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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Марсель
2:1
Второй тайм: 87'
Осер
0'
0:1
33' Гол
Туре Бирама
41' Желтая карточка
Санчес Алексис
1:1
75' Гол
Юндер Дженгиз
2:1
77' Гол
Санчес Алексис

Ход матча

33'
0:1
Туре Бирама
41'
Санчес Алексис
 
46'
Тавареш Нуну
Каборе Исса
 
68'
 
Аблин Маттис
Ньянг М'Байе
70'
Пайе Димитри
Оливейра Витор
 
71'
Гендузи Маттео
МБемба Шансель
 
75'
Юндер Дженгиз
1:1
77'
Санчес Алексис
(Гендузи Маттео)
2:1
79'
 
Сахи Хамза
Да Кошта Нуну
79'
 
Синайоко Лассин
Эн Готье
79'
 
Перрен Гаэтан
М'Чангама Юссуф
87'
 
Дюжимон Реми
Пелленар Тео

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 123
Марсель 96.7% (119)
X 2.4% (3)
Осер 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Осер
4.00
5.85
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
23
Колашинац
Сеад
29
Каборе
Исса
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
7
Клосс
Жонатан
17
Юндер
Дженгиз
9
Оливейра
Витор
70
Санчес
Алексис
1
Ионуц
Андрей
Раду
27
Жанвье
Жульян
4
Жубал
Мендес
5
Пелленар
Тео
97
Равелсон
Райан
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
13
Зедатка
Аким
7
Эн
Готье
11
Ньянг
М'Байе
9
Да
Кошта
Нуну
Марсель
3-4-3
Осер
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Осер

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:2
К
0:2
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
2:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

83
78

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 13 (2) 0.39
Тавареш Нуну 6 0.18
Юндер Дженгиз 5 (1) 0.15
Колашинац Сеад 4 0.12
МБемба Шансель 4 0.12
Верету Жордан 3 0.09
Суарес Луис III 3 0.09
Гендузи Маттео 2 (1) 0.06
Пайе Димитри 2 (1) 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Жерсон Сантос 2 0.06
Оливейра Витор 2 0.06
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.15
Ньянг М'Байе 5 (3) 0.15
Жубал Мендес 3 (1) 0.09
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.09
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Туре Бирама 2 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Санчес Алексис 3 0
Верету Жордан 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 5 1
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Менса Гидеон 5 0
Жубал Мендес 4 0
Зедатка Аким 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Результаты матчей

Марсель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

10
10
Марсель
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Осер
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

1
16

Волевые поражения

27
11
Марсель
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Осер
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

37
21

Голы по времени матча

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
10%
3
20%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
9
31%
1
7%
46-60
5
17%
4
27%
61-75
4
14%
4
27%
76-90

Пропущено

20
31
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
15%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
8
40%
7
23%
76-90

Забито

27
13
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
4
15%
3
23%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
8
30%
30%
2
15%
31-45
7
26%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
22%
1
8%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
14%
7
29%
29%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
5
36%
5
21%
76-90

Забито

56
28
25 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
7
13%
6
21%
1-15
5
9%
3
11%
16-30
13
23%
4
14%
31-45
16
29%
4
14%
46-60
5
9%
6
21%
61-75
10
18%
5
18%
76-90

Пропущено

34
55
14 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
5
15%
10
18%
1-15
4
12%
6
11%
16-30
5
15%
11
20%
31-45
2
6%
8
15%
46-60
5
15%
8
15%
61-75
13
38%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1
Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0
Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3

Результаты матчей

Марсель
Осер

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Марсель
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
4
12
4
12
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
12
4
1.5
3
13
4
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
22
10
19
13
1.5
7
25
8
24
2.5
1
31
2
30
3.5
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 2:1 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 1:2 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 2:1 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 1:2 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 2:1 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 1:2 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Осер контролирует мяч.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 86'
    Санчес Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 86'
    Пайе Димитри из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 86'
    Тактическая замена. Пелленар Тео уходит с поля и его заменяет Дюжимон Реми
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Тавареш Нуну
  • 85'
    Контроль мяча: Марсель: 73%, Осер: 27%.
  • 85'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 84'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 83'
    Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 83'
    Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 83'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 83'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 82'
      Ронжье Валентин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      81'
      Перрен Гаэтан задерживает мяч рукой
    • 80'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Марсель: 73%, Осер: 27%.
    • 79'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 79'
      Тактическая замена. М'Чангама Юссуф уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 79'
      Тактическая замена. Эн Готье уходит с поля и его заменяет Синайоко Лассин
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Осер.
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      BetBoom
      1.32 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Марсель 96.7% (119)
    X 2.4% (3)
    Осер 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Осер
    4.00
    5.85
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 2:1 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:1 Осер

    Исход игры
    Марсель
    96.7% (119)
    Ничья
    2.4% (3)
    Осер
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    36.6% (45)
    2:1 Марсель
    33.3% (41)
    1:0 Марсель
    10.6% (13)
    3:1 Марсель
    8.1% (10)
    3:0 Марсель
    3.3% (4)
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