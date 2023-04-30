Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Яссер Ларуси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Судья свистит. Буанани Бадредин атаковал сзади соперника. Это Яссер Ларуси заработал своей команде штрафной

44' Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Буанани Бадредин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

39' Агум Люсьен нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Труа

37' Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Оооо... вот это был удар! Шавалерин Ксавье должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Шавалерин Ксавье . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Труа

35' Будауи Хишем из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

33' Ремзи Аарон из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Труа

31' Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Удар от ворот произведет Труа

31' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Агум Люсьен пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

29' Рами Адиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Яссер Ларуси из команды Труа подал угловой справа.

28' Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Труа

25' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Труа

22' Удар от ворот произведет Ницца

21' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

17' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Ницца

15' Рен-Аделед Жефф из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Буанани Бадредин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

10' Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Труа

9' Оооо... вот это был удар! Буанани Бадредин должен был забить с этой позиции.

9' Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Труа

7' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ремзи Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

5' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Будауи Хишем из команды Ницца правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Труа начинает с центра поля

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре