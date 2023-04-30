Тур: 33. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ход матча
2'
0:1
51'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 13
-
3 Угловые 14
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
364 Количество передач 657
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мазу ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
11 Лопеш РониНападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
34 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Труа
Ницца
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|12 (2)
|0.36
|Лопеш Рони
|5
|0.15
|Одоберт Уилсон
|4
|0.12
|Рипар Рено
|4
|0.12
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.09
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.06
|Угбо Ике
|2
|0.06
|Поросо Джексон
|2
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.27
|Делор Анди
|6 (3)
|0.18
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.18
|Моффи Теремас
|4
|0.12
|Баркли Росс
|3
|0.09
|Браими Билаль
|3
|0.09
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|4
|2
|Куаме Роминигуе
|7
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Агум Люсьен
|5
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Бар Мельвен
|6
|0
|Росарио Пабло
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Ремзи Аарон
|3
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Результаты матчей
Труа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
13
8
Труа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Ницца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
39
9
Волевые поражения
12
18
Труа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Ницца
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
40
12
Волевые поражения
25
26
Голы по времени матча
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
13%
4
19%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Пропущено
25
15
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
4
27%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
4
27%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
3
13%
3
16%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
5
26%
76-90
Пропущено
46
16
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
9
20%
1
6%
1-15
4
9%
2
13%
16-30
7
15%
5
31%
31-45
10
22%
2
13%
46-60
8
17%
1
6%
61-75
8
17%
5
31%
76-90
Забито
40
40
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
5
13%
7
18%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
6
15%
10
25%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
5
13%
6
15%
61-75
12
30%
7
18%
76-90
Пропущено
71
31
28 В 1-м тайме 18
43 Во 2-м тайме 13
21 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 23
12
17%
5
16%
1-15
7
10%
7
23%
16-30
9
13%
6
19%
31-45
16
23%
3
10%
46-60
10
14%
1
3%
61-75
17
24%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0
Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0
Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2
Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0
Результаты матчей
Труа
Ницца
Точный счет
2:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Труа
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
511
313
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
710
512
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
249
1221
825
528
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 33
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|2:1 Заявка
|33
|13
|9
|11
|45 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|1:2 Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 21
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|2:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|1:2 Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|2:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Труа 0:1 Ницца
Исход игры
Труа
7.4% (9)
Ничья
24.8% (30)
Ницца
67.8% (82)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
60.34% (70)
Нет
39.66% (46)
Популярный счёт
1:2 Ницца
30.6% (37)
0:1 Ницца
24% (29)
1:1 Ничья
19.8% (24)
0:2 Ницца
7.4% (9)
1:0 Труа
5.8% (7)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:3 Ницца
2.5% (3)
2:1 Труа
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!