападающий
-
13 Шотар ЖорисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
Монпелье
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.08
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.52
|Эмболо Брель
|12
|0.36
|Головин Александр
|7
|0.21
|Дьятта Крепен
|4
|0.12
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.12
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|Фолланд Кевин
|3
|0.09
|Марипан Гильермо
|3
|0.09
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Боаду Мирон
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|13
|0.39
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.3
|Норден Арно
|6
|0.18
|Хазри Вахби
|4
|0.12
|Мауасса Фет
|3
|0.09
|Мавидиди Стефи
|3
|0.09
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|5
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Марипан Гильермо
|4
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|4
|3
|Вахи Элю
|7
|1
|Хазри Вахби
|5
|1
|Ферри Жордан
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Куяте Кики
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Монако
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
10
Монако
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
18
Волевые поражения
27
19
Монако
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Монпелье
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
34
29
Голы по времени матча
Забито
38
23
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
8
21%
8
35%
1-15
7
18%
3
13%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
8
21%
4
17%
61-75
3
8%
5
22%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
8
32%
4
15%
76-90
Забито
30
26
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
27%
8
31%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
3
12%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
32%
3
12%
61-75
4
21%
9
36%
76-90
Забито
68
49
33 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
10
15%
11
22%
1-15
11
16%
8
16%
16-30
12
18%
4
8%
31-45
12
18%
4
8%
46-60
12
18%
9
18%
61-75
11
16%
13
27%
76-90
Пропущено
44
51
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
4
9%
7
14%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
8
18%
11
22%
31-45
7
16%
6
12%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
12
27%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3
Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1
Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0
Результаты матчей
Монако
Монпелье
Точный счет
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 41%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
106
611
610
314
313
116
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
124
510
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
275
2210
1121
923
428
329
230
131
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|0:1 Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 47
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|7.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|51 - 34
|53
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|1:0 Заявка
|33
|13
|4
|16
|49 - 52
|43
|13.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|19.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 28
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|0:1 Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|1:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|23 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 0:1 Монпелье
Исход игры
Монако
95.3% (121)
Ничья
3.9% (5)
Монпелье
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (78)
Меньше
33.33%