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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
ПСЖ
 
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Лорьян
Прогнозы 49
ПСЖ 100% (49)
X 0% (0)
Лорьян 0% (0)
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13.00
8.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Лорьян

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
5:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

2.45
1.47

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.87
1

Среднее время на гол

103
90

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.54
1.27

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 22 (2) 0.69
Месси Лионель 15 0.47
Неймар 13 (2) 0.41
Хакими Ашраф 4 0.13
Экитике Уго 3 0.09
Солер Карлос 3 0.09
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Витинья II 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.38
Уттара Данго 6 0.19
Коне Ибраима 5 (2) 0.16
Ле Фе Энцо 4 0.13
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Бамба Дьенг 2 (1) 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Неймар 5 1
Хакими Ашраф 5 0
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Калюлю Гедеон 5 0
Инносент Бонке 4 0
Меите Бамо 4 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лорьян
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

2
14
ПСЖ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лорьян
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

36
18
ПСЖ
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Лорьян
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

38
32

Голы по времени матча

Забито

36
21
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
14%
4
19%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
6
17%
5
24%
31-45
8
22%
4
19%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
9
25%
5
24%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
4
20%
4
14%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
7
35%
6
21%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
3
15%
7
24%
76-90

Забито

38
20
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
6
16%
4
20%
1-15
8
21%
3
15%
16-30
6
16%
4
20%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
10
26%
3
15%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
6
35%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

74
41
35 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
11
15%
8
20%
1-15
12
16%
6
15%
16-30
12
16%
9
22%
31-45
13
18%
8
20%
46-60
7
9%
2
5%
61-75
19
26%
8
20%
76-90

Пропущено

32
46
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 25
3
9%
7
15%
1-15
6
19%
6
13%
16-30
6
19%
3
7%
31-45
10
31%
7
15%
46-60
2
6%
12
26%
61-75
5
16%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1
ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1
Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2

Результаты матчей

ПСЖ
Лорьян

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:3
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:3
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
8
8
6
10
2.5
3
13
5
11
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
11
5
1.5
7
9
7
9
2.5
1
15
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
24
8
21
11
1.5
15
17
13
19
2.5
4
28
7
25
3.5
4
28
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
7.
Лион
 Заявка 32 14 8 10 50 - 36 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 32 12 4 16 48 - 52 40
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лорьян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 26 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    ПСЖ 100% (49)
    X 0% (0)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лорьян
    13.00
    8.40
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лорьян

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    36.59% (15)
    Нет
    63.41% (26)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    32.7% (16)
    2:1 ПСЖ
    14.3% (7)
    3:1 ПСЖ
    12.2% (6)
    3:0 ПСЖ
    10.2% (5)
    1:0 ПСЖ
    6.1% (3)
    4:0 ПСЖ
    4.1% (2)
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