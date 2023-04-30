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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
3:2
Второй тайм: 60'
Анже
0'
0:1
19' Пенальти
Бенталеб Набиль
23' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
1:1
25' Гол
Гуйри Амин
2:1
35' Гол в свои ворота
Унтонджи Седрик
2:2
42' Гол
Ньяне Ибраима
3:2
54' Гол
Докю Жереми

Ход матча

19'
0:1
Бенталеб Набиль
23'
 
Унтонджи Седрик
25'
Гуйри Амин
(Буриго Бенжамен)
1:1
35'
Унтонджи Седрик
2:1
42'
2:2
Ньяне Ибраима
(Тиуб Сада)
54'
Докю Жереми
(Гуйри Амин)
3:2
55'
Майер Ловро
Тэт Флавьен
 
56'
 
Камара Усман
Валери Ян

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 263 Количество передач 150
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 121
Ренн 93.4% (113)
X 4.1% (5)
Анже 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Анже
10.80
6.15
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
8
Сантамария
Батист
10
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
92
Тиуб
Сада
25
Бамба
Абдулайе
17
Калумба
Жюстин-Ноэль
6
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
23
Эну
Адриен
10
Абделли
Химад
7
Ньяне
Ибраима
Ренн
4-1-4-1
Анже
5-3-2

История личных встреч

Ренн
Анже

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:2
ТМС
1:0
К
4:5
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:2
К
3:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.45
2

Среднее время на гол

61
45

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.64

Среднее время на гол

62
141

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 11 0.33
Террье Мартен 9 0.27
Мюинга Арно 7 0.21
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.09
Дуэ Дезире 3 0.09
Токо-Экамби Карл 3 0.09
Докю Жереми 3 0.09
Теате Артур 3 0.09
Тэт Флавьен 2 0.06
Аблин Маттис 2 (1) 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенталеб Набиль 4 (2) 0.12
Буфаль Софиан 4 (2) 0.12
Эну Адриен 4 0.12
Сима Абдалла 3 0.09
Салама Амин 3 0.09
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 2 0.06
Тиуб Сада 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Траоре Амари 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ву Кристофер 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 7 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Тиуб Сада 2 0
Валери Ян 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Ренн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Анже
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
8
Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Анже
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
28

Волевые поражения

11
4
Ренн
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Анже
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
28

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

34
9
14 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 2
18 Не забивали 26
6
18%
1
11%
1-15
6
18%
2
22%
16-30
2
6%
2
22%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
6
18%
2
22%
61-75
9
26%
2
22%
76-90

Пропущено

11
34
3 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
0
0%
7
21%
1-15
2
18%
3
9%
16-30
1
9%
10
29%
29%
31-45
5
45%
5
15%
46-60
1
9%
6
18%
61-75
2
18%
3
9%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
1
6%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
2
13%
7
39%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
13%
6
19%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Забито

50
27
20 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 5
6 Не забивали 13
7
14%
6
22%
1-15
7
14%
2
7%
16-30
6
12%
3
11%
31-45
10
20%
2
7%
46-60
9
18%
5
19%
61-75
11
22%
9
33%
76-90

Пропущено

35
66
14 В 1-м тайме 37
21 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 28
3
9%
13
20%
1-15
7
20%
7
11%
16-30
4
11%
17
26%
31-45
9
26%
11
17%
46-60
6
17%
9
14%
61-75
6
17%
9
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1
ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1
Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0

Результаты матчей

Ренн
Анже

Точный счет

3:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
12 раз 38%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Ренн
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
5
1.5
3
14
7
9
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
6
9
3
13
1.5
2
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
20
12
14
18
1.5
5
27
8
24
2.5
1
31
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 3:2 Заявка 33 17 5 11 54 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 1:0 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 1:0 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Реймс
 0:1 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:1 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 2:3 Заявка 33 3 5 25 27 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 3:2 Заявка 17 13 0 4 36 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 0:1 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 1:0 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 1:0 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:1 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 2:3 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 1:0 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 0:1 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
10.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
11.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 3:2 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 2:3 Заявка 16 1 2 13 10 - 38 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • 58'
    Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 58'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 56'
    Валери Ян получил травму и заменен. Ousmane Camara выходит на поле.
  • 56'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Анже: 34%.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 55'
    Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 49'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Анже пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 48'
      Шанс! Мюинга Арно из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 48'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
    • 47'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
    • Угловой
      46'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 45'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
    • 42'
      Тиуб Сада сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 42'
      Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Анже пытается что-то создать.
    • 41'
      Тиуб Сада из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 40'
      Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
    • 39'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Унтонджи Седрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Анже: 35%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 33'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      33'
      Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      32'
      Абделли Химад из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 32'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 31'
      Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Анже: 30%.
    • 29'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Анже начинает контратаку
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 25'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 25'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Анже начинает контратаку
    • 25'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      25'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Анже: 28%.
    • 25'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      23'
      Унтонджи Седрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      23'
      Безумный фол. Унтонджи Седрик грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
    • 23'
      Гуйри Амин из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 22'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Бамба Абдулайе из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Докю Жереми.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Анже: 34%.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Анже забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.
    • 17'
      После проверки VAR судья изменил решение - Анже пробьет пенальти!
    • 16'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Офсайд
      16'
      ПЕНАЛЬТИ - Манданда Стив из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Абделли Химад.
    • 16'
      Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Анже начинает контратаку
    • 15'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Анже: 34%.
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Валери Ян успешно блокирует удар.
    • 13'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Абделли Химад из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ву Кристофер
    • Фол, нарушение
      12'
      Гуйри Амин наказан за толчок Валери Ян
    • 11'
      Анже начинает контратаку
    • 11'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      11'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Анже: 31%.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      8'
      Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 6'
      Анже пытается что-то создать.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Анже: 44%.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ньяне Ибраима нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 2'
      Анже пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 46.3% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Ренн 93.4% (113)
    X 4.1% (5)
    Анже 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Анже
    10.80
    6.15
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 3:2 Анже онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:2 Анже

    Исход игры
    Ренн
    93.4% (113)
    Ничья
    4.1% (5)
    Анже
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    31.9% (37)
    Нет
    68.1% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    46.3% (56)
    2:1 Ренн
    24.8% (30)
    1:0 Ренн
    14% (17)
    3:0 Ренн
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Ренн
    1.7% (2)
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