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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
4:2
Конец матча
Анже
0'
0:1
19' Пенальти
Бенталеб Набиль
23' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
1:1
25' Гол
Гуйри Амин
2:1
35' Гол в свои ворота
Унтонджи Седрик
2:2
42' Гол
Ньяне Ибраима
3:2
54' Гол
Докю Жереми
66' Желтая карточка
Ву Кристофер
69' Желтая карточка
Тиуб Сада
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Ньяне Ибраима
4:2
84' Гол
Докю Жереми
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Бенталеб Набиль
23'
 
Унтонджи Седрик
25'
Гуйри Амин
(Буриго Бенжамен)
1:1
35'
Унтонджи Седрик
2:1
42'
2:2
Ньяне Ибраима
(Тиуб Сада)
54'
Докю Жереми
(Гуйри Амин)
3:2
55'
Майер Ловро
Тэт Флавьен
 
56'
 
Камара Усман
Валери Ян
66'
Ву Кристофер
 
68'
 
Бахойа Жан Маттео
Эну Адриен
69'
 
Тиуб Сада
72'
 
Ньяне Ибраима
76'
Белосьян Женуэль
Теате Артур
 
82'
 
Сима Абдалла
Ньяне Ибраима
83'
 
Рао-Лисоа Лилиан
Тиуб Сада
84'
Докю Жереми
(Буриго Бенжамен)
4:2
85'
Токо-Экамби Карл
Мюинга Арно
 
86'
Угочукву Лесли
Докю Жереми
 
86'
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 543 Количество передач 301
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Ренн 93.4% (113)
X 4.1% (5)
Анже 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
8
Сантамария
Батист
10
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
92
Тиуб
Сада
25
Бамба
Абдулайе
17
Калумба
Жюстин-Ноэль
6
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
23
Эну
Адриен
10
Абделли
Химад
7
Ньяне
Ибраима
Ренн
4-1-4-1
Анже
5-3-2

История личных встреч

Ренн
Анже

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:2
ТМС
1:0
К
4:5
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:2
К
3:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.45
2

Среднее время на гол

61
45

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.64

Среднее время на гол

62
141

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 11 0.33
Террье Мартен 9 0.27
Мюинга Арно 7 0.21
Докю Жереми 5 0.15
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.09
Дуэ Дезире 3 0.09
Токо-Экамби Карл 3 0.09
Теате Артур 3 0.09
Тэт Флавьен 2 0.06
Аблин Маттис 2 (1) 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенталеб Набиль 4 (2) 0.12
Буфаль Софиан 4 (2) 0.12
Эну Адриен 4 0.12
Сима Абдалла 3 0.09
Салама Амин 3 0.09
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 2 0.06
Тиуб Сада 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Траоре Амари 4 0
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 7 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Тиуб Сада 3 0
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Валери Ян 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Ренн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Анже
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

2
11
Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Анже
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
28

Волевые поражения

11
4
Ренн
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Анже
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

26
28

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

37
12
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 3
18 Не забивали 26
6
16%
1
8%
1-15
7
19%
3
25%
16-30
2
5%
4
33%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
6
16%
2
17%
61-75
10
27%
2
17%
76-90

Пропущено

14
37
6 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
0
0%
7
19%
1-15
3
21%
4
11%
16-30
3
21%
10
27%
31-45
5
36%
6
16%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
2
14%
4
11%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
1
6%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
2
13%
7
39%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
13%
6
19%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Забито

53
30
21 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
7
13%
6
20%
1-15
8
15%
3
10%
16-30
6
11%
5
17%
31-45
11
21%
2
7%
46-60
9
17%
5
17%
61-75
12
23%
9
30%
76-90

Пропущено

38
69
17 В 1-м тайме 38
21 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 25
22 Не пропускали 29
3
8%
13
19%
1-15
8
21%
8
12%
16-30
6
16%
17
25%
31-45
9
24%
12
17%
46-60
6
16%
9
13%
61-75
6
16%
10
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1
ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1
Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0

Результаты матчей

Ренн
Анже

Точный счет

3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Ренн
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
12
5
1.5
3
14
8
9
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
7
9
3
13
1.5
3
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
21
12
15
18
1.5
6
27
9
24
2.5
2
31
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 33 24 3 6 76 - 33 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 33 13 9 11 45 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
16.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 12 2 3 38 - 21 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 2:1 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 1:2 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лорьян
 2:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
  • 95'
    Лесли Угочукву нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 94'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Анже пытается что-то создать.
  • 93'
    Ousmane Camara из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 93'
    Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Ренн начинает контратаку
  • 91'
    Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Анже пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
  • Угловой
    90'
    Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
    • 47'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
    • Угловой
      46'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 45'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
    • 42'
      Тиуб Сада сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 42'
      Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Анже пытается что-то создать.
    • 41'
      Тиуб Сада из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 40'
      Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
    • 39'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Унтонджи Седрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Анже: 35%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 33'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      33'
      Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      32'
      Абделли Химад из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 32'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 31'
      Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Анже: 30%.
    • 29'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Анже начинает контратаку
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 25'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 25'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Анже начинает контратаку
    • 25'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      25'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Анже: 28%.
    • 25'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      23'
      Унтонджи Седрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      23'
      Безумный фол. Унтонджи Седрик грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
    • 23'
      Гуйри Амин из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 22'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Бамба Абдулайе из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Докю Жереми.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Анже: 34%.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Анже забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.
    • 17'
      После проверки VAR судья изменил решение - Анже пробьет пенальти!
    • 16'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Офсайд
      16'
      ПЕНАЛЬТИ - Манданда Стив из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Абделли Химад.
    • 16'
      Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Анже начинает контратаку
    • 15'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Анже: 34%.
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Валери Ян успешно блокирует удар.
    • 13'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Абделли Химад из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ву Кристофер
    • Фол, нарушение
      12'
      Гуйри Амин наказан за толчок Валери Ян
    • 11'
      Анже начинает контратаку
    • 11'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      11'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Анже: 31%.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      8'
      Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 6'
      Анже пытается что-то создать.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Анже: 44%.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ньяне Ибраима нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 2'
      Анже пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Ренн 93.4% (113)
    X 4.1% (5)
    Анже 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 4:2 Анже онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 4:2 Анже

    Исход игры
    Ренн
    93.4% (113)
    Ничья
    4.1% (5)
    Анже
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    31.9% (37)
    Нет
    68.1% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    46.3% (56)
    2:1 Ренн
    24.8% (30)
    1:0 Ренн
    14% (17)
    3:0 Ренн
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Ренн
    1.7% (2)
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