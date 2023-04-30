Лесли Угочукву нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

42' Г О О О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

42' Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Анже

40' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хорошую попытку сделал Траоре Амари . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Унтонджи Седрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

34' Удар от ворот произведет Ренн

33' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

31' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Анже

31' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

29' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!

25' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Унтонджи Седрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Г О О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Анже забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.

17' После проверки VAR судья изменил решение - Анже пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

16' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Анже

5' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

3' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля