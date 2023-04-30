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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
ПСЖ
1:2
Второй тайм: 64'
Лорьян
0'
5' Желтая карточка
Хакими Ашраф
0:1
15' Гол
Ле Фе Энцо
20' Вторая желтая карточка
Хакими Ашраф
1:1
29' Гол
Мбаппе Килиан
32' Желтая карточка
Инносент Бонке
1:2
39' Гол
Йонгва Дарлин
51' Желтая карточка
Маркиньос Маркос
53' Желтая карточка
Ле Фе Энцо

Ход матча

5'
Хакими Ашраф
 
15'
0:1
Ле Фе Энцо
(Февр Ромен)
20'
Хакими Ашраф
 
29'
Мбаппе Килиан
1:1
32'
 
Инносент Бонке
39'
1:2
Йонгва Дарлин
46'
Фабиан Руис
Солер Карлос
 
51'
Маркиньос Маркос
 
53'
 
Ле Фе Энцо
56'
Мендеш Нуну
Бернат Хуан
 
59'
 
Кари Айман
Инносент Бонке
64'
 
Бамба Дьенг
Коне Ибраима
64'
 
Катлайн Йоанн
Калюлю Гедеон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 297 Количество передач 266
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 128
ПСЖ 98.4% (126)
X 0.8% (1)
Лорьян 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лорьян
5.50
9.40
17.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
14
Бернат
Хуан
15
Данилу
Перейра
6
Верратти
Марко
28
Солер
Карлос
17
Витинья
II
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
24
Калюлю
Гедеон
12
Йонгва
Дарлин
8
Инносент
Бонке
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
ПСЖ
4-2-2-2
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

ПСЖ
Лорьян

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
5:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

2.45
1.47

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.87
1

Среднее время на гол

103
90

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.54
1.27

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 23 (2) 0.7
Месси Лионель 15 0.45
Неймар 13 (2) 0.39
Хакими Ашраф 4 0.12
Экитике Уго 3 0.09
Солер Карлос 3 0.09
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Витинья II 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.36
Уттара Данго 6 0.18
Ле Фе Энцо 5 0.15
Коне Ибраима 5 (2) 0.15
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Бамба Дьенг 2 (1) 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Хакими Ашраф 6 1
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Инносент Бонке 5 0
Калюлю Гедеон 5 0
Меите Бамо 4 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лорьян
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

2
14
ПСЖ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лорьян
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

36
18
ПСЖ
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Лорьян
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

38
32

Голы по времени матча

Забито

36
21
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
14%
4
19%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
6
17%
5
24%
31-45
8
22%
4
19%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
9
25%
5
24%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
4
20%
4
14%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
7
35%
6
21%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
3
15%
7
24%
76-90

Забито

38
20
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
6
16%
4
20%
1-15
8
21%
3
15%
16-30
6
16%
4
20%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
10
26%
3
15%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
6
35%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

74
41
35 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
11
15%
8
20%
1-15
12
16%
6
15%
16-30
12
16%
9
22%
31-45
13
18%
8
20%
46-60
7
9%
2
5%
61-75
19
26%
8
20%
76-90

Пропущено

32
46
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 25
3
9%
7
15%
1-15
6
19%
6
13%
16-30
6
19%
3
7%
31-45
10
31%
7
15%
46-60
2
6%
12
26%
61-75
5
16%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1
ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1
Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2

