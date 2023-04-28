Тур: 33. Стадион: Луи II. Главный судья: Болланжье Марк
История личных встреч
Монако
Монпелье
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.08
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.53
|Эмболо Брель
|12
|0.38
|Головин Александр
|7
|0.22
|Дьятта Крепен
|4
|0.13
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.13
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|Фолланд Кевин
|3
|0.09
|Марипан Гильермо
|3
|0.09
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Боаду Мирон
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|13
|0.41
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.31
|Норден Арно
|5
|0.16
|Хазри Вахби
|4
|0.13
|Мауасса Фет
|3
|0.09
|Мавидиди Стефи
|3
|0.09
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|5
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Марипан Гильермо
|3
|1
|Головин Александр
|4
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|4
|3
|Вахи Элю
|7
|1
|Хазри Вахби
|5
|1
|Ферри Жордан
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Куяте Кики
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Монако
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
10
Монако
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
18
Волевые поражения
27
19
Монако
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Монпелье
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
34
29
Голы по времени матча
Забито
38
23
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
8
21%
8
35%
1-15
7
18%
3
13%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
8
21%
4
17%
61-75
3
8%
5
22%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
8
32%
4
15%
76-90
Забито
30
26
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
27%
8
31%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
3
12%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
32%
3
12%
61-75
4
21%
9
36%
76-90
Забито
68
49
33 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
10
15%
11
22%
1-15
11
16%
8
16%
16-30
12
18%
4
8%
31-45
12
18%
4
8%
46-60
12
18%
9
18%
61-75
11
16%
13
27%
76-90
Пропущено
44
51
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
4
9%
7
14%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
8
18%
11
22%
31-45
7
16%
6
12%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
12
27%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3
Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1
Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0
Результаты матчей
Монако
Монпелье
Точный счет
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 41%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
106
611
610
314
313
116
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
124
510
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
275
2210
1121
923
428
329
230
131
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|51 - 34
|53
|7.
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|50 - 36
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|48 - 52
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогнозы на матч Монако - Монпелье
Исход игры
Монако
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Монако
41.5% (22)
2:0 Монако
22.6% (12)
1:0 Монако
15.1% (8)
3:0 Монако
5.7% (3)
3:1 Монако
3.8% (2)
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