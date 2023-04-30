Тур: 33. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:1
19' ПенальтиБенталеб Набиль
23' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
1:1
25' ГолГуйри Амин
2:1
35' Гол в свои воротаУнтонджи Седрик
2:2
42' ГолНьяне Ибраима
3:2
54' ГолДокю Жереми
66' Желтая карточкаВу Кристофер
69' Желтая карточкаТиуб Сада
72' Undefined phrase: football_event_Ньяне Ибраима
4:2
84' ГолДокю Жереми
90'+5
Ход матча
19'
0:1
23'
25'
1:1
35'
2:1
42'
2:2
54'
3:2
66'
69'
72'
84'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
543 Количество передач 301
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Траоре
Амари
15
Ву
Кристофер
10
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
94
Валери
Ян
92
Тиуб
Сада
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
19 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Тиуб СадаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
29 Камара УсманЗащитник
- Защитник
-
70 Гая ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Нападающий
-
45 Надже ГуэдеНападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Анже
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.45
2
Среднее время на гол
61
45
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.64
Среднее время на гол
62
141
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|11
|0.33
|Террье Мартен
|9
|0.27
|Мюинга Арно
|7
|0.21
|Докю Жереми
|5
|0.15
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.09
|Дуэ Дезире
|3
|0.09
|Токо-Экамби Карл
|3
|0.09
|Теате Артур
|3
|0.09
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Аблин Маттис
|2 (1)
|0.06
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенталеб Набиль
|4 (2)
|0.12
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.12
|Эну Адриен
|4
|0.12
|Сима Абдалла
|3
|0.09
|Салама Амин
|3
|0.09
|Блажич Миха
|2
|0.06
|Дьони Лои
|2
|0.06
|Ньяне Ибраима
|2
|0.06
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|Шабанович Халид
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|6
|0
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Угочукву Лесли
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Ву Кристофер
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|7
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Тиуб Сада
|3
|0
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Валери Ян
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Анже
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
2
11
Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Анже
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
17
28
Волевые поражения
11
4
Ренн
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Анже
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
26
28
Волевые поражения
13
15
Голы по времени матча
Забито
37
12
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 3
18 Не забивали 26
6
16%
1
8%
1-15
7
19%
3
25%
16-30
2
5%
4
33%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
6
16%
2
17%
61-75
10
27%
2
17%
76-90
Пропущено
14
37
6 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
0
0%
7
19%
1-15
3
21%
4
11%
16-30
3
21%
10
27%
31-45
5
36%
6
16%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
2
14%
4
11%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
1
6%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
2
13%
7
39%
76-90
Пропущено
24
32
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
13%
6
19%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Забито
53
30
21 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
7
13%
6
20%
1-15
8
15%
3
10%
16-30
6
11%
5
17%
31-45
11
21%
2
7%
46-60
9
17%
5
17%
61-75
12
23%
9
30%
76-90
Пропущено
38
69
17 В 1-м тайме 38
21 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 25
22 Не пропускали 29
3
8%
13
19%
1-15
8
21%
8
12%
16-30
6
16%
17
25%
31-45
9
24%
12
17%
46-60
6
16%
9
13%
61-75
6
16%
10
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1
ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1
Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0
Результаты матчей
Ренн
Анже
Точный счет
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Ренн
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
125
314
89
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
79
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2112
1518
627
924
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 33
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|2:1 Заявка
|33
|13
|9
|11
|45 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|1:2 Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 21
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|2:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|1:2 Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|2:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 4:2 Анже
Исход игры
Ренн
93.4% (113)
Ничья
4.1% (5)
Анже
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
31.9% (37)
Нет
68.1% (79)
Популярный счёт
2:0 Ренн
46.3% (56)
2:1 Ренн
24.8% (30)
1:0 Ренн
14% (17)
3:0 Ренн
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:1 Ренн
1.7% (2)
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