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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Клермон
1:0
Конец матча
Реймс
0'
1:0
4' Гол
Киэ Грежон
43' Желтая карточка
Уильям Стилл
80' Красная карточка
Ветеска Матеуш
80' Желтая карточка
Балогун Фоларин
90' Желтая карточка
Манетси Маршал
90'+6

Ход матча

4'
Киэ Грежон
(Чам Мухаммед)
1:0
43'
 
Уильям Стилл
64'
 
Сирхейс Кай
Фоке Томас
70'
 
Каюсте Йенс
Матусива Азор
70'
Хауи Саиф-Эдин
Чам Мухаммед
 
71'
Маньен Йоанн
Рашани Эльбасан
 
77'
Андрич Комнен
Киэ Грежон
 
78'
Cheick Oumar Konate
Зеффан Мехди
 
78'
Маурер Айман
Гоналон Максим
 
80'
Ветеска Матеуш
 
80'
 
Балогун Фоларин
84'
 
Лопи Дион
Думбия Камори
85'
 
Ван Берген Митчелл
Де Смет Тибо
90'
 
Манетси Маршал

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 241 Количество передач 476
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Клермон 32.5% (39)
X 42.5% (51)
Реймс 25% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
11
Аллевина
Джим
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
39
Ито
Дзюня
3
Думбия
Камори
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
Клермон
3-4-2-1
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Реймс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 7 (2) 0.21
Киэ Грежон 7 (3) 0.21
Хауи Саиф-Эдин 5 0.15
Андрич Комнен 4 (1) 0.12
Гастьен Йоан 3 0.09
Рашани Эльбасан 3 0.09
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.55
Манетси Маршал 6 0.18
Ито Дзюня 5 0.15
Флипс Алексис 4 0.12
Каюсте Йенс 3 0.09
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 8 1
Ветеска Матеуш 5 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Киэ Грежон 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 6 0
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Балогун Фоларин 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Реймс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
8
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

17
21
Клермон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Реймс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

21
29

Голы по времени матча

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
3
19%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Пропущено

27
16
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
3
19%
76-90

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
1
5%
5
21%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
6
32%
6
25%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
6
35%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Забито

35
41
12 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 11
4
11%
8
20%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
6
17%
5
12%
31-45
8
23%
5
12%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
10
29%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

44
34
23 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 20
5
11%
5
15%
1-15
8
18%
3
9%
16-30
10
23%
8
24%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
8
18%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1
Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0
Реймс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3
Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1

Результаты матчей

Клермон
Реймс

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Клермон
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
11
1.5
3
14
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
22
11
10
23
1.5
9
24
2
31
2.5
6
27
1
32
3.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 33 24 3 6 76 - 33 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 33 13 9 11 45 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 12 2 3 38 - 21 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 2:1 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 1:2 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лорьян
 2:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Клермон вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 95'
    Контроль мяча: Клермон: 33%, Реймс: 67%.
  • 95'
    Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Cheick Oumar Konate должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Cheick Oumar Konate оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Маурер Айман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Клермон начинает контратаку
  • 94'
    Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Маурер Айман успешно блокирует удар.
  • 94'
    Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Андрич Комнен ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 93'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Маньен Йоанн из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Желтая карточка
      92'
      Рефери не любит споров - именно за это Манетси Маршал сейчас получил желтую
    • 92'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Диао Мори ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Клермон 32.5% (39)
    X 42.5% (51)
    Реймс 25% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 1:0 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:0 Реймс

    Исход игры
    Клермон
    32.5% (39)
    Ничья
    42.5% (51)
    Реймс
    25% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.65% (41)
    Меньше
    64.35% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (47)
    2:1 Клермон
    20.8% (25)
    1:2 Реймс
    11.7% (14)
    0:1 Реймс
    9.2% (11)
    1:0 Клермон
    7.5% (9)
    2:0 Клермон
    3.3% (4)
    1:3 Реймс
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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