Результаты матчей

ПСЖ
Лорьян

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:3
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:3
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
8
8
6
10
2.5
3
13
5
11
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
11
5
1.5
7
9
7
9
2.5
1
15
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
24
8
21
11
1.5
15
17
13
19
2.5
4
28
7
25
3.5
4
28
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 33 24 3 6 76 - 33 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 33 13 9 11 45 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 12 2 3 38 - 21 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 2:1 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 1:2 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лорьян
 2:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    68'
    После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, откуда Ле Фе нанес обводящий удар в касание - снаряд прошел рядом со штангой!
  • Опасный момент
    66'
    Данилу после навеса Мбаппе с правого фланга пробивает головой, однако выдвинувшийся на перехват Мвого головой остановил полёт мяча!
  • Замена
    65'
    Уго Экитике появляется на поле вместо Витиньи.
  • Замена
    64'
    Бамба Дьенг и Йоанн Катлайн появляются на поле вместо Ибраима Коне и Гедеона Калюлю.
  • Замена
    59'
    Айман Кари появляется на поле вместо Бонке Инносента.
  • 57'
    Быструю контратаку гостей разгоняет Коне, подачу с левого фланга исполняет Йонгва, однако Доннарумма на выходе забирает мяч.
  • 55'
    Витинья завершает атаку "ПСЖ" ударом с дальней дистанции, однако мяч проходит мимо створа.
  • 53'
    Месси со штрафного исполняет заброс в гущу игроков, мяч после верхового единоборства отскакивает к Руису, который в касание бьет мимо створа.
  • Желтая карточка
    52'
    Теперь Ле Фе получает желтую карточку за жесткий подкат под Мбаппе в центральной зоне.
  • Желтая карточка
    51'
    Маркиньос получает предупреждение за неадекватную реакцию на свисток судьи и грязные слова в отношении лайнсмена.
  • 50'
    Острый прострел Берната с левого края штрафной замкнуть оказалось некому, а на правом фланге Маркиньос не по правилам сыграл против соперника.
  • 48'
    С контроля парижского суперклуба начинается вторая половина встречи, ничего другого им не остается, несмотря на численный дефицит.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Фабиан Руис в игре вместо Карлоса Солера.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Жером Брисар к основному времени первого тайма.
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    • 44'
      Снова Месси попытался обострить в сольном проходе, но в этот раз защитники "Лорьяна" сыграли внимательно.
    • 42'
      Месси в центральной зоне эффектно обыграл двоих соперников и пробил по воротам - мяч после рикошета пришел в руки Мвого.
    • Опасный момент
      41'
      Тут же еще один момент у гостей! Коне после прострела с правого фланга без помех завершал атаку "Лорьяна", но не попал в створ ворот!
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДАРЛИН ЙОНГВА!
      Февр эффектно прошел в лицевую линию на правом краю штрафной, обыграв двоих соперников, и покатил во вратарскую, а набежавший Йонгва после рикошета отправил мяч в сетку!
    • Угловой
      37'
      Угловой на правом фланге зарабатывает "Лорьян", Ле Фе исполняет подачу от флажка, но оборона "ПСЖ" справляется.
    • 35'
      Снова на футбольном поле затишье, команды как будто переваривают произошедшее и думают, что делать дальше.
    • Желтая карточка
      32'
      Инносент получает желтую карточку за неаккуратный подкат под Солера, неправ был полузащитник гостей.
    • 31'
      Очень долго футболисты "Лорьяна" оспаривали решение арбитра гол засчитать, однако всё по правилам, игра после единоборства Мбаппе и Мвого не было остановлена, так что слишком опрометчиво поступил голкипер гостей.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КИЛИАН МБАППЕ!
      Мвого, разыгрывая мяч, кинул его себе под ноги, Мбаппе подхватил его и направил в пустые ворота!
    • 28'
      Мбаппе врывается в штрафную с правого края, обыгрывая Тальби, после неудачного прострела мяч возвращается к Килиану, который оказывается на газоне в единоборстве с Мвого, но свисток судьи молчит.
    • 25'
      Гости забрасывают мяч по левому флангу в расчёте на рывок Ле Фе, однако Данилу спокойно опережает автора гола.
    • 23'
      Переходят парижане в позиционное нападение, класс исполнителей позволяет играть первым номером даже в такой ситуации.
    • 22'
      Да, непростой матч получается для "ПСЖ", хотя даже в такой ситуации парижане вполне способны побороться за победу.
    • Жёлтая и сразу красная
      20'
      "ПСЖ" остается в меньшинстве! Хакими грубо подкатывается под соперника в центральном круге и получает вторую желтую карточку!
    • 17'
      Показывает зубы "Лорьян", хотя в последнее время у гостей всё складывалось не очень здорово - пять матчей без побед.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!! 0:1! ЭНЦО ЛЕ ФЕ!
      Февр врывается в штрафную с правого края и катит в центр, а Ле Фе в падении с десяти метров отправляет мяч под перекладину ворот Доннаруммы!
    • Опасный момент
      11'
      Мбаппе получает мяч на входе в штрафную после передачи Берната, обыгрывает защитника и стреляет примерно с 11-метровой отметки, однако Мвого спасает свои ворота!
    • 10'
      Рамос со штрафного из центрального круга неожиданно направил мяч в створ ворот, однако Мвого успел восстановить позицию и снаряд забрал.
    • 9'
      Коне попытался пробить из-за пределов штрафной, однако мяч срикошетил от ноги защитника и пришел в руки Доннарумме.
    • 8'
      Напомним, что "ПСЖ" имеет 8 очков отрыва от "Марселя", чемпионство от парижан уже вряд ли куда-то денется.
    • 6'
      Первый удар в сегодняшнем матче наносит Мбаппе, из-за пределов штрафной Килиан наносит обводящий удар, но мяч летит над перекладиной.
    • Желтая карточка
      5'
      Хакими получает желтую карточку за грубый фол против Февра в центре поля.
    • 3'
      В спокойном темпе начинают встречу парижане, не пытаются хозяева с первых минут навалиться на ворота "Лорьяна".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!