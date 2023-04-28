Тур: 33. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Брисар Жером
История личных встреч
ПСЖ
Лорьян
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
26 матчей
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
2.45
1.47
Среднее время на гол
36
61
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.87
1
Среднее время на гол
103
90
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.54
1.27
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|22 (2)
|0.69
|Месси Лионель
|15
|0.47
|Неймар
|13 (2)
|0.41
|Хакими Ашраф
|4
|0.13
|Экитике Уго
|3
|0.09
|Солер Карлос
|3
|0.09
|Маркиньос Маркос
|2
|0.06
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Витинья II
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.38
|Уттара Данго
|6
|0.19
|Коне Ибраима
|5 (2)
|0.16
|Ле Фе Энцо
|4
|0.13
|Ле Бри Тео
|2
|0.06
|Диарра Стефан
|2
|0.06
|Бамба Дьенг
|2 (1)
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Февр Ромен
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|1
|Неймар
|5
|1
|Хакими Ашраф
|5
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|1
|Калюлю Гедеон
|5
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Меите Бамо
|4
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лорьян
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
2
14
ПСЖ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лорьян
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
36
18
ПСЖ
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Лорьян
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
38
32
Голы по времени матча
Забито
36
21
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
14%
4
19%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
6
17%
5
24%
31-45
8
22%
4
19%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
9
25%
5
24%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
4
20%
4
14%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
7
35%
6
21%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
3
15%
7
24%
76-90
Забито
38
20
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
6
16%
4
20%
1-15
8
21%
3
15%
16-30
6
16%
4
20%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
10
26%
3
15%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
6
35%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
74
41
35 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
11
15%
8
20%
1-15
12
16%
6
15%
16-30
12
16%
9
22%
31-45
13
18%
8
20%
46-60
7
9%
2
5%
61-75
19
26%
8
20%
76-90
Пропущено
32
46
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 25
3
9%
7
15%
1-15
6
19%
6
13%
16-30
6
19%
3
7%
31-45
10
31%
7
15%
46-60
2
6%
12
26%
61-75
5
16%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1
ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1
Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2
Результаты матчей
ПСЖ
Лорьян
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:3
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:3
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
106
88
610
313
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
115
79
79
115
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
248
2111
1517
1319
428
725
428
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|51 - 34
|53
|7.
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|50 - 36
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|48 - 52
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогнозы на матч ПСЖ - Лорьян
Исход игры
ПСЖ
100% (49)
Ничья
0% (0)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
36.59% (15)
Нет
63.41% (26)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
32.7% (16)
2:1 ПСЖ
14.3% (7)
3:1 ПСЖ
12.2% (6)
3:0 ПСЖ
10.2% (5)
1:0 ПСЖ
6.1% (3)
4:0 ПСЖ
4.1% (2)
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