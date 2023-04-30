Тур: 33. Стадион: Велодром. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:1
33' ГолТуре Бирама
41' Желтая карточкаСанчес Алексис
1:1
75' ГолЮндер Дженгиз
2:1
77' ГолСанчес Алексис
90'+4
Ход матча
33'
0:1
41'
75'
1:1
77'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
12 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
12 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
29
Каборе
Исса
12
Туре
Бирама
13
Зедатка
Аким
7
Эн
Готье
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Вратарь
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
13 Зедатка АкимПолузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Осер
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
83
78
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|13 (2)
|0.39
|Тавареш Нуну
|6
|0.18
|Юндер Дженгиз
|5 (1)
|0.15
|Колашинац Сеад
|4
|0.12
|МБемба Шансель
|4
|0.12
|Верету Жордан
|3
|0.09
|Суарес Луис III
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.06
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.06
|Жиго Самуэль
|2
|0.06
|Жерсон Сантос
|2
|0.06
|Оливейра Витор
|2
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Бамба Дьенг
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.15
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.15
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.09
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.09
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.06
|Туре Бирама
|2
|0.06
|Эн Готье
|2
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Ронжье Валентин
|6
|0
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Санчес Алексис
|3
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|5
|1
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жубал Мендес
|4
|0
|Зедатка Аким
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
10
11
Марсель
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Осер
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
1
16
Волевые поражения
27
11
Марсель
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Осер
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
37
22
Голы по времени матча
Забито
31
16
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
10%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
9
29%
29%
1
6%
46-60
6
19%
4
25%
61-75
5
16%
4
25%
76-90
Пропущено
21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
4
19%
4
12%
31-45
1
5%
6
18%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
8
38%
8
24%
76-90
Забито
27
13
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
4
15%
3
23%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
8
30%
30%
2
15%
31-45
7
26%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
22%
1
8%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
14%
7
29%
29%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
5
36%
5
21%
76-90
Забито
58
29
25 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
7
12%
6
21%
1-15
5
9%
3
10%
16-30
13
22%
5
17%
31-45
16
28%
4
14%
46-60
6
10%
6
21%
61-75
11
19%
5
17%
76-90
Пропущено
35
57
15 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 26
5
14%
10
18%
1-15
4
11%
6
11%
16-30
6
17%
11
19%
31-45
2
6%
8
14%
46-60
5
14%
9
16%
61-75
13
37%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1
Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0
Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3
Результаты матчей
Марсель
Осер
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Марсель
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
89
412
413
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
125
124
314
412
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
2310
2013
726
825
132
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|61 - 32
|70
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|15.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
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|Лион
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|Реймс
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|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Осер
Исход игры
Марсель
96.7% (119)
Ничья
2.4% (3)
Осер
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
46.09% (53)
Нет
53.91% (62)
Популярный счёт
2:0 Марсель
36.6% (45)
2:1 Марсель
33.3% (41)
1:0 Марсель
10.6% (13)
3:1 Марсель
8.1% (10)
3:0 Марсель
3.3% (4)
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