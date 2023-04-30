Теперь уже Камара получил по ногам от Мауасса. Перспективный штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".

Со штрафного навесил Кайо на ближнюю штангу, но здесь головой в падении вынес сферу на угловой Куяте.

С угла поля последовал навес от Кайо в центр штрафной, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Лекомт.

Убежал в контратаку по флангу Мауасса, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

После навеса с угла поля от Хазри пробил головой с линии вратарской Вахи, но сфера полетела рядом со штангой.

Грубо налетел на фланге Ферри на ногу Кайо. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу монегасков.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

Получил мяч на фланге Кайо и подал на дальнюю штангу, но здесь спокойно Жюльен головой вынес сферу.

Прорывался на скорости по флангу Норден и попытался прострелить с штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника сфера отправилась в аут.

Красивый пас пяткой исполнял Фолланд на ход Бен-Йеддеру, но перехватил сферу в последний момент Куяте.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Норден, обыграл защитника и пробил по воротам, но рикошетом от ноги защитника сфера полетела в руки вратарю.

Прорывался по флангу Агилар и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе Лекомт спокойно забрал мяч в свои руки.

Грубо сыграл в подкате в ногу сопернику на фланге Бен-Йеддер. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Теперь уже получил по ногам Норден в борьбе против Марипана в центре поля. Очередной штрафной исполнять будут гости.

Фолланд на скорости убежал по правой бровке, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Жюльен.

Перед чужой штрафной получил по ногам Фолланд в борьбе против Силла. Опасный штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".

Попытался закрутить в ближнюю девятку Кайо, но мяч перелетел не только стенку, но и перекладину.

Мог убегать на ворота соперника Норден после паса от Хазри, но вовремя вернулся в оборону Дисаси и вынес сферу в подкате.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хазри. Потребуется ему медицинская помощь.

Попытался Норден с центра поля перебросить вышедшего из ворот Нюбеля, но мяч полетел немного неточно.

Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Диоп. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Арно Норден! Неожиданно вышли вперед гости. Подхватил мяч в центре поля Норден, прошел вперед, обыграл на ходу троих защитников и пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол ворот.

Отдавал по флангу Головин на ход Кайо, но того опередил Сако и в чистейшем подкате вынес сферу за пределы поля.

Подхватил мяч на углу штрафной Хазри и вторым касанием пробил в дальний угол, но точность подвела на этот раз футболиста.

Мог убегать в штрафную соперника Головин после заброса от Фофана, но его грамотно от мяч корпусом оттеснил Сако.

21' Навесил с углового Хазри в центр штрафной, где пробил Жюльен головой, но мяч угодил точно в спину Марипану.

20' Продавил соперника по флангу Сако и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

19' Забросил со штрафного Ферри на ход Нордену на дальнюю штангу, но здесь Дисаси вынес сферу головой в аут.

18' В центре поля получил по ногам Хазри в борьбе против Марипана. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

17' С левого фланга прострелил Головин в штрафную соперника на Бен-Йеддера, но в последний момент мяч перехватил Куяте.

16' Отдавал пас по флангу Сако на ход Нордену, но тот не смог оторваться от соперника на скорости и в итоге потерял мяч.

15' С угла поля Хазри навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Куяте, но кулаком отбил сферу на угловой.

14' Отличным пасом вывел Хазри в штрафную соперника Нордена, но тот в ближнем бою не сумел переиграть Нюбеля.

13' Диагональный пас исполнял Ферри на ход Нордену в чужую штрафную, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

12' Продавил соперника по правой бровке Норден и прострелил вдоль ворот, но первым на мяче оказался Дисаси и вынес сферу в аут.

11' Мог убегать на ворота соперника Норден после паса от Хазри, но на выходе Нюбель оказался первым на мяче.

10' Забросил Дисаси в штрафную соперника, где после серии рикошетов смог пробить с ходу Диоп, но мяч застрял в гуще защитников.

9' Диагональ исполнял Фофана на левый фланг, куда Головин забегал, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

8' Убежал в атаку по правой бровке Диоп и прострелил в центр штрафной на Бен-Йеддера, который пробил в касание, но смог отбить в падении Лекомт.

7' С угла поля навесил в штрафную соперника Кайо, но здесь нарушил правила Фофана в борьбе против Жюльена.

6' Отдавал Фолланд проникающий пас в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' С правого фланга Леруа забросил в штрафную на Хазри, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

4' После поперечного паса от Хазри пробил с линии чужой штрафной Вахи, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

3' Забросил с правого фланга в штрафную соперника Фолланд под удар Головину, но тот с лету отправил сферу точно в руки голкиперу.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе оранжево-синий комплект формы.