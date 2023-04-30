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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Труа
0:1
Второй тайм: 62'
Ницца
0'
0:1
2' Гол
Будауи Хишем
51' Желтая карточка
Моффи Теремас

Ход матча

2'
0:1
Будауи Хишем
46'
Угбо Ике
Рен-Аделед Жефф
 
51'
 
Моффи Теремас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 176 Количество передач 324
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 121
Труа 7.4% (9)
X 24.8% (30)
Ницца 67.8% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Ницца
5.00
7.60
5.16
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
24
Шавалерин
Ксавье
8
Агум
Люсьен
29
Одоберт
Уилсон
14
Рен-Аделед
Жефф
7
Бальде
Мама
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
Труа
3-4-2-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Труа
Ницца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.36
Лопеш Рони 5 0.15
Одоберт Уилсон 4 0.12
Рипар Рено 4 0.12
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Шавалерин Ксавье 2 0.06
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 9 0.27
Делор Анди 6 (3) 0.18
Пепе Николя 6 (3) 0.18
Моффи Теремас 4 0.12
Баркли Росс 3 0.09
Браими Билаль 3 0.09
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Куаме Роминигуе 7 0
Сальмье Йоанн 5 1
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Росарио Пабло 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0

Результаты матчей

Труа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

13
8
Труа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Ницца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

39
9

Волевые поражения

12
18
Труа
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Ницца
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

40
12

Волевые поражения

25
26

Голы по времени матча

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Пропущено

24
15
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
8%
4
27%
1-15
3
13%
5
33%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
38%
4
27%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
13%
3
16%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
5
26%
76-90

Пропущено

46
16
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
9
20%
1
6%
1-15
4
9%
2
13%
16-30
7
15%
5
31%
31-45
10
22%
2
13%
46-60
8
17%
1
6%
61-75
8
17%
5
31%
76-90

Забито

40
39
18 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
5
13%
6
15%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
6
15%
10
26%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
5
13%
6
15%
61-75
12
30%
7
18%
76-90

Пропущено

70
31
27 В 1-м тайме 18
43 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 23
11
16%
5
16%
1-15
7
10%
7
23%
16-30
9
13%
6
19%
31-45
16
23%
3
10%
46-60
10
14%
1
3%
61-75
17
24%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0
Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0
Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2
Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0

Результаты матчей

Труа
Ницца

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Труа
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
10
1.5
3
13
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
10
1.5
5
11
4
13
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
23
9
12
20
1.5
8
24
5
27
2.5
5
27
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 3:2 Заявка 33 17 5 11 54 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 1:0 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 1:0 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Реймс
 0:1 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:1 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 2:3 Заявка 33 3 5 25 27 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 3:2 Заявка 17 13 0 4 36 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 0:1 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 1:0 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 1:0 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:1 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 2:3 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 1:0 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 0:1 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
10.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
11.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 3:2 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 2:3 Заявка 16 1 2 13 10 - 38 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Росарио Пабло нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 58'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 58'
      Данте Бонфим из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      58'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца подал угловой справа.
    • 58'
      Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 57'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Рами Адиль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Будауи Хишем
    • 56'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      56'
      Яссер Ларуси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Труа: 31%, Ницца: 69%.
    • 54'
      Тюрам Кефрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Труа пытается что-то создать.
    • 54'
      Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 54'
      Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 53'
      Шавалерин Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      53'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 53'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Труа пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      51'
      Моффи Теремас получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      51'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Моффи Теремас нырнул в штрафной. Спорно!
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 33%, Ницца: 67%.
    • 50'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      49'
      Бар Мельвен из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Одоберт Уилсон.
    • 49'
      Одоберт Уилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 47'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Угбо Ике
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Ницца: 65%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья свистит. Буанани Бадредин атаковал сзади соперника. Это Яссер Ларуси заработал своей команде штрафной
    • 45'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Труа пытается что-то создать.
    • 43'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Ницца контролирует мяч.
    • 41'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Буанани Бадредин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Ницца: 66%.
    • 40'
      Агум Люсьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 40'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      40'
      Буанани Бадредин из команды Ницца подал угловой справа.
    • 40'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ницца контролирует мяч.
    • 39'
      Агум Люсьен нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      39'
      Одоберт Уилсон из команды Труа подал угловой слева.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Труа пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 37'
      Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Ницца начинает контратаку
    • 37'
      Оооо... вот это был удар! Шавалерин Ксавье должен был забить с этой позиции.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Шавалерин Ксавье. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 36%, Ницца: 64%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 35'
      Будауи Хишем из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 35'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Труа пытается что-то создать.
    • 34'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Ремзи Аарон из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 34'
      Бруус Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Ремзи Аарон из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 31'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 31'
      Шанс! Моффи Теремас из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 31'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 36%, Ницца: 64%.
    • 29'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Агум Люсьен пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 29'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 29'
      Рами Адиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      29'
      Яссер Ларуси из команды Труа подал угловой справа.
    • 28'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Одоберт Уилсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Фол, нарушение
      26'
      Агум Люсьен из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
    • 25'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Труа пытается что-то создать.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Ницца: 63%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Моффи Теремас из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
    • 24'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 24'
      Буанани Бадредин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Буанани Бадредин
    • 23'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 23'
      Шанс! Лотомба Жордан из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • Фол, нарушение
      22'
      Бруус Андреас из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Бар Мельвен заработал фол
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 21'
      Труа пытается что-то создать.
    • 21'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Труа: 42%, Ницца: 58%.
    • 20'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Труа пытается что-то создать.
    • 19'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Агум Люсьен из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 17'
      Моффи Теремас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 15'
      Рен-Аделед Жефф из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 15'
      Труа контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Ницца: 63%.
    • 14'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Буанани Бадредин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 12'
      Труа контролирует мяч.
    • 11'
      Шмейхель Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Труа пытается что-то создать.
    • 11'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Ремзи Аарон из команды Ницца подал угловой слева.
    • 10'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 10'
      Моффи Теремас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 32%, Ницца: 68%.
    • 10'
      Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Буанани Бадредин должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 6'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 6'
      Буанани Бадредин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 6'
      Ремзи Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 6'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Ремзи Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Ницца: 66%.
    • Угловой
      5'
      Ремзи Аарон из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Рами Адиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Моффи Теремас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Труа пытается что-то создать.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Будауи Хишем из команды Ницца правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • 1'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.6% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Труа 7.4% (9)
    X 24.8% (30)
    Ницца 67.8% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Ницца
    5.00
    7.60
    5.16
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:1 Ницца

    Исход игры
    Труа
    7.4% (9)
    Ничья
    24.8% (30)
    Ницца
    67.8% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    30.6% (37)
    0:1 Ницца
    24% (29)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    0:2 Ницца
    7.4% (9)
    1:0 Труа
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Ницца
    2.5% (3)
    2:1 Труа
    1.7% (2)
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    Ницца
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