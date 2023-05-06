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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Хоффенхайм
3:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
8' Гол
Баумгартнер Кристоф
15' Желтая карточка
Туре Альмами
41' Желтая карточка
Гётце Марио
2:0
41' Пенальти
Крамарич Андрей
44' Желтая карточка
Трапп Кевин
45' Красная карточка
Oliver Glasner
3:0
45' Гол
Бебу Ила
48' Красная карточка
Нсоки Стенли
3:1
54' Гол
Гётце Марио
62' Желтая карточка
Борре Рафаэль
66' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
67' Желтая карточка
Крамарич Андрей
84' Желтая карточка
Бауманн Оливер
90'+7

Ход матча

8'
Баумгартнер Кристоф
(Гайгер Деннис)
1:0
15'
 
Туре Альмами
41'
 
Гётце Марио
41'
Крамарич Андрей
2:0
44'
 
Трапп Кевин
45'
 
Oliver Glasner
45'
Бебу Ила
(Анхелиньо Хосе)
3:0
46'
 
Ааронсон Пакстен
Линдстрём Йеспер
48'
Нсоки Стенли
 
51'
Бисакшич Эрмин
Даббур Мунас
 
54'
3:1
Гётце Марио
55'
 
Борре Рафаэль
Туре Альмами
62'
 
Борре Рафаэль
66'
Пеллегрино Матараццо
 
67'
Крамарич Андрей
 
73'
 
Алиду Фариде
Ленц Кристофер
74'
 
Эбимбе Эрик
Соу Джибрил
78'
Дольберг Каспер
Баумгартнер Кристоф
 
78'
Беккер Финн
Крамарич Андрей
 
83'
 
Кнауфф Ансгар
Бута
84'
Бауманн Оливер
 
90'
Тохумджу Умут
Прёмель Гриша
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 251 Количество передач 545
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Хоффенхайм 32.8% (40)
X 36.9% (45)
Айнтрахт Фр 30.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
8
Гайгер
Деннис
6
Прёмель
Гриша
11
Анхелиньо
Хосе
10
Даббур
Мунас
14
Баумгартнер
Кристоф
1
Трапп
Кевин
20
Хасебе
Макото
18
Туре
Альмами
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибрил
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Хоффенхайм
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Б
4:2
Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

36
39

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 10 (3) 0.32
Баумгартнер Кристоф 7 0.23
Даббур Мунас 5 0.16
Бебу Ила 5 (1) 0.16
Сков Роберт 3 (2) 0.1
Кабак Озан 2 0.06
Рюттер Жоржиньо 2 0.06
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 13 (2) 0.42
Камада Даити 7 (2) 0.23
Линдстрём Йеспер 7 0.23
Роде Себастьян 4 0.13
Соу Джибрил 4 0.13
Гётце Марио 3 0.1
Бута 2 0.06
Борре Рафаэль 2 (1) 0.06
Эбимбе Эрик 2 0.06
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Тута 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Алиду Фариде 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 10 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Брукс Джон 4 0
Даббур Мунас 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Руди Себастьян 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Крамарич Андрей 2 0
Бауманн Оливер 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 6 0
Гётце Марио 6 0
Роде Себастьян 6 0
Коло-Муани Рандаль 4 1
Борре Рафаэль 5 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Трапп Кевин 3 0
Камада Даити 3 0
Эбимбе Эрик 3 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 0 1
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Туре Альмами 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

9
10
Хоффенхайм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

11
26
Хоффенхайм
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

27
15

Волевые поражения

20
36

Голы по времени матча

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
13%
4
18%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
29%
29%
4
18%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
7
29%
29%
2
9%
76-90

Пропущено

27
31
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
4
15%
7
23%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
8
26%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
7
26%
5
16%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
8
29%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
6
33%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
16%
5
26%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
28%
2
11%
76-90

Забито

42
50
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
5
12%
7
14%
1-15
4
10%
11
22%
16-30
12
29%
6
12%
31-45
9
21%
8
16%
46-60
3
7%
10
20%
61-75
9
21%
8
16%
76-90

Пропущено

52
50
28 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 27
8
15%
12
24%
1-15
11
21%
6
12%
16-30
9
17%
11
22%
31-45
6
12%
8
16%
46-60
4
8%
6
12%
61-75
14
27%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 29%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
6
10
1.5
7
8
4
12
2.5
5
10
1
15
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
5
11
2
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
26
5
11
20
1.5
12
19
6
25
2.5
8
23
1
30
3.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 31 18 9 4 81 - 33 63
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 0:0 Заявка 31 10 6 15 48 - 58 36
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 0:0 Заявка 16 5 2 9 24 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 8 4 4 35 - 19 28
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 0:0 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
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