Тур: 31. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Осмерс Харм
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБаумгартнер Кристоф
15' Желтая карточкаТуре Альмами
41' Желтая карточкаГётце Марио
2:0
41' ПенальтиКрамарич Андрей
44' Желтая карточкаТрапп Кевин
45' Красная карточкаOliver Glasner
3:0
45' ГолБебу Ила
48' Красная карточкаНсоки Стенли
3:1
54' ГолГётце Марио
62' Желтая карточкаБорре Рафаэль
66' Желтая карточкаПеллегрино Матараццо
67' Желтая карточкаКрамарич Андрей
84' Желтая карточкаБауманн Оливер
90'+7
Ход матча
8'
15'
41'
41'
2:0
44'
45'
45'
3:0
48'
54'
3:1
62'
67'
83'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 11
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
251 Количество передач 545
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
3.65 Ничья
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
18
Туре
Альмами
24
Бута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
-
46 Гебур ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.15
1.5
Среднее время на гол
78
60
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
36
39
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|10 (3)
|0.32
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.23
|Даббур Мунас
|5
|0.16
|Бебу Ила
|5 (1)
|0.16
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.1
|Кабак Озан
|2
|0.06
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Прёмель Гриша
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дольберг Каспер
|1
|0.03
|Нсоки Стенли
|1
|0.03
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.03
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|13 (2)
|0.42
|Камада Даити
|7 (2)
|0.23
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.23
|Роде Себастьян
|4
|0.13
|Соу Джибрил
|4
|0.13
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Бута
|2
|0.06
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.06
|Эбимбе Эрик
|2
|0.06
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Тута
|1
|0.03
|Аларио Лукас
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Алиду Фариде
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Акпогума Кевин
|10
|0
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Брукс Джон
|4
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Руди Себастьян
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Бауманн Оливер
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|7
|0
|Тута
|6
|0
|Гётце Марио
|6
|0
|Роде Себастьян
|6
|0
|Коло-Муани Рандаль
|4
|1
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Трапп Кевин
|3
|0
|Камада Даити
|3
|0
|Эбимбе Эрик
|3
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Oliver Glasner
|0
|1
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
9
10
Хоффенхайм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
11
26
Хоффенхайм
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
27
15
Волевые поражения
20
36
Голы по времени матча
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
13%
4
18%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
29%
29%
4
18%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
7
29%
29%
2
9%
76-90
Пропущено
27
31
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
4
15%
7
23%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
8
26%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
7
26%
5
16%
76-90
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
8
29%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
6
33%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
2
11%
6
21%
76-90
Пропущено
25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
16%
5
26%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
28%
2
11%
76-90
Забито
42
50
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
5
12%
7
14%
1-15
4
10%
11
22%
16-30
12
29%
6
12%
31-45
9
21%
8
16%
46-60
3
7%
10
20%
61-75
9
21%
8
16%
76-90
Пропущено
52
50
28 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 27
8
15%
12
24%
1-15
11
21%
6
12%
16-30
9
17%
11
22%
31-45
6
12%
8
16%
46-60
4
8%
6
12%
61-75
14
27%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 29%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
610
78
412
510
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
510
511
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
265
1120
1219
625
823
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|18
|9
|4
|81 - 33
|63
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|0:0 Заявка
|31
|10
|6
|15
|48 - 58
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10