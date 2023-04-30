Тур: 33. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
1:0
4' ГолКиэ Грежон
43' Желтая карточкаУильям Стилл
80' Красная карточкаВетеска Матеуш
80' Желтая карточкаБалогун Фоларин
90' Желтая карточкаМанетси Маршал
90'+6
Ход матча
4'
1:0
43'
80'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
241 Количество передач 476
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Реймс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Среднее время на гол
72
65
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.21
|Киэ Грежон
|7 (3)
|0.21
|Хауи Саиф-Эдин
|5
|0.15
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.12
|Гастьен Йоан
|3
|0.09
|Рашани Эльбасан
|3
|0.09
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|18 (5)
|0.55
|Манетси Маршал
|6
|0.18
|Ито Дзюня
|5
|0.15
|Флипс Алексис
|4
|0.12
|Каюсте Йенс
|3
|0.09
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|9
|1
|Кофрие Максимилиано
|8
|1
|Ветеска Матеуш
|5
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ожье Флоран
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|5
|2
|Агбаду Эммануэль
|5
|2
|Манетси Маршал
|6
|0
|Ито Дзюня
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Балогун Фоларин
|4
|0
|Флипс Алексис
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Реймс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
8
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
17
21
Клермон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Реймс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
21
29
Голы по времени матча
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
3
19%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90
Пропущено
27
16
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
3
19%
76-90
Забито
19
24
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
1
5%
5
21%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
6
32%
6
25%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
6
35%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Забито
35
41
12 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 11
4
11%
8
20%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
6
17%
5
12%
31-45
8
23%
5
12%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
10
29%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
44
34
23 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 20
5
11%
5
15%
1-15
8
18%
3
9%
16-30
10
23%
8
24%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
8
18%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1
Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0
Реймс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3
Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1
Результаты матчей
Клермон
Реймс
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Клермон
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
512
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
107
511
314
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2211
1023
924
231
627
132
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 33
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|2:1 Заявка
|33
|13
|9
|11
|45 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|1:2 Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 21
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|2:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|1:2 Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|2:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 1:0 Реймс
Исход игры
Клермон
32.5% (39)
Ничья
42.5% (51)
Реймс
25% (30)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (47)
2:1 Клермон
20.8% (25)
1:2 Реймс
11.7% (14)
0:1 Реймс
9.2% (11)
1:0 Клермон
7.5% (9)
2:0 Клермон
3.3% (4)
1:3 Реймс
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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