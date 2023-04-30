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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Труа
0:1
Конец матча
Ницца
0'
0:1
2' Гол
Будауи Хишем
51' Желтая карточка
Моффи Теремас
64' Желтая карточка
Ремзи Аарон
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Будауи Хишем
46'
Угбо Ике
Рен-Аделед Жефф
 
51'
 
Моффи Теремас
64'
 
Ремзи Аарон
69'
 
Аталь Юсеф
Лотомба Жордан
70'
 
Баркли Росс
Буанани Бадредин
70'
Яде Папа Ндиага
Ларуси Яссер
 
80'
Бальде Тьерно
Бруус Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 14
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 364 Количество передач 657
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Труа 7.4% (9)
X 24.8% (30)
Ницца 67.8% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
24
Шавалерин
Ксавье
8
Агум
Люсьен
29
Одоберт
Уилсон
14
Рен-Аделед
Жефф
7
Бальде
Мама
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
Труа
3-4-2-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Труа
Ницца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.36
Лопеш Рони 5 0.15
Одоберт Уилсон 4 0.12
Рипар Рено 4 0.12
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Шавалерин Ксавье 2 0.06
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 9 0.27
Делор Анди 6 (3) 0.18
Пепе Николя 6 (3) 0.18
Моффи Теремас 4 0.12
Баркли Росс 3 0.09
Браими Билаль 3 0.09
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Куаме Роминигуе 7 0
Сальмье Йоанн 5 1
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Росарио Пабло 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Ремзи Аарон 3 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0

Результаты матчей

Труа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

13
8
Труа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Ницца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

39
9

Волевые поражения

12
18
Труа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Ницца
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

40
12

Волевые поражения

25
26

Голы по времени матча

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
13%
4
19%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Пропущено

25
15
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
4
27%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
4
27%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
3
13%
3
16%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
5
26%
76-90

Пропущено

46
16
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
9
20%
1
6%
1-15
4
9%
2
13%
16-30
7
15%
5
31%
31-45
10
22%
2
13%
46-60
8
17%
1
6%
61-75
8
17%
5
31%
76-90

Забито

40
40
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
5
13%
7
18%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
6
15%
10
25%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
5
13%
6
15%
61-75
12
30%
7
18%
76-90

Пропущено

71
31
28 В 1-м тайме 18
43 Во 2-м тайме 13
21 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 23
12
17%
5
16%
1-15
7
10%
7
23%
16-30
9
13%
6
19%
31-45
16
23%
3
10%
46-60
10
14%
1
3%
61-75
17
24%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0
Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0
Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2
Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0

Результаты матчей

Труа
Ницца

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Труа
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
3
13
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
5
12
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
24
9
12
21
1.5
8
25
5
28
2.5
5
28
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 33 24 3 6 76 - 33 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 33 13 9 11 45 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 12 2 3 38 - 21 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 2:1 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 1:2 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лорьян
 2:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Ницца: 64%.
  • 94'
    Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Рами Адиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Галлон Готье из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 93'
    Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Бальде Мама. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Агум Люсьен из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Труа контролирует мяч.
  • 92'
    Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Ницца: 65%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья свистит. Буанани Бадредин атаковал сзади соперника. Это Яссер Ларуси заработал своей команде штрафной
    • 45'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Труа пытается что-то создать.
    • 43'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Ницца контролирует мяч.
    • 41'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Буанани Бадредин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Ницца: 66%.
    • 40'
      Агум Люсьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 40'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      40'
      Буанани Бадредин из команды Ницца подал угловой справа.
    • 40'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ницца контролирует мяч.
    • 39'
      Агум Люсьен нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      39'
      Одоберт Уилсон из команды Труа подал угловой слева.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Одоберт Уилсон
    • 37'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 37'
      Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Ницца начинает контратаку
    • 37'
      Оооо... вот это был удар! Шавалерин Ксавье должен был забить с этой позиции.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Шавалерин Ксавье. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 36%, Ницца: 64%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 35'
      Будауи Хишем из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 35'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Труа пытается что-то создать.
    • 34'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Ремзи Аарон из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 34'
      Бруус Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Ремзи Аарон из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 31'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 31'
      Шанс! Моффи Теремас из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 31'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 36%, Ницца: 64%.
    • 29'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Агум Люсьен пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 29'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 29'
      Рами Адиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      29'
      Яссер Ларуси из команды Труа подал угловой справа.
    • 28'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Одоберт Уилсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Фол, нарушение
      26'
      Агум Люсьен из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
    • 25'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Труа пытается что-то создать.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Ницца: 63%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Моффи Теремас из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
    • 24'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 24'
      Буанани Бадредин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Буанани Бадредин
    • 23'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 23'
      Шанс! Лотомба Жордан из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • Фол, нарушение
      22'
      Бруус Андреас из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Бар Мельвен заработал фол
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 21'
      Труа пытается что-то создать.
    • 21'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Труа: 42%, Ницца: 58%.
    • 20'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Труа пытается что-то создать.
    • 19'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Агум Люсьен из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 17'
      Моффи Теремас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 15'
      Рен-Аделед Жефф из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 15'
      Труа контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Ницца: 63%.
    • 14'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Буанани Бадредин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 12'
      Труа контролирует мяч.
    • 11'
      Шмейхель Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Труа пытается что-то создать.
    • 11'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Ремзи Аарон из команды Ницца подал угловой слева.
    • 10'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 10'
      Моффи Теремас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 32%, Ницца: 68%.
    • 10'
      Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Буанани Бадредин должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 6'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 6'
      Буанани Бадредин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 6'
      Ремзи Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 6'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Ремзи Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Ницца: 66%.
    • Угловой
      5'
      Ремзи Аарон из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Рами Адиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Моффи Теремас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Труа пытается что-то создать.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Будауи Хишем из команды Ницца правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • 1'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Труа 7.4% (9)
    X 24.8% (30)
    Ницца 67.8% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Труа 0:1 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:1 Ницца

    Исход игры
    Труа
    7.4% (9)
    Ничья
    24.8% (30)
    Ницца
    67.8% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    30.6% (37)
    0:1 Ницца
    24% (29)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    0:2 Ницца
    7.4% (9)
    1:0 Труа
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Ницца
    2.5% (3)
    2:1 Труа
    1.7% (2)
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