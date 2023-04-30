Витинья завершает атаку "ПСЖ" ударом с дальней дистанции, однако мяч проходит мимо створа.

Быструю контратаку гостей разгоняет Коне, подачу с левого фланга исполняет Йонгва, однако Доннарумма на выходе забирает мяч.

Бамба Дьенг и Йоанн Катлайн появляются на поле вместо Ибраима Коне и Гедеона Калюлю.

Данилу после навеса Мбаппе с правого фланга пробивает головой, однако выдвинувшийся на перехват Мвого головой остановил полёт мяча!

После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, откуда Ле Фе нанес обводящий удар в касание - снаряд прошел рядом со штангой!

С контроля парижского суперклуба начинается вторая половина встречи, ничего другого им не остается, несмотря на численный дефицит.

Острый прострел Берната с левого края штрафной замкнуть оказалось некому, а на правом фланге Маркиньос не по правилам сыграл против соперника.

Маркиньос получает предупреждение за неадекватную реакцию на свисток судьи и грязные слова в отношении лайнсмена.

Теперь Ле Фе получает желтую карточку за жесткий подкат под Мбаппе в центральной зоне.

Месси со штрафного исполняет заброс в гущу игроков, мяч после верхового единоборства отскакивает к Руису, который в касание бьет мимо створа.

44' Снова Месси попытался обострить в сольном проходе, но в этот раз защитники "Лорьяна" сыграли внимательно.

42' Месси в центральной зоне эффектно обыграл двоих соперников и пробил по воротам - мяч после рикошета пришел в руки Мвого.

41' Тут же еще один момент у гостей! Коне после прострела с правого фланга без помех завершал атаку "Лорьяна", но не попал в створ ворот!

40' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДАРЛИН ЙОНГВА!

Февр эффектно прошел в лицевую линию на правом краю штрафной, обыграв двоих соперников, и покатил во вратарскую, а набежавший Йонгва после рикошета отправил мяч в сетку!

37' Угловой на правом фланге зарабатывает "Лорьян", Ле Фе исполняет подачу от флажка, но оборона "ПСЖ" справляется.

35' Снова на футбольном поле затишье, команды как будто переваривают произошедшее и думают, что делать дальше.

32' Инносент получает желтую карточку за неаккуратный подкат под Солера, неправ был полузащитник гостей.

31' Очень долго футболисты "Лорьяна" оспаривали решение арбитра гол засчитать, однако всё по правилам, игра после единоборства Мбаппе и Мвого не было остановлена, так что слишком опрометчиво поступил голкипер гостей.

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КИЛИАН МБАППЕ!

Мвого, разыгрывая мяч, кинул его себе под ноги, Мбаппе подхватил его и направил в пустые ворота!