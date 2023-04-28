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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Монако
 
Позже
Монпелье
Прогнозы 53
Монако 98.1% (52)
X 1.9% (1)
Монпелье 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Монпелье
1.55
4.90
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Монако
Монпелье

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.53
Эмболо Брель 12 0.38
Головин Александр 7 0.22
Дьятта Крепен 4 0.13
Бен Сехир Элиссе 4 0.13
Дисаси Аксель 3 0.09
Фолланд Кевин 3 0.09
Марипан Гильермо 3 0.09
Фофана Юссуф 2 0.06
Боаду Мирон 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 13 0.41
Саванье Тежи 10 (5) 0.31
Норден Арно 5 0.16
Хазри Вахби 4 0.13
Мауасса Фет 3 0.09
Мавидиди Стефи 3 0.09
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 3 1
Головин Александр 4 0
Бен-Йеддер Виссам 3 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 3
Вахи Элю 7 1
Хазри Вахби 5 1
Ферри Жордан 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 4 0
Шотар Жорис 4 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Куяте Кики 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Монако
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
10
Монако
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
18

Волевые поражения

27
19
Монако
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Монпелье
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

34
29

Голы по времени матча

Забито

38
23
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
8
21%
8
35%
1-15
7
18%
3
13%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
8
21%
4
17%
61-75
3
8%
5
22%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
8
32%
4
15%
76-90

Забито

30
26
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
27%
8
31%
76-90

Пропущено

19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
3
12%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
32%
3
12%
61-75
4
21%
9
36%
76-90

Забито

68
49
33 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
10
15%
11
22%
1-15
11
16%
8
16%
16-30
12
18%
4
8%
31-45
12
18%
4
8%
46-60
12
18%
9
18%
61-75
11
16%
13
27%
76-90

Пропущено

44
51
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
4
9%
7
14%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
8
18%
11
22%
31-45
7
16%
6
12%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
12
27%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3
Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1
Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0

Результаты матчей

Монако
Монпелье

Точный счет

1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 41%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
10
6
1.5
6
11
6
10
2.5
3
14
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
12
4
1.5
5
10
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
27
5
22
10
1.5
11
21
9
23
2.5
4
28
3
29
3.5
2
30
1
31
4.5
2
30
1
31
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
7.
Лион
 Заявка 32 14 8 10 50 - 36 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 32 12 4 16 48 - 52 40
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 21 минуту.

    Главный судья: Болланжье Марк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Монако.
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    1.52 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Монако 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Монпелье
    1.55
    4.90
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монако - Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Монпелье

    Исход игры
    Монако
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    41.5% (22)
    2:0 Монако
    22.6% (12)
    1:0 Монако
    15.1% (8)
    3:0 Монако
    5.7% (3)
    3:1 Монако
    3.8% (2)
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