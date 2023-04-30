Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Марсель

83' Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Г О О О О Л - Санчес Алексис забивает с правой ноги!

77' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Забив гол, Марсель сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

75' Г О О О О Л - Юндер Дженгиз забивает ударом с правой ноги!

75' Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хорошую попытку сделал Аблин Маттис . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Гендузи Маттео из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Юндер Дженгиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Осер

71' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Осер

70' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Осер

68' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Удар от ворот произведет Осер

65' Удар от ворот произведет Марсель

65' М'Чангама Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

64' Удар от ворот произведет Осер

63' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ох, нехорошо это выглядит. Ньянг М'Байе получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Оливейра Витор нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.

60' Ронжье Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Юндер Дженгиз из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

59' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Осер

58' Тавареш Нуну из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Удар от ворот произведет Марсель

57' Удар от ворот произведет Осер

56' Юндер Дженгиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Удар от ворот произведет Марсель

55' Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Зедатка Аким из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

52' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Эн Готье из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Оливейра Витор пробует нанести удар издали, но Ионуц Андрей Раду держит все под контролем

47' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника