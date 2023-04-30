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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Клермон
1:0
Второй тайм: 59'
Реймс
0'
1:0
4' Гол
Киэ Грежон
44' Желтая карточка
Уильям Стилл

Ход матча

4'
Киэ Грежон
(Чам Мухаммед)
1:0
44'
 
Уильям Стилл

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 157 Количество передач 310
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 120
Клермон 32.5% (39)
X 42.5% (51)
Реймс 25% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Реймс
3.28
3.60
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
11
Аллевина
Джим
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
39
Ито
Дзюня
3
Думбия
Камори
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
Клермон
3-4-2-1
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Реймс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 7 (2) 0.21
Киэ Грежон 7 (3) 0.21
Хауи Саиф-Эдин 5 0.15
Андрич Комнен 4 (1) 0.12
Гастьен Йоан 3 0.09
Рашани Эльбасан 3 0.09
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.55
Манетси Маршал 6 0.18
Ито Дзюня 5 0.15
Флипс Алексис 4 0.12
Каюсте Йенс 3 0.09
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 8 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Киэ Грежон 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 5 0
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Клермон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Реймс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
8
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

17
21
Клермон
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Реймс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

21
29

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
13%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Пропущено

27
15
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
19%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
7
26%
3
20%
76-90

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
1
5%
5
21%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
6
32%
6
25%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
6
35%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Забито

34
41
11 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 17
11 Не забивали 10
3
9%
8
20%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
6
18%
5
12%
31-45
8
24%
5
12%
46-60
5
15%
5
12%
61-75
10
29%
29%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

44
33
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
5
11%
4
12%
1-15
8
18%
3
9%
16-30
10
23%
8
24%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
8
18%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1
Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0
Реймс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3
Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1

Результаты матчей

Клермон
Реймс

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
6 раз 19%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Клермон
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
22
10
10
22
1.5
9
23
2
30
2.5
6
26
1
31
3.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 3:2 Заявка 33 17 5 11 54 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 1:0 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 1:0 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Реймс
 0:1 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:1 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 2:3 Заявка 33 3 5 25 27 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 3:2 Заявка 17 13 0 4 36 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 0:1 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 1:0 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 1:0 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:1 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 2:3 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 1:0 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 0:1 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
10.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
11.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 3:2 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 2:3 Заявка 16 1 2 13 10 - 38 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 60'
    Контроль мяча: Клермон: 34%, Реймс: 66%.
  • 59'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    59'
    Фоларин Балогун наказан за толчок Ожье Флоран
  • Фол, нарушение
    58'
    Ветеска Матеуш наказан за толчок Фоларин Балогун
  • 58'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 58'
    Сантиметры! Удар с лета нанес Зеффан Мехди, но попал в штангу!
  • 58'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 57'
    Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 57'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 56'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Клермон: 34%, Реймс: 66%.
  • 55'
    Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.2% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Клермон 32.5% (39)
    X 42.5% (51)
    Реймс 25% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Реймс
    3.28
    3.60
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 1:0 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:0 Реймс

    Исход игры
    Клермон
    32.5% (39)
    Ничья
    42.5% (51)
    Реймс
    25% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.65% (41)
    Меньше
    64.35% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (47)
    2:1 Клермон
    20.8% (25)
    1:2 Реймс
    11.7% (14)
    0:1 Реймс
    9.2% (11)
    1:0 Клермон
    7.5% (9)
    2:0 Клермон
    3.3% (4)
    1:3 Реймс
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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