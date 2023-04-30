Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Kamory Doumbia не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Реймс

47' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Матч возобновлен

43' Рефери не любит споров - именно за это Уильям Стилл сейчас получил желтую

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

38' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновится спорным мячом

36' Удар от ворот произведет Клермон

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Удар от ворот произведет Клермон

32' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Реймс

31' Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оооо... вот это был удар! Гоналон Максим должен был забить с этой позиции.

31' ШТАНГА! Пробил головой Гоналон Максим прямо в каркас ворот!

31' Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Kamory Doumbia из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Клермон

23' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Клермон

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Реймс

17' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

16' Удар от ворот произведет Клермон

15' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Абдельамид Юнис не смог попасть в створ ударом издали

10' Удар от ворот произведет Реймс

8' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О Л - Киэ Грежон наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

4' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Клермон

2' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Реймс начинает с центра поля