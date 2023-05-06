Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Пакстен Ааронсон нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

91' Гётце Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Пакстен Ааронсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Хасебе Макото выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

88' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

88' Пакстен Ааронсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

86' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

85' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

84' Судье надоело, что Бауманн Оливер тянет время и он наказал его горчичником

83' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

82' Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

81' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Алиду Фариде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Пакстен Ааронсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Бисакшич Эрмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

77' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Эбимбе Эрик пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

74' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Пакстен Ааронсон нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

71' Ленц Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

71' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

69' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Глупую желтую получил Крамарич Андрей за то, что отбил ногой мяч после свистка

66' Рефери не любит споров - именно за это Пеллегрино Матараццо сейчас получил желтую

66' Н'Дика Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Борре Рафаэль нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

65' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Анхелиньо Хосе пробил со штрафного прямо в стенку

62' Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи

61' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

59' Коло-Муани Рандаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Коло-Муани Рандаль нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

58' Бута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Г О О О О Л - Гётце Марио первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

54' Хорошую попытку сделал Пакстен Ааронсон. Удар в створ, но вратарь начеку

54' Ленц Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Туре Альмами нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

48' УДАЛЕНИЕ! - Нсоки Стенли увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Линдстрём Йеспер уходит с поля и его заменяет Пакстен Ааронсон