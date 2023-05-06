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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Хоффенхайм
3:1
Второй тайм: 71'
Айнтрахт Фр
0'
1:0
8' Гол
Баумгартнер Кристоф
15' Желтая карточка
Туре Альмами
40' Желтая карточка
Гётце Марио
2:0
41' Пенальти
Крамарич Андрей
44' Желтая карточка
Трапп Кевин
45' Красная карточка
Oliver Glasner
3:0
45' Гол
Бебу Ила
48' Красная карточка
Нсоки Стенли
3:1
54' Гол
Гётце Марио
62' Желтая карточка
Борре Рафаэль
66' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
67' Желтая карточка
Крамарич Андрей

Ход матча

8'
Баумгартнер Кристоф
(Гайгер Деннис)
1:0
15'
 
Туре Альмами
40'
 
Гётце Марио
41'
Крамарич Андрей
2:0
44'
 
Трапп Кевин
45'
 
Oliver Glasner
45'
Бебу Ила
(Анхелиньо Хосе)
3:0
46'
 
Ааронсон Пакстен
Линдстрём Йеспер
48'
Нсоки Стенли
 
52'
Бисакшич Эрмин
Даббур Мунас
 
54'
3:1
Гётце Марио
56'
 
Борре Рафаэль
Туре Альмами
62'
 
Борре Рафаэль
66'
Пеллегрино Матараццо
 
67'
Крамарич Андрей
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 181 Количество передач 247
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 122
Хоффенхайм 32.8% (40)
X 36.9% (45)
Айнтрахт Фр 30.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Айнтрахт Фр
2.58
9.30
28.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
8
Гайгер
Деннис
6
Прёмель
Гриша
11
Анхелиньо
Хосе
10
Даббур
Мунас
14
Баумгартнер
Кристоф
1
Трапп
Кевин
20
Хасебе
Макото
18
Туре
Альмами
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибрил
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Хоффенхайм
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Б
4:2
Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

36
39

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 10 (3) 0.32
Баумгартнер Кристоф 7 0.23
Даббур Мунас 5 0.16
Бебу Ила 5 (1) 0.16
Сков Роберт 3 (2) 0.1
Кабак Озан 2 0.06
Рюттер Жоржиньо 2 0.06
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 13 (2) 0.42
Камада Даити 7 (2) 0.23
Линдстрём Йеспер 7 0.23
Роде Себастьян 4 0.13
Соу Джибрил 4 0.13
Гётце Марио 3 0.1
Бута 2 0.06
Борре Рафаэль 2 (1) 0.06
Эбимбе Эрик 2 0.06
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Тута 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Алиду Фариде 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 10 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Брукс Джон 4 0
Даббур Мунас 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Руди Себастьян 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 6 0
Гётце Марио 6 0
Роде Себастьян 6 0
Коло-Муани Рандаль 4 1
Борре Рафаэль 4 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Трапп Кевин 3 0
Камада Даити 3 0
Эбимбе Эрик 3 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 0 1
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Туре Альмами 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

9
9
Хоффенхайм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Айнтрахт Фр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

11
26
Хоффенхайм
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Айнтрахт Фр
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

26
15

Волевые поражения

20
35

Голы по времени матча

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
10%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
33%
2
10%
76-90

Пропущено

26
28
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
15%
6
21%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
7
27%
5
18%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
8
29%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
6
33%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
16%
5
26%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
28%
2
11%
76-90

Забито

39
49
18 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
10%
7
14%
1-15
4
10%
11
22%
16-30
10
26%
6
12%
31-45
9
23%
7
14%
46-60
3
8%
10
20%
61-75
9
23%
8
16%
76-90

Пропущено

51
47
28 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 26
8
16%
11
23%
1-15
11
22%
6
13%
16-30
9
18%
9
19%
31-45
5
10%
8
17%
46-60
4
8%
6
13%
61-75
14
27%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:3
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 30%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
5 раз 17%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
7
8
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
25
5
10
20
1.5
12
18
5
25
2.5
8
22
1
29
3.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 31 16 9 6 46 - 37 57
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 31 16 7 8 54 - 37 55
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 31 10 9 12 45 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 0:1 Заявка 31 8 4 19 33 - 68 28
18.
Герта
 2:1 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 16 9 5 2 26 - 12 32
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 2:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 1:0 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 0:1 Заявка 16 2 2 12 11 - 38 8
18.
Герта
 2:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
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    Прогнозы 122
    Хоффенхайм 32.8% (40)
    X 36.9% (45)
    Айнтрахт Фр 30.3% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    2.58
    9.30
    28.00
